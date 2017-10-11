فلسطين في القلب والضمير

القصص والحكايات التي كنت أسمعها،وأنا صغير عن فلسطين تدمي القلب، وتحرك مشاعر الغضب في نفوس الشباب، الذين هم أكثر نشاطا وحيوية، أخبار فلسطين تحتل نشرات الاخبار، وأناشيد الثورة الفلسطينية يرددها الشباب، وأخبار العمليات الفدائية تبعث الفرح والسرور في النفوس، لأنها ضد محتل اغتصب الأرض وشرد اهلها، وسجن شبابها، واحرق مقدساتها، ونهب أموال شعبها الأمن المسالم، الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني من أمريكا والدول الاستعمارية، هو الذي جعل الصهاينة أقوياء يسرحون ويمرحون ويقومون بأعمال وحشية ،بلا وازع ولارداع، وبمباركة أمريكية،

الشعب الفلسطيني شعب مقاوم ومجاهد، رغم الأساليب الصهيونية ضده، فهو يعيش ظروفا صعبة وقاسية، لكنه لا ينسى ارضه ودماء شبابه ومقدساته، الدول العربية وقفت إلى جانب فلسطين لكن مواقفها مختلفة ، منهم من اعتبرها (قضية مركزية)، ودافع من اجلها ،ومنهم من ساندها على قدر امكانياته، أما على المستوى الشعبي فكانت لها مكانة مقدسة.

وكانت التبرعات تجمع لدعم القضية الفلسطينية ،وتطوع الشباب العربي للدفاع عن فلسطين، وتغنى الأدباء بقصائدهم وقصصهم وحكاياتهم (بفلسطين)، وكانت فلسطين حاضرة في قلوبهم وظمائرهم..

اليوم نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق فوز (فلسطين) لعضوية (الانتربول)، والعرب تقول (ما ضاع حق وراءه مطالب )، وجولة الباطل ساعة وجولة الحق الى قيام الساعة،الشعب الفلسطيني تعرض الى القتل والتهجير والحصار، لكنه يزداد قوة وصلابة وصمودا، الف تحية للشعب الصامد المناضل، وتبقى فلسطين حرة عربية.

محمد صالح ياسين الجبوري