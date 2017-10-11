مؤلف كتب يرى الكرد ناكرو جميل وهمهم الوحيد إيهام الآخرين بالإضطهاد

الجنابي لـ (الزمان): حوّلت الأدب الكردستاني إلى فتاة حسناء

بغداد – الزمان

قال الناقد والباحث المختص بالادب الكردي جمال خضير الجنابي ان اقليم كردستان لم يرد الجميل اليه جراء الخدمة الجليلة التي قدمها للأدب الكردي على مدى سنين طويلة وتأليفه عشرات الكتب ،

مؤكداً ان الادب الكردي كان سيبقى غير معروف لولا اسهاماته وكتبه التي الفها حتى في عهد النظام السابق. ووصف الجنابي في حوار مع (الزمان) الادب الكردي بالنهر الصغير امام الادب العربي الذي يعد محيطاً كبيراً ، لافتاً الى ان (الادباء العرب طالما يسألونه ما اذا كان هناك ادب كردي).

وعن سر شغفه بالموضوع الكردي، قال الجنابي (بدأت عند منتصف التسعينيات بكتابة قراءات عن الكتب والمجاميع الشعرية ،واخذت نشرها هنا وهناك في الصحف والمجلات التي تصدر حين ذاك ،وكنت في الوقت نفسه اكمل دراستي المسائية في كلية الفنون الجميلة- قسم المسرح ، التقيت في ذلك الوقت مع الشاعر ازاد كرمياني وخالد مجيد فتح الله وكانا يعملان في جريدة هاوكاري وهي جريدة تصدر باللغة الكردية وطلبا مني ان اكتب دراسات نقدية عن الشعراء الكرد، لكنني قلت لهما اني لا اعرف الكتابة في اللغة الكردية فأوضحا ان بإمكاني ان اكتب باللغة العربية في الملحق العربي الذي تصدره الجريدة ، وان هناك مكافأة عن كل مادة تنشر).

مضيفاً (وسط هذا الاغراء وفي ظروف مادية صعبة كنت اعيشها، فمصاريف واجور الكلية كانت ترهقني ،بدأت بالكتابة وصرت ابحث عن الكتب الكردية المترجمة الى العربية،لاكتب عنها، وانتظر كل اسبوع لارى المادة التي كتبتها منشورة، وحقيقة ان رئيس تحرير الجريدة الشاعر عبد الله عباس كان كريماً معي في نشر كل ما اكتبه،بل شجعني على النشر في جريدة العراق في صفحة شذرات كردية، واكثر من ذلك ساعدني في طبع اول كتاب عن الادب العراقي الكردي المعاصر ،وهكذا صرت يوما بعد اخر اغرق في احضان هذا الادب،الذي لم يكن احد في وقتها يجرؤ على ان يكتب عنه، الا القليل بل حتى الذين كانوا يكتبون عنه كانوا يكتبون بين فترات بعيدة لينشروا دراسة ثم يختفون ،ولكنني كنت مواظباً على نشرالدراسات حتى اصبحت مرجعاً في الادب الكردي).

ورداً على سؤال بشأن طبيعة الموضوعات التي استهوته في الادب الكردي .

قال (في اول الامر كان الشعر هو الذي يشغل كل تفكيري، لأن إمكانياتي المادية ضعيفة فلم استطع ان اتعمق في باقي الموضوعات مثل القصة او الرواية وغيرها لأن اسعار الكتب كانت بالنسبة لي باهظة الثمن .

ولكن بعد 2003 عندما فتح الباب لزيارة شمال العراق بعد عودته الى احضان امه العراق ، توسعت في جميع المجالات الادبية والفكرية والسياسية والاجتماعية وغيرها بل حتى في تاريخ وجود الكرد).

وعن علاقات الصداقة التي ربطته مع شخصيات في الحركة الادبية والفكرية الكردية ، اوضح ان(لقد فتح لي الباب فدخلت في قلوب الادباء الكرد، وكتبوا عني في صحفهم قبل سقوط بغداد، لأنني وقتها صرت انشر هذه الدراسات في الصحف والمجلات العربية وتبين انهم كانوا يتابعوا تلك الصحف والمجلات عندما كان شمال العراق منفصلاً عن العراق بسطوة امريكية صهيونية بعد حرب ام المعارك، لهذا تعرفت على الكثير من الشعراء والروائيين والمثقفين الكرد وعلى سبيل المثال لا الحصر امثال لطيف هلمت وازاد عبد الواحد والدكتور سرور عبد الله والدكتور عادل كرمياني وعبد الله عباس وسامي هادي وبرهان البرزنجي والشاعرة جنار نامق والمفكرة وعالمة الاجتماع الدكتورة شونم يحيى خضر وغيرهم كثيرون) .

وعن تأليفه 39 كتابا في موضوع واحد وخصوصا انه كاتب عربي يكتب عن الادب الكردي، قال (عندما يضحي الانسان بجميع مغريات الدنيا المادية والمعنوية ويركز همه على الكتابة فقط،ويترك خلف ظهره كل شيء ،الا هموم الكتابة يصبح هذا الرقم قليلا جدا عليه ،بل يراه رقما بائساً لا يستحق الذكر، وطبعا لولا ظروفي المادية لكــــان الرقم اكبر بكثير واكثر مما يتخيله القارىء، ولكن كما يقال العين بصيرة واليد قصيرة).

وبشأن اوجه التشابه بين الادبين العربي والكردي ، قال الجنابي ان(الادب العربي محيط كبير جدا،ولكن الادب الكردي هو نهر صغير جدا بالنسبة الى هذا المحيط الذي يغذي العالم ،ولولا كتاباتي ودراساتي عنه لما سمع احد في العراق عن الادب الكردي، بل ان اكثر الادباء العرب يسـألونني هل يوجد حقا ادب كردي ،لذلك صارت دراساتي عن الادب الكردي مرجعا مهما في دراسات الباحثين العرب.والحقيقة التي لا يمكن ان انساها ان الكرد بطبيعتهم ناكرون للجميل بل يتصورون انهم فوق الجميع ولكن الحقيقة التي جاهدت من اجلها هي اني حولت هذه العجوز الشمطاء الى فتاة جميلة بوضع مساحيق المكياج على وجهها واجريت عليها بعض عمليات التجميل حتى جعلتها مرغوبة لدى الاخرين.

فعند سقوط بغداد كان جميع الادباء العراقيين يقولون لي ان اصدقاءك – الكرد- الآن في سدة الحكم وسوف يهتمون بك، لأنك جعلت من تلك العجوز الشمطاء فتاة جميلة.

وكنت انا الاخر متوهما بهم،او بالاحرى مخدوعا بعبارة كنت اسمعها في صغري مفادها ان الكردي وفي ومخلص وصديقه صديق، لكن الحقيقة هي عكس ذلك، فهم اول من ساهم في احتلال العراق واول من بدأ عملية الفرهود واول من ساهم في تقسيم العراق،فماذا تترجى من ناكر الجميل).وعن تقويمه لحركة النقد والتأليف عموما في كردستان العراق، قال ان (الحقيقة التي لا تخفى هي ان حركة النقد والتأليف في شمال العراق ليست بمستوى جيد ولكنها تهرب من الواقع الى الخيال .

لأن هم الأدباء والمثقفين الكرد هو ان يجعلوا أنفسهم قومية مضطهدة لا حول ولا قوة لها، فيصورون الحقيقة اكذوبة يرقصون على جثتها،ويدّعون دائما انهم كانوا ضحايا في حين انهم ليــــــسوا كذلك ،والمصيبة ان بعـــــــض المثـــــــقفين العرب يروجون لهذه الأكاذيب التي يدعون بها) .