لماذا القبر بيته المفضّل ؟ – طالب سعدون

46

نبض القلم

لماذا القبر بيته المفضّل ؟ – طالب سعدون

 

مرت يوم الثلاثاء الماضي (العاشر من إكتوبر – تشرين أول) الجاري الذكرى الاولى لرحيل الفنان الكبير يوسف العاني بعد حياة طويلة حافلة بالابداع المقترن بالخلق الجميل ، والقيم الاصيلة ، وقد جسدها في  سلوكه الشخصي ،  وعمله الفني ، وكان ختامها هذه اللقطة الجميلة قبل وفاته ..

قد يصعب على الانسان أن يصدق ما يسمعه من أن هناك من يتمنى الموت ، وهو على (سرير المرض) يرجو الشفاء ، ذلك خلاف ما هو معروف من تعلق المريض بالحياة ، مهما بلغ من العمر عتيا ، أو اشتد به المرض ،  وقسى عليه ألألم ، ويتمنى أي مريض ان يعود الى الفضاء الرحب ، خارج أجواء المستشفى الصعبة ، ولكن لماذا يفضلها أن تكون مقره الى أن يرحل الى بيته الدائم – القبر…

 من الصعوبة  تصور تلك الحالة  ، ولكن لم يكن أمامك غير أن تصدق عندما يكون ما تسمعه مجسدا بالصوت والصورة …

(( اتركوني أعيش بقية عمري هنا بالمستشفى .. بديت أحس أكو تناقض بيني وبين العالم الخارجي .. تناقض مخيف مرعب .. هذا العالم الخارجي ، اللي الأخ  يرفع مسدسه بوجه إخوته ، والاخ الصغير ما يحترم الكبير ، والكبير ما يحن على الصغير ، خلوني ، شكرا إلكم  ، كل بيوتكم هي بيوتي ، بس آني عشت على قيم غير هاي القيم ، واذا أجي واعيش على قيم أخرى أتحطم ، اتحطم .. وبصراحة أحسن بيت اللي أسكن فيه هو القبر .. إيه القبر ))…

 تلك  الكلمات  قالها فنان الشعب يوسف العاني ، وهو على سرير الموت في مشهد  تمثلي مؤثر يقدم من خلاله درسا تربويا الى الاخرين ، أوبمثابة وصية بالعودة الى القيم التي تربى عليها  العراقيون ، والمبادىء العالية التي تحترم الانسان كقيمة عليا …

 وأتاح لي وجودي في العاصمة المصرية القاهرة سنوات طويلة التعرف على  الفنان العاني واللقاء معه  عدة مرات  في زياراته المتكررة اليها ، وأحتفظ في أرشيفي الخاص بصور معه  على هامش حضوره فعاليات فنية ، ولقاءات اجتماعية مختلفة ..

وكان رحمه الله يحب الحياة على عكس ما ظهر فيه في تلك اللقطة المؤثرة في المستشفى ، ويعشق فنه ، وهو وسيلته لممارسة دوره فيها ، وكان عنوانه الدائم العطاء والالتزام بقصايا  الناس وخاصة  هموم الطبقات المسحوقة المتعبة ،  وقد جسدها في ادواره الفنية ، دون أن يحد من حركته ونشاطاته الفنية والثقافية  ، أو يوقف من عطائه  الكبير ، او ينال من ابداعه  طول السنين التي عاشها للفن والابداع في مختلف مجالاته مؤلفا وفنانا وكاتبا ، وغيرها من النشاطات التي عرف بها ، ويشارك في المهرجانات والمؤتمرات الفنية التي تعقد فيها ، وكان نصيبه من التكريم ما يناسب قامته الفنية والادبية  العالية ، ويحظى باحترام وتقدير كبيرين من الفنانين والاعلاميين  والمثقفين في العاصمة  المصرية  ..

لم تنل منه (السنين) رغم حكم العمر وتغيراته ، لكن اختلال القيم التي عاش وتربى عليها ونقلها من خلال فنه جعله يفضل الموت على أن يرى التناقض بين ما يؤمن به ، وبين ما يشاهده كما جاء في الفيديو الذي بثته مواقع كثيرة ..

خسرنا قامة عالية في الخلق الكريم ، والابداع والتألق على مدى عمره الفني الطويل ..

فهل هناك من يملأ فراغه..؟..

– نتمنى …

 والامنية قد تصعب في الزمن الصعب ، لكنها تتحقق بالتأكيد اذا ما وجدت ارضا صالحة لزرع الامنيات ، وخاصة في بلد يُعد منجم الابداع والعطاء ..

 كلام مفيد :

 من جميل ما قرأت  ..

سأل الخليفة مجنونا .. ما حكم السرقة ..؟!..

قال المجنون :

إذا كانت عن مهنة تقطع يد السارق …

إما إذا كانت عن جوع فتقطع يد الحاكم …

مشاركة