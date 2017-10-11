نبض القلم

لماذا القبر بيته المفضّل ؟ – طالب سعدون

مرت يوم الثلاثاء الماضي (العاشر من إكتوبر – تشرين أول) الجاري الذكرى الاولى لرحيل الفنان الكبير يوسف العاني بعد حياة طويلة حافلة بالابداع المقترن بالخلق الجميل ، والقيم الاصيلة ، وقد جسدها في سلوكه الشخصي ، وعمله الفني ، وكان ختامها هذه اللقطة الجميلة قبل وفاته ..

قد يصعب على الانسان أن يصدق ما يسمعه من أن هناك من يتمنى الموت ، وهو على (سرير المرض) يرجو الشفاء ، ذلك خلاف ما هو معروف من تعلق المريض بالحياة ، مهما بلغ من العمر عتيا ، أو اشتد به المرض ، وقسى عليه ألألم ، ويتمنى أي مريض ان يعود الى الفضاء الرحب ، خارج أجواء المستشفى الصعبة ، ولكن لماذا يفضلها أن تكون مقره الى أن يرحل الى بيته الدائم – القبر…

من الصعوبة تصور تلك الحالة ، ولكن لم يكن أمامك غير أن تصدق عندما يكون ما تسمعه مجسدا بالصوت والصورة …

(( اتركوني أعيش بقية عمري هنا بالمستشفى .. بديت أحس أكو تناقض بيني وبين العالم الخارجي .. تناقض مخيف مرعب .. هذا العالم الخارجي ، اللي الأخ يرفع مسدسه بوجه إخوته ، والاخ الصغير ما يحترم الكبير ، والكبير ما يحن على الصغير ، خلوني ، شكرا إلكم ، كل بيوتكم هي بيوتي ، بس آني عشت على قيم غير هاي القيم ، واذا أجي واعيش على قيم أخرى أتحطم ، اتحطم .. وبصراحة أحسن بيت اللي أسكن فيه هو القبر .. إيه القبر ))…

تلك الكلمات قالها فنان الشعب يوسف العاني ، وهو على سرير الموت في مشهد تمثلي مؤثر يقدم من خلاله درسا تربويا الى الاخرين ، أوبمثابة وصية بالعودة الى القيم التي تربى عليها العراقيون ، والمبادىء العالية التي تحترم الانسان كقيمة عليا …

وأتاح لي وجودي في العاصمة المصرية القاهرة سنوات طويلة التعرف على الفنان العاني واللقاء معه عدة مرات في زياراته المتكررة اليها ، وأحتفظ في أرشيفي الخاص بصور معه على هامش حضوره فعاليات فنية ، ولقاءات اجتماعية مختلفة ..

وكان رحمه الله يحب الحياة على عكس ما ظهر فيه في تلك اللقطة المؤثرة في المستشفى ، ويعشق فنه ، وهو وسيلته لممارسة دوره فيها ، وكان عنوانه الدائم العطاء والالتزام بقصايا الناس وخاصة هموم الطبقات المسحوقة المتعبة ، وقد جسدها في ادواره الفنية ، دون أن يحد من حركته ونشاطاته الفنية والثقافية ، أو يوقف من عطائه الكبير ، او ينال من ابداعه طول السنين التي عاشها للفن والابداع في مختلف مجالاته مؤلفا وفنانا وكاتبا ، وغيرها من النشاطات التي عرف بها ، ويشارك في المهرجانات والمؤتمرات الفنية التي تعقد فيها ، وكان نصيبه من التكريم ما يناسب قامته الفنية والادبية العالية ، ويحظى باحترام وتقدير كبيرين من الفنانين والاعلاميين والمثقفين في العاصمة المصرية ..

لم تنل منه (السنين) رغم حكم العمر وتغيراته ، لكن اختلال القيم التي عاش وتربى عليها ونقلها من خلال فنه جعله يفضل الموت على أن يرى التناقض بين ما يؤمن به ، وبين ما يشاهده كما جاء في الفيديو الذي بثته مواقع كثيرة ..

خسرنا قامة عالية في الخلق الكريم ، والابداع والتألق على مدى عمره الفني الطويل ..

فهل هناك من يملأ فراغه..؟..

– نتمنى …

والامنية قد تصعب في الزمن الصعب ، لكنها تتحقق بالتأكيد اذا ما وجدت ارضا صالحة لزرع الامنيات ، وخاصة في بلد يُعد منجم الابداع والعطاء ..

كلام مفيد :

من جميل ما قرأت ..

سأل الخليفة مجنونا .. ما حكم السرقة ..؟!..

قال المجنون :

إذا كانت عن مهنة تقطع يد السارق …

إما إذا كانت عن جوع فتقطع يد الحاكم …