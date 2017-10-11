برلماني يصف البترودولار بالكذبة والطاقة النيابية لـ (الزمان) : الأزمة المالية أثّرت على تطبيق المشروع في المحافظات المنتجة

بغداد- تمارا عبد الرزاق

عزت لجنة النفط والطاقة النيابية سبب عدم تطبيق مشروع البترودولار في المحافظات المنتجة للنفط الى الازمة المالية التي مرت بها البلاد , داعية الى صرف مستحقات تلك المحافظات لم تتحمله من اضرار بيئية وغيرها, فيما وصف النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي المشروع بالكذبة ضحيته المحافظات المنتجة للنفط . وقال رئيس اللجنة اريز عبد الله لـ (الزمان) امس ان (سبب عدم صرف مستحقات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط يعود الى الازمة المالية التي مرت بها البلاد بعد انخفاض اسعار النفط عالميا), داعيا الى (صرف تلك المستحقات لتلك المحافظات نظرا لما تتحمله من اضرار بيئية وغيرها للاستمرار بانتاج الخام).

من جهته قال عضو اللجنة جمال احمد لـ (الزمان) امس ان (البترو دولار لم يطبق في البلد بشكل كامل حيث كان ينفذ بصورة جزئية ومتقطع ولم يدفع بالكامل للمحافظات المنتجة للنفط الذي يعد حقا من حقوقها المشروعة).

واضاف (ينبغي على الحكومة الالتزام بالقانون الذي اصدرته وتم ادراجه ضمن الموازنة), واوضح احمد ان (هناك محافظات تعاني عدم تطبيق المشروع بالكامل منها البصرة وكركوك التي كانت تشكو من عدم دفع اموال البترودولار الا ان اقليم كردستان اتفق مع المحافظة بان يدفع لها مبالغ شهريا بدلا من هذا المشروع).

مؤكدا ان (البترودلارلم ينفذ بالشكل الصحيح وانما جزئي ومتقطع وعلى الحكومة ان تلتزم بوعودها بدفع مستحقات المحافظات او تقليل المبالغ لكي يتسنى لها دفع المستحقات لتلك المحافظات) .

مشروع كذبة

بدوره اكد الخزعلي ان الحكومة المركزية لم تنصف المحافظة لاسيما وان المشروع كذبة ضحيته المحافظات المنتجة للنفط. وقال الخزعلي في بيان امس ان (الحكومة المركزية غير منصفة ولاسيما ان الموازنات الماضية تكتب على ورق فقط وبذلنا مساع كبيرة ولكن لم نلاقي الا الوعود غير الصادقة), مشيرا الى ان (حقوق البترودولار كذبة كبيرة ضحيتها المحافظات المنتجة للنفط)على حد قوله. واضاف (اتفقنا كنواب عن المحافظة مع اللجنة المالية النيابية ورئيس الوزراء حيدر العبادي على اعطاء سندات خزينة لحقوق البرودولار للمحافظات المنتجة للنفط الا ان الحكومة طعنت بالموازنة). من جهة اخرى دعا العبادي الى ضرورة خفض النفقات في موازنة العام المقبل. وأكد العبادي خلال اجتماع لمراجعة مشروع موازنة العام المقبل (أهمية خفض النفقات التشغيلية بما يؤمن توفير الموارد الكافية لتغطية رواتب العاملين في الدولة وتأمين الرواتب التقاعدية ومستحقات الحماية الاجتماعية للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين بالاضافة الى تحريك عجلة الاقتصاد في القطاع الخاص). داعيا الى (وجوب تأمين المستلزمات الضرورية لإدامة وسائل الانتاج في القطاعات الاساسية).