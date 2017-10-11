هيئة الرميلة ترفع سقف الإنتاج من الحقول 36 بالمئة

النفط تستعد لإستئناف صادارت الخام من آبار كركوك إلى تركيا

بغداد – شيماء عادل

أكد وزير النفط جبار علي اللعيبي ضرورة الإسراع في استئناف الصادرات النفطية عبر شبكة خطوط الانابيب النفطية التي تمتد من حقول محافظة كركوك الى ميناء جيهان التركي مرورا بمحافظتي صلاح الدين ونينوى، أي خارج أنابيب تصدير اقليم كردستان الى تركيا.

وقال اللعيبي في بيان امس انه (تم توجيه شركات نفط الشمال والمشاريع النفطية وخطوط الانابيب بوضع خطة عاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الانابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني).

وأضاف ان (الصعوبات والتحديات المالية والاقتصادية لن تحول دون قيام الوزارة بإعادة تأهيل شبكة خطوط انابيب الصادرات النفطية وبالإمكانيات المتاحة وبالجهد والخبرة الوطنية وبدعم ومتابعة واسناد من قبل رئيس مجلس الوزراءحيدر العبادي).

من جهته أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان (اللعيبي أوعز الى الشركات المذكورة الإسراع بتنفيذ مشروع اعادة تأهيل شبكة الانابيب النفطية الناقلة للنفط الخام بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية وتحرير المدن في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى التي تعرضت فيها تلك الانابيب خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية على بعض المدن في شمال البلاد الى عمليات تخريبية منظمة كانت تهدف الى إستنزاف الاقتصاد الوطني عبر سرقة النفط الخام من قبل عصابات داعش الإرهابية وإلحاق الأضرار بالمنشآت النفطية والحقول النفطية).

وأضاف ان (العراق يأمل استعادة طاقته التصديرية السابقة -المتوقفة حاليا- من حقول كركوك والتي كانت تتراوح مابين 250 الى 400 الف برميل باليوم، مع أمكانية أضافة طاقات جديدة تعزز من صادراته عبر المنفذ الشمالي).وكان اللعيبي قد بحث مع السفير التركي في بغداد سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النفط والطاقة وموضوع الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي.

وقال اللعيبي في بيان سابق ان (العلاقات الثنائية ستشهد خلال الفترة المقبلة ة تطورا كبيرا وخصوصا في مجال النفط والطاقة، لذا ندعو الشركات التركية للمشاركة والاستثمار في تنفيذ المشاريع في القطاع النفطي).

ومؤكدا ان (السفير التركي اعلن خلال اللقاء ان ان حكومته قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية والوزارة وان شركة تباو التركية ستعاود نشاطاتها قريبا في حقل المنصورية الغازية في محافظة ديالى).

منافذ حدودية

وكان العراق قدم الأسبوع الماضي طلباً رسمياً الى ايران وتركيا في التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية وكذلك إيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً.

واعلنت هيئة تشغيل حقل الرميلة التابعة للوزارة انها رفعت انتاج النفط في الحقل الى 36بالمئة، مشيرة الى ان 68بالمئة من مجموع إنتاج حقل الرميلة هي من الآبار التي كانت متوقفة سابقا.

وقالت الهيئة في بيان أمس ان (الهيئة تمكنت من رفع الانتاج النفطي بنسبة 36 بالمئة منذ تشكيلها في حزيران من عام 2010 ، حيث ارتفع معدل الإنتاج من 1.066 إلى1.452 مليون برميل يوميا، وبمعدل ما يقارب من 400 الف برميل يوميا و ذلك بحسب ما هو مسجل لغاية شهر تموز من عام 2017).

واضاف انه (تم انتاج اكثر من ثلاثة مليارات برميل نفط خلال الأعوام السبعة الماضية)، واوضح البيان ان (ابرز الأسباب التي ساعدت الهيئة على الوصول إلى هذه النتائج الجيدة، هو العمل المتواصل على إضافة المزيد من الآبار، لتجديد نشاط و حيوية حقل الرميلة النفطي), واشار الى ان (عدد الابار التي تم حفرها في حقل الرميلة بلغت لغاية الان 595 بئرا منتجة و هو ضعف عدد الآبار المنتجة التي كانت موجودة في حقل الرميلة عام 2010 ، والتي كان يبلغ عددها 276 بئرا وان 68 بالمئة من مجموع إنتاج حقل الرميلة من الآبار التي كانت متوقفة سابقا و التي تم إعادة تنشيطها، بالإضافة إلى الآبار الجديدة التي حفرتها الهيئة والبالغ عددها 260 بئرا).

عرض عراقي

من جانب اخر أكد وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أن موافقة بلاده على عرض العراق بتصدير الغاز مقابل جزء من التعويضات لن تؤثر على اتفاقيات الكويت مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الكمية التي سيصدرها العراق ستكون ضئيلة بالنسبة لاستهلاك الكويت.

وقال المرزوق في تصريح امس ان (موافقة الكويت على عرض العراق بتصدير الغاز مقابل جزء من التعويضات لن تؤثر على اتفاقيات بلاده لاستيراد الغاز من الدول الأخرى), وأضاف أن (الكمية التي سيصدرها العراق ضئيلة بالنسبة إلى استهلاك الكويت من الغاز خصوصا في ظل التوجه العام للاعتماد على الغاز بشكل كبير في العمليات الإنتاجية).

وأوضح المرزوق انه (ما يزال الموضوع في طور مناقشة أسعار الغاز مع الجانب العراقي وان كمية الغاز في البداية ستكون بحدود 50 مليون قدم مكعبة وهي كمية قليلة نسبيا بالنسبة لاستهلاك الكويت وستزيد بشكل متصاعد حتى 200 مليون قدم مكعبة), مشيرا الى ان (هذه الكميات لن تكون لها أي تأثير على الكميات التي سيتم استيرادها من الدول الأخرى خصوصا أن الوزارة تتجه نحو استخدام الغاز في اغلب محطاتها مستقبلا بدل الاعتماد على النفط الخام).