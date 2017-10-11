الزراعة تنظّم دورة تدريبية لتنمية مهارات الموظّفين

ذي قار تناقش النهوض بالواقع الإقتصادي وتطويره

ذي قار – باسم الركابي

بغداد – داليا احمد

بحث النائب الأول لمحافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية العليا عادل الدخيلي في ورشة عمل بشأن الأوضاع الزراعية في المحافظة وآلية النهوض بالواقع الزراعي بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين بالقضايا الزراعية . وقال بيان تلقته ( الزمان ) أمس ان ( الورشة وضعت استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي في المحافظة وايجاد الخطط السليمة من قبل اللجنة الزراعية للنهوض بواقع الزراعة والفلاح والسبل الكفيلة بإيقاف هجرة وعزوف العديد من المزارعين عن فلاحة أراضيهم )، واضاف ان ( الورشة ستؤدي الى اعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وبحث واقع التربة ومصادر المياه وملكية الأراضي وادخال الآلات والمعدات الحديثة ومتابعة مراحل تنفيذ المبادرة الزراعية مع الحكومة الاتحادية ).

طرق افضل

واوضح البيان ان ( من الواجب ايجاد افضل الطرق لتحقق اعلى مردود اقتصادي للفلاح والعمل على دعم المنتوج المحلي وحمايته من المنافسة ) ، مشددا على ( مراعاة خروج الورشة بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ورفعها للجنة الزراعية العليا للعمل بها ).فيما اقام مكتب المفتش العام بوزارة الزراعة وبالتعاون مع كلية التراث الجامعة دورة تدريبية لموظفي الوزارة من أجل رفع قدراتهم المهنية لرفد العملية الزراعية وتطويرها. واوضح البيان إن (قسم التخطيط والمتابعة التابع لمكتب المفتش العام نظم دورة تدريبية لموظفي الوزارة ولكافة الدوائر التابعة لها حول موضوع تقييم الأداء الفردي والمؤسسي لتنمية مهارتهم لتحسين الواقع الزراعي )، وتابع أن (الدورة قد حاضر فيها مختصون من كلية التراث الجامعة لإثراء الموظفين بالمعلومات في المجال الإداري والقانوني فضلاً عن المجال الزراعي ، حيث شارك فيها عدد من منتسبي الوزارة للفترة من 9 ـ 10 من الشهر الحالي ).

واشار البيان الى أن(الوزارة ومن خلال مكتب المفتش العام تقيم الدورات والندوات التطويرية لموظفيها من أجل رفد العملية الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي في المجال النباتي والحيواني).

استمرار بتعفير

وعلى الصعيد نفسه أكدت مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين استمرارها بتعفير بذور الحنطة للموسم الزراعي الشتوي 2017 . واضاف البيان ان ( دائرة وقاية المزروعات وبالتنسيق مع مديرية الزراعة في المحافظة استمرارها بعملية تعفير بذور الحنطة باستخدام مبيد الراكسيل بمعدل استعمال كيلو غرام من بذور الحنطة). وتابع ان (الهدف من تعفير الحنطة لوقايتها من خطر الإصابة بأمراض التفحمات المغطى والسائب التي تصيب سنابل الحنطة، حيث ان هذه الإصابة تسبب خسائر اقتصادية كبيرة لمحصول الحنطة تقدر ب70بالمئة من غلة هذا المحصول).