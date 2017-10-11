التطبيق العملي للأدب – عبد الزهرة خالد

للوهلة الأولى قد تستغرب من العنوان وما الربط الجدلي بين العمل والأدب وما علاقة القلم بالعنوان.ربما أستغرق سطراً واحداً لبلوغ الهدف بدون وضع علامة فارقة أو نقطة نهاية لكني سأدون ذلك أمامكم بتجربة حدثت معي بــــــدون إرادتي طبعاً ولا دخل لي بها ألا أنني لمست أن ثمة علاقة حميمية بين الأدب والعمل ولو ليــــــس كل الأدب بل بعض منه.

قبل أيام فقدت بعض النصوص والمواضيع من جهازي الذي تعودت على الكتابة فيه مباشرة بدون توسط القصاصات والقلم والمسودات .تألمت جداً لضياع ما كتبته ولم يبق في ذهني أو ذاكرتي فكرة أو محتوى الموضوع خاصة النصوص الشعرية .

حاولت أن أعصر تفكيري لعلي أجد ولو بصيص مما كتبته أو على الأقل العنوان باءت بالفشل كل المحاولات إلا عنوان واحد تذكرته لموضوع أدبي به قد أبدأ اعادة الكتابة ولو بشكل مقارب عما كان يدور المفهوم أو الموضوع حوله. أما بالنسبة للنصوص النثرية لم أجد لها أثراً في بالي مطلقا وقد اختفت حتى المفردات والحروف بشكل فضيع.

لذا تذكرت دراستنا الأكاديمية في الجامعة على تعريف الشعر فهو حالة تدفق شعور وإحساس داخلي كالنافورة التي تقذف بالمياه الى الأعلى كي تنزل الى الحوض وتزيد من رونقه في الدوران والجريان مع صوت الخرير الذي ينعش المناخ في تلك اللحظة ، هذا ما يستطيع القلم أن يكتبه عنه بعد الفترة الطويلة التي تجاوزت عشرات السنين لفتات من الذاكرة حول طبيعة الشعر وكيفية توضيحه للعيان للدارس أو المتعلم .

إذاً هذ التدفق الشعوري عند الجريان بدون الاحتفاظ به هل بالامكان تنظيمه من جديد بنفس الروحية والجوهر لا وألف لا .خاصة الكاتب الذي يكون بعمري تجاوز منتصف الستين حتما يعاني من فقدان الذاكرة والتركيز عما قاله قبل لحظات وهذه حالة طبيعية يعانيها كبار السن بشكل عام ولي تجارب في نسيان بعض الجمل والمفردات لاضافتها مع القصيدة أو النص قبل الشروع في كتابتها .

حاولت إعادة فقرة من مواضيعي الأدبية عندما فشلت في تعويض ما فقدته من أشعار وخواطر وومضات ونصوص ، عرفت من خلالها أن عدم حفظه في قوارير أو خوابي الخزن والحفظ حتما يكون مصيره الضياع والنسيان ولا يعوض بنفس الصيغة والفكرة والمضمون بل سيتغير الموضوع بأكمله من قبل الكاتب .

لذا أستطعت أن أطــــــبق عملياً كالتجربة الكيميائية على المنضدة في غرفة المختبرات أمام التلاميذ فبرهنت أن النصوص الشعرية والنثرية تفاعل إنساني في بوتقة عند فوران فقاعات الحروف تتحول الى بخار أو ضباب أو الى هواء لا لون ولا طـــــــــعم ولا رائحة أو مجرد أثر لبصمة أصبع على زجاج الذاكرة في أصعب الحالات لكن -نضع عدة خطوط تحت كلمة ( لكن ) – يتم صياغة الموضوع الأدبي بشكل يشابه بنسبة معــــــــينة لم تصل الى كامل المواصفات مع ســـــــابقتها وعليه عندما ينسكب قدح الشعر لا يمكن استـــــــرداده بسهولة على عكس المقال أو الموضوع ممكن إعادته بصورة مقاربة أو مماثلة .ولكل قاعدة شواذ ، قد لا ينطبق على الأخرين من الأدباء ..

أردت فقط الإشارة الى حادثة حدثت معي وضاعت مني الكثير بسبب عدم الأعتماد على الاحتفاط بالمسودات والحفظ في أجهزة الحفظ المخصصة

كذلك الحال بالنسبة إلى بيت أو شطر من الشعر الذي يختفي في طريقه الى التدوين وأقف حائراً

ومتردداً في سباكة المفردات من جديد..

خلاصـــــــة القول أن القلم والــــــورقة مهمة في تدوين كل شيء لضمان حفظ حقوق النص والشعر…