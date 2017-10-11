ديالى تحث مواطنيها على إزالة التجاوزات

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعت قائممقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى مواطنيها الى ازالة التجاوزات والالتزام بالقانون ، مشيرا الى ان هذه التجاوزات تعد اعتداء على حقوق الناس وتحدي للقانون . وقال قائممقام القضاء عبد الله الحيالي لــ (الزمان) امس انه (اجرى جوله في سوق بعقوبة ، من أجل تنظيف الأرصفة من التجاوزات لتسهيل حركة المارة من المواطنين والطلبة وكبار السن ، حيث رافقه خلالها الجهات الامنية والبلدية) .

واضاف الحيالي ، إنه (تم خلال الجولة ازالة اكثر من 50 تجاوز على الأرصفة وتغريم أكثر من 30 مخالف وحبس وإحالة أكثر من 10 آخرين للقضاء من المخالفين) ، مشيرا الى ان (هذه التجاوزات تعد اعتداء على حقوق الناس وتحدي للقانون ، فيما شملت الحمله شارع الجملة وشارع الكراج الداخلي في بعقوبة) .

واكد قائممقام قضاء بعقوبة ، إن)هذه الحملات مستمرة وستشمل كافة المناطق والاحياء في بعقوبة ومنها احياء المعلمين والمفرق والتحرير) ، داعيا (المواطنين الى ازالة التجاوزات والالتزام بالقانون ، مثنيا في الوقت نفسه على تعاون كافة القائمين على الحملة من أجل المصلحة العامة) .

الى ذلك أعلن رئيس مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي عن رفض المجلس إحالة ملعب القضاء للاستثمار بسبب تضمن بنود العقد مخالفات للضوابط .

وقال التميمي لـ (الزمان) امس إن (مجلس المقدادية رفض مشروع إحالة ملعب القضاء كفرصة استثمارية من قبل وزارة الشباب والرياضة بعد ما تضمنه بنود العقد الاستثماري من مخالفات للضوابط والتعليمات من ناحية بناء محال تجارية في محيط الملعب وهو يخالف التخطيط العمراني للمنطقة التي يقع فيها الملعب) .

وأضاف التميمي، أن (استثمار أية منشأة رياضية يحب أن يراعي الضوابط والتعليمات من أجل أن ينجح في تحقيق أهدافه العامة) .

واشار التميمي ، إن (ادارة ومجلس المقدادية، وبالتنسيق مع كوادر البلدية، نجحت بإزالة 500 تجاوز على الارصفة في أسواق القضاء في 10 ساعات فقط) ، لافتا الى أن (إزالة التجاوزات لم تشهد أي مشاكل وكان تعاون المواطنين حاضرا مع الكوادر البلدية) .

واكد رئيس مجلس قضاء المقدادية ، أن (رفع التجاوزات يأتي ضمن حملة واسعة لإنهاء ظاهرة برزت بشكل لافت بعد 2006 وبدأت تؤثر على حركة المركبات في الاسواق وتثير الكثير من المشاكل في القضاء) .