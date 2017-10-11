أطفال العراق ينتخبون رئاسة برلمانهم

العمارة – الزمان

تحت شعار الإصلاح غايتنا ينتخب أطفال العراق مجلس رئاسة برلمان الطفل العراقي برعاية رسمية اعتبارية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بهيئة رعاية الطفولة و وزارة التربية ممثلة بمديرية تربية ميسان يوم الجمعة 13/10/2017 في مدينة العمارة /فندق كورميك التركي من خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لبرلمان الطفل العراقي 2017-2020 الذي يضم مشاركة 13 محافظة والعاصمة بغداد , الأديب محمد رشيد مؤسس هذا البرلمان عام 2004 قال عن المؤتمر أن (هذا المؤتمر تشترك به عدد من المحافظات بحضور شخصيات ثقافية مهمة تهتم بالطفل العراقي منها الدكتورة زينة القره غولي سفيرة الطفولة والدكتورة وصال مديرة مدارس الموهوبين في العراق مكتب وزير التربية وعبد الهادي من هيئة رعاية الطفولة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية و10 أطفال بعمر 11-15 سنة من كل محافظة يرافق كل وفد ممثل عن هيئة رعاية الطفولة ومديرية التربية .

الية الانتخابات تكون وفق طريقة مهنية ومتحضرة حسب درجات الاختبارالتي تضاف لاصوات الاقتراع السري والذي يحصل على اعلى الدرجات سيكون في مجلس الرئاسة). يذكر ان برلمان الطفل العراقي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وعضو استشاري في المجلس العربي للطفولة والتنمية في القاهرة.