بابل تنفذّ الصيانة بإستبدال المحولات لفك الإختناقات

الكهرباء ترفع التجاوزات وتؤهّل شبكات الطاقة في البصرة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في المحافظة استعداداً لموسم الشتاء المقبل . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب سري المدرس في بيان تلقته (الزمان ) امس ان (الحملات تضمنت رفع 717 حالة تجاوز مختلفة على الشبكة الكهربائي شملت مناطق الأمن الدخلي و منطقة بيت وافي و مركز حمدان و مناوي لجم و المعقل موزعة على الاصناف 653 منز لياً متجاوزاً على خط واحد و50 متجاوزاً منزلياً نظامياً، فضلاً عن الاصناف الاخرى التجاري والزراعي والحكومي) .

تنظيم اشتراك

واضاف انه ( الى جانب تنظيم 326 اشتراكاً جديداً وتضمنت 50 اشتراكاً أصولياً و 276 اشتراكاً على نظام المتجاوزين، وكذلك اخذ 162 تعهداً خطياً من المتجاوزين بعدم تكرار التجاوز وبعكسه سيعرض المخالف نفسه الى المساءلة القانونية )، واوضح البيان ان ( الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة ذي قار تمكنت من اصلاح 20 محولة في ورشة التصليح التابعة لها واعادتها إلى الخدمة ، وتضمنت الاعمال لف الملفات المعطوبة بواسطة الماكنة الخاصة بهذا الغرض، الى جانب استبدال وصيانة عوازل الضغط العالي والواطي واستبدال أو لحام بدن المحولة، فضلاً عن فلتره الزيت)، وتابع ( كما أنجزت الملاكات الهندسية و الفنية في مديرية توزيع كهرباء شمال المحافظة أعمالَ الصيانة الوقائية لخطوط الشبكة الكهربائية 33 كي . في . تضمنت الاعمال صيانة مغذي تنومة 33 كي . في . القادم من محطة النجيبية الثانوية 132 كي . في، من خلال استبدال بعض الجوينات منه، اضافة الى حفر مكان للقابلو ضمن المواصفات الفنية من أجل حمايته من العطب و التلف ضمن الواقع الجغرافي لقضاء شط العرب شرق مدينة البصرة ، وكذلك صيانة خط النفط العبارة و صيانة خط النفط جهة الحي وهما مصدراً لمحطات قضاء المدينة و ذلك من خلال استبدال معدات الربط وبعض الجنابر والعوازل التالفة)،

واضاف البيان ان ( الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة بابل التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط واصلت اعمالها لصيانة الشبكة الكهربائية من خلال استبدال اعمدة ومحولات لفك الاختناقات وتحسين الشبكة)،

وتابع المدرس ان (الاعمال تضمنت نصب 4 محولات مختلفة السعات، الى جانب نصب 14 عموداً مختلفة الانواع والاحجام وتسليك كيبل تويستد بطول 3000 متر، وتسليك اعمدة ضغط عالي و واطئ بطول 4000متر، وكذلك إصلاح العطلات اليومية الحاصلة على الشبكة والتي بلغت 125 عطلاً، اضافة الى نصب 18 عمودا واستبدال أسلاك ض و بطول 500متراً، و ض.ع بطول 4000متر، واستبدال 4 محولات على مغذي أبو لوكة في منطقة أبو لوكة)، واوضح البيان ان ( مركز تدريب كهرباء الناصرية التابع لدائرة التدريب والتطوير نظم عددا من الدورات الحتمية والتطويرية الفنية والادارية لمنتسبي المديريات التابعة للمنطقة الجنوبية شمل الجانب الاداري منها دورات المهارات القيادية والتفاوضيةتعريفية عامة بالوظيفة الهدف منها إكساب المشاركين معلومات حول مفاهيم وأساليب القيادة الادارية والفرق بين المدير والقائد وأنواع القيادة ونماذجها بالإضافة الى استخدام بعض البرامج وطرق التفاوض وأنواعه والعلاقة بين القيادة والتفاوض والتطرق الى بعض المعلومات المهمة حول شؤون الوظيفة وواجبات الموظف وحقوقه، إضافة إلى إجراءات العمل والسلوك الوظيفي والتعرف على انظمة التشغيل)، واوضح البيان ان (الجانب الفني شمل دورات تشييد وصيانة ألشبكات الاسس والمفاهيم العامة للسلامة المهنية وعمل المضخات وكيفية صيانتها والتي تهدف الى تعريف المتدربين بكيفية تشيد خطوط نقل الطاقة وإجراء عمليات الصيانة الحديثة عليها مع توضيح مكونات خطوط النقل وبيان الاسس والمفاهيم العامة للسلامة المهنية من خلال اهميتها في المشاريع الصناعية وأساليب تطبيق المواصفة الدولية مع بعض المعالجات والحديث عن عمل المضخات وكيفية صيانتها من خلال تصنيفها وذكر انواعها وكيفية استخدام الطرق الصحيحة في الصيانة لكل جزء من اجزائها)،

واضاف البيان ان ( مركز تدريب كهرباء بغداد التابع لدائرة التدريب والتطوير ناقش الخصائص المثلى للمحطات الغازية التي تعمل في الظروف التشغيلية للاجواء العراقية).