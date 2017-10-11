القدوة في الشهادة

رفض الإذعان

يحيى المسلمون مناسبة عاشوراء الذكرى الأليمة ذكرى استشهاد الإمام الحسين(ع) في كل عام بإقامة المواكب الحسينية وإقامة الطقوس وقد تميز هذا العام دون سابقة من الأعوام المنصرمة بالتعايش الاجتماعي والتلاقح الديني والتلاحمي ونبذ الطائفية بوحدة الإسلام وتلاحمه مع الأديان الأخرى

وجدنا في شهر محرم وخاصة عاشوراء الحث على نبذ الطائفية والمناداة بالوحدة حيث إن إعطاء الحسين (ع) نفسه الزكية دفاعا عن كرامة الإنسان ليكن ذلك مثالا للشهادة وإعلاء كلمة الحق كما إن دماء المسلمين امتزجت بدماء مسيحية وغيرها من دماء الطوائف الاخرىوان دم العبد الصالح جون الذي أبى إن لايستشهد الأعلى يدي الحسين (ع) دليل واضح على ماذكرته. فالماء والدم وكربلاء وواقعة ألطف مفردات إن تذكرناها فلا بد إن نتذكر الإمام الحسين بن علي (ع) وصياغة هذه المفردات بالوجه الحزينة الدامية التي رسمها مسبقا قلما ألاهيا زق فيها العبر زقا لينهال معينا صافيا ثرا لمفاهيم الحرية والثورة وإعلاء كلمة الحق

معركة ألطف الخالدة هذه الملحمة التاريخية الصادقة التي تجسد عمق المأساة التي أحلت ووقعت واقعيا بالحسين (ع) وبال بيت جده رسول الله (ص).

معارضة الظلم

أعلن الحسين (ع) رفضه ومعارضته للظلم والاستبداد والعبودية معارضا لمبايعة يزيد بن معاوية مؤكد فيه النتائج التي تمحص عنها إدارة يزيد بن معاوية لشؤون الدولة وقد قال الحسين (ع)

(( إني لم اخرج اشر ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في امة جدي أريد إن آمر بالمعروف وانهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن يقبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم الظالمين وهو خير الحاكمين ))

لقد أحس الإمام الحسين(ع) بالحيلة والتدبير لاغتياله والقضاء عليه مع جماعته من المسلمين من قبل الأمويين في مكة فأعلن السفر من مكة حفاظا على حرمة الحرم الشريف وبيت الله فتوجه إلى ارض العراق فعلم بأنباء مقتل الإمام مسلم بن عقيل وهاني بن عروه تلقى الخبر بحنكة وصبر وصمم على أداء الرسالة المحمدية فنزل في ارض يقال عنها اسمها كربلاء التي احتفظت بهذا الاسم يوم الثاني من محرم سنة 61 للهجرة في مكان بعيد عن الماء -وعسكر مع قومه على هذه الارض واستمر الحسين (ع) يعلن الغاية من منهجه والرسالة التي يحملها في جنباته ليوضح لاعداءه قبل إعلانهم الحرب عليه

وفي الجانب الاخر عسكر بن سعد ومعه مجموعة من الفرسان وناداهم الحسين (ع) (( يا ابن سعد أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك فانا ابن من علمت إن إن لاتكون معي وتدع هؤلاء فانه اقرب الى الله تعالى ) وقال ( أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا بي حتى أعظكم بما يجب لكم علي وحتى اعتذر اليكم من مقدمي عليكم – فان قبلتم عذري وصدقتم قولي وأنصفتموني كنتم بذلك اسعد ولم يكن لكم علي سبيل )، هكذا هو الحسين (ع) الثورة والنهضة والمنهاج وان ثورته بمثابة الثورة على الظلم والفساد والفجور وليس وليد انفجار نفسي أو حقد أو غاية دنيوية اختلفت اختلافا جذريا عن الفكر الديالكتيكي الذي يوصي بتصعيد التناقضات كون الاسلام لايؤمن بالثورة غير الواعية وغير المدروسة أو المتأتية نتيجة انفجارات نفسية وضغوطات.

رفض الاذعان

فجاءت ثورة الحسين (ع) بعد إن دعاه يزيد لمبايعته و معناها القبول والإذعان فرفض الحسين (ع) ذلك

كما إن الرسائل التي وردت الى الحسين (ع) سبط الرسول اكثر من مئة رسالة وفيها اعداد من الموقعين بالطلب وكل الرسائل الموجهة من اهل الكوفة واعيانها .. وما على الحسين (ع) تلبية الدعوة لاتمامهم الحجة عليه مع العرض بانه امام معصوم يعلم بان اهل الكوفة غير مؤهلين وغير قادرين على نصرته لكنه بقي في حيرة من امره ويرى نفسه مسؤولا امام الله والتاريخ إن يقوم بحركته الاصلاحية

ودارت واقعت الطف ليكون الوهج الحسيني منارا لكل مسلم غيور بعد إن اخذت السيوف بطلب منه ماخذا ليستقيم الدين الاسلامي

ففداك امي وابي ياحسين واسال الله العلي القدير بحق دمك الطاهر إن ينصر الاسلام واهله ويزيح العمة عن هذه الامه وينهي الامتحان الالهي عن العراق واهله.

حميد شاكر الشطري – ذي قار