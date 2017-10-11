رؤية قانونية في قرارات الحكومة بشأن شركات الإتصالات – عبد الستار رمضان

اعلان المجلس الوزاري للأمن الوطني يوم الإثنين 2017/9/10 عن اتخاذه اجراءات صارمة جديدة بحق إقليم كردستان، وقرار السلطات العراقية وضع شبكة الاتصالات المحمولة في الاقليم تحت سيطرة الحكومة المركزية ونقْلَها إلى العاصمة يتطلب بيان موقف الدستور والقانون لهذا الموضوع وكما يلي:

اولاً:ان خدمات الاتصالات الهاتفية والانترنت لها علاقة بالحقوق التي نص عليها الدستور العراقي والتي ضمن حق الحصول عليها وواجب الدولة في توفيرها ويظهر ذلك في المواد:

1-المادة (26) من الدستور تنص على( تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون).

2-المادة (/37اولاً) أ تنص على(حرية الانسان وكرامته مصون).

3-المادة (38) تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب:-(اولاً:حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر).

5-نص المادة (40) الصريح والواضح وهو (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وأمنية، وبقرار قضائي)، اي ان الدستور لم يسمح بايقاف او منع هذه الخدمات وانما سمح فقط بالمراقبة والتنصت عليها لضرورة قانونية وامنية وبقرار من القضاء.

ثانياً:ان خدمات الهاتف المحمول (الموبايل) هي بالاساس من ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) ادساً من الدستور والتي نصت على ان (تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد) وهي من الناحية الواقعية والعملية من ضمن سلطة الحكومة الاتحادية ولا علاقة لحكومة اقليم كردستان بهذا الامر.

ثالثاً: ان هذه الخدمات ينظمها أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2003 من خلال نص المادة (1) من القسم (12) والخاص بمسؤولية الترخيص ونقلها بالكامل والفعل الى الحكومة العراقية، والتي قامت بعرض جولة التراخيص لشبكات الهاتف المحمول(الموبايل) سنة 2007 حيث حصلت شركات(آسيا سيل وكورك وزين) على هذا الحق ومدة الترخيص 15سنة اي تنتهي في عام 2022 ولا ندري كيف تستطيع الحكومة العراقية ايقاف او انهاء عمل هذه الشركات؟!.

رابعاً:ان وزارة النقل والمواصلات العراقية من خلال الشركة العامة للمواصلات والبريد وهي التي لها حق الاشراف ومراقبة عمل هذه الشركات وفق احكام القانون، وان الربط هو مع الحكومة الاتحادية فنياً ومالياً من ناحية سلطة الترددات (للتلفزيون والراديو والانترنت والموبايل) اي ان عمل هذه الشركات ليس له علاقة بحكومة اقليم كردستان، وان النظام القانوني الذي ينظم هـذا العقد يستند على الأمر رقم (65) لسنة 2004 الصادر من سلطة الائـتلاف المؤقتة (المنحلـة) والذي ما زال هو التشريع المنظم لهذا الموضوع.

خامساً: اما بالنسبة لخدمة الانترنت، فان الانترنت والكيبل الضوئي بيد الحكومة الاتحادية من خلال الشركة العامة للاتصالات والبريد وهي الجهة المختصة بترخيص الانترنت وهو الامر الواقع الموجود، اما في الاقليم فان الموافقات تصدر من وزارة النقل والمواصلات في الاقليم، فالترددات من بغداد، لكن خط الانترنت مصدره من ايران وتركيا ويمر بالاقليم ليدخل الى العراق الذي توجد فيه عشرات شركات الانترنت.

اخيراً فان من المهم القول والتأكيد ان هذا لا يمثل الا اجراءات تصعيدية ضد الاقليم لان هذه الخدمات وتنظيمها والاشراف عليها هو للحكومة الاتحادية، اما نقل مقر شركات الهاتف المحمول فانه محكوم باجازات تأسيسها وشروط التراخيص التي منحت لها هذه الحقوق وبالتالي لا تمثل الا استعراضات للقوة ومحاولة كسر ارادة شعب كردستان وهي كسابقاتها مثل حظر الطيران ما هي الا عقوبات جماعية واجراءات تعسفية مخالفة لاحكام الدستور والقوانين النافذة بل وانها تخالف قراري مجلس الأمن الدولي رقم (1483) والقرار (1511) والتي اكدت على دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحه العام وتبادل المعلومات بحرية وتمكين جميع العراقيين من الوصول بحرية كاملة وبدون قيود إلى وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمتنوعة والمتسمة بالنشاط والمهنية والاعتراف كذلك بأن الاتصالات السلكية واللاسلكية تؤدي دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية للأمم، وايجاد شعور بالثقة القانونية لدى رواد الأسواق من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار وبناء بنية تحتية منظمة للاتصالات؛ وتأكيدًا على أن دور الهيئة المسؤولة عن تطبيق اللوائح والأنظمة هو حماية السلامة العامة ورفاهية المستهلك، وتطبيق اللوائح والأنظمة وتكون رمزاً وحصنًا لحماية الحريات.