إلى رئيس وأعضاء البرلمان – خالد ألخزرجي

ألسلام عليكم ورحمة ألله وبركاته ..

جئتكم برسالتي هذه وكل كلمة فيها أنقلها أليكم بلسان ألشعب ألعراقي ألذي تمثلونه أنتم بحكم ألقانون ..

بعد أن قام هذا ألشعب بأنتخابكم .. متمنيا أن تتحسن ظروف حياته ألمعيشية وألامنية .. ويحصل على شيء من ألخدمات أفضل من ألدورة ألسابقة ألتي عاشها ألشعب بويلات ألحروب وألجريمة وألفساد وألتهجير ..

ولكي أكون منصفا أعترف أن حال ألدولة وأنتم جزء مهم فيها انشغلت بتطهير داعش من ألاراضي ألتي أحتلها ويقبع فيها منذ سنوات … ولكن ..للدولة وزارات ومؤسسات كل منها معني بواجبات معينة ملزمة تقديمها للشعب من أجل أن تسير عجلة ألحياة بشكل طبيعي ..

فهل أدتْ هذه ألوزارات وألمؤسسات واجباتها تجاه ألشعب على أكمل وجه كي يتفرغ أبناء قواتنا ألمسلحة وألقوات ألمتجحفلة معها لمقارعة تنظيم داعش وألعصابات ألارهابية ألمسلحة وهم مطمئنون على حياة عوائلهم وأبنائهم ألذي من ألمفروض ان يتمتعوا بألامن وألامان والسلام .. ويحصلوا على حقوقهم ألانسانية وألخدمية وألصحية وغيرها من ألخدمات ألاخرى كما هي عليه حياة ألشعوب ألاخرى ..؟؟؟

أقولها وبكل صراحة .. هناك تقصير متعمد أو غير متعمد قد أرتكبتها ألوزارات ألمعنية ألتي أشرت أليها أنفا ..بحيث وصل حال ألعراق كما وصفته ونشرته منظمة هيومن رايتش ووتش بأرقام وأعداد مفزعة .. ؟؟

فألى أين يسير ألعراق ايها السادة ؟؟

وأدناه حجم وعديد تلك ألمصائب …

1- خمسة ملايين وستمائة ألف يتيم من عمر شهر ألى 17عاما.

2 -6 بالمئة من مجموع الشعب العراقي يتعاطون ألمخدرات .

3 -39 نوعا من ألامراض وألاوبئة غير ألمعروفة منتشرة بأنحاء ألعراق.

4 -35 بالمئة نسبة البطالة ؟

5 -31 بالمئة تحت خط الفقر ..؟

6 – تسعة بالمئة عمالة دون سن ألخامسة عشر .

7- أربعة ملايين ومئة الف نازح داخل ألعراق..؟؟ مليون وسبعمئة منهم يعيشون مخيمات مختلفة ..

قد يقول ألبعض أن هذه ألتقديرات وألاحصائيات ألتي جاءت بها منظمة هيومن رايتس هي غير دقيقة ..

اقول لهؤلاء ..مهما بلغت حجم حقيقة تلك ألاعداد فانها أرقام مفزعة ستترتب عليها تداعيات خطيرة جدا قد تؤثر على سلامة ألمجتمع فالبطالة والفقر وألتشرد عوامل رئيسية في أنتشار ألجريمة والفساد ألخلقي وألاجتماعي …

ألسيد ألرئيس أناشدكم بأسم كل طفل يتيم وجائع ..

أناشدكم بألم كل طفل فقيروأرملة وعاطل عن العمل وبأسم كل عائلة مهجرة …

ليكن منبركم قفصا للعدالة يقف به المتقاعسون والمتخاذلون والفاسدون … على أن يتم محاسبتهم بشكل علني ولتأخذ ألعدالة والقانون دورها في اجتثاث هؤلاء المارقين … ولتكن تلك ألخطوة بادرة منكم لأعادة ثقة ألشعب بكم بعد أن لوثها فساد ألبعض من ألسياسيين ومن ألمحسوبين على ألبرلمان ..؟؟

أيها ألسادة ألى يكفي مانحن فيه .. فهل من مجيب ؟؟

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منظمة هيومن رايتس ووتش هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق ألانسان وألدعوة لها ..مقرها مدينة نيويورك في الولايات ألمتحدة ألامريكية ..

تأسست عام 1978 لمراقبة دول ألاتحاد ألسوفيتي أنذاك فيما يتعلق بحقوق الانسان .

وفي ثمانينات ألقرن ألماضي شُكلت لجنة منها لمراقبة ألامريكيتين لنفس الغرض أعلاه فيما يتعلق بدول الاتحاد السوفيتي…. وفي عام 1988 توحدت جميع لجان هذه المنظمة لتشمل مراقبة جميع دول العالم تقريبا ..