صرح من طين – غلام محمد هايس

الصرح هو القصر العالي و الطين هو الوحل او التراب الممزوج بالماء و استخدم الطين في بناء البيوت قبل (7000) سنة كما استخدم في بلاد ما بين النهرين و مصر القديمة و في العصر الروماني.

تقول المهندسة المعمارية الألمانية ” آنا هارينجر ” ( حولنا و تماماً تحت اقدامنا مواد بنائية طبيعية مذهلة دعونا نستخدمها و اعتقد بقوة ان بيوتنا و أماكن عملنا و مدننا ستصبح أصح و اكثر استدامة و اكثر إنسانية و جمالاً )

و تحكي قصة مدرسة بنيت من طين في بنغلادش فتقول (قام حرفيو القرية ببنائها كاملا مدرسة ( أم اَي تي اَي ) في بنغلادش مكونة مِن جدران ترابية محمولة أسست المدرسة و بنى خيزرانية كبيرة تدخل الضوء صفوف في الطابق الأرضي و المغارات متصلة بها انها للقراءة و الراحة و العمل الفردي و للتأمل و اللعب ، و الصفوف في الأعلى ، لقد بنيت المدرسة من خيزران طبيعي و من مجرد وحل تحت الأقدام و مستخدما لاشيئ سوى اليدين فقط و بدون اَي أدوات أو آلات متطورة ، سيعطي ذلك تعزيزاً هائلاً في المسؤلية للفرد و المجتمع ، وكذلك في المواد و قد يعتقد البعض ان الوحل أو الطين هو مادة هشة ولا تقاوم الظروف المناخية ولكن قد مر على هذه المدرسة احد عشر موسماً ماطراً و قاسيا و مازالت الجدران صامدة بقوة و كل ذلك بسبب الأساس الجيد و السقف المنيع و التحكم بظروف التعرية مثل المشتتات والتي تكون صفوفا من الخزيران و الأحجار أو القش المخلوط بالوحل و يكون الإصلاح سهلاً لتوفر المواد الطبيعية في المنطقة و الشيئ الآخر هو عندما لا تحتاج الى الجدران يمكن إعادتها بسهولة الى الطبيعة بدون أي خلل بالتوازن البيئي .

و من الناحية الاقتصادية فان الجزء الرئيسي من ميزانية البناء تم صرفه على الحرفة فان المردود الاقتصادي لأهل القرية كان هائلاً) . وتضيف معلومة غريبة عن عدد السكان الذين يقطنون في بيوت الطين فتقول (بحدود ثلاثة ملياراً شخص حول العالم يعيشون في بيوت ترابية ، و لاتزال في قرية بوشي نزلات ثلاث في الصين مكونة من تراب و خيزران و حجر و حتى اجزاء من سُوَر الصين العظيم بنيت بالتراب المدكوك ، و عادة تكون دافئة في الشتاء و باردة في الصيف ).

وتتمنى المهندسة المعمارية (آنا ) ان تبنى ناطحة سحاب وحلية من طين في قلب مانهاتن و هو ليس مستحيل اذا فكرتم في مدينة شبام الوحلية في اليمن والتي بقيت (500) سنة صـــــامدة ولا تزال حتى الان .

قال تعالى (( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَـهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ )) القصص الاية (38)، فالبناء العالي او اي بناء شاهق يمكن بناؤه بالطين و سمي صرحاً لانه يكشف تقريبا كل شيء لارتفاعه الشاهق.

و يعد البناء من الطين جيداً من الناحية الصحية و الاقتصادية و كذلك من ناحية المحافظة على البيئة .