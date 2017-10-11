إيران تتهم إسرائيل بإشعال النيران في المنطقة

يلدريم: نتعامل مع بغداد حصراً والإجتماع الثلاثي قريب

بغداد – قصي منذر

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ان بلاده ستتعامل حصراً مع الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤكداً العزم على عقد اجتماع ثلاثي بين تركيا والعراق وايران لبحث التدابر المستقبلية ازاء اقليم كردستان.

وقال يلدريم في كلمة القاها في البرلمان التركي امس ان (ادارة شمال العراق أستغلت محاربة بغداد لداعش لتنفيد مغامرة الاستفتاء الذي نعده بحكم غير الموجود).

مشيـــــــراً الى ان قادة الاقليــــــم ( فقدوا صداقتهم مع تركيا وايران وننصحهم بالعدول عن هذا الخطا الوخيم).

وأكد ان ( تركيا لن تتعامل الا مع الحكومة المركزية العراقية وقد عملنا على التنسيق مع العراق وايران لمواجهة التطورات الاخيرة).وبشأن الخطوات التركية ضد كردستان.

قال (رحّلنا ممثلي الاقليم من البلاد واوقفنا الرحلات الجوية الى الاقليم وأخرجنا القنوات الكردية الموالية له من الاقمار الصناعية التركية وبدأنا مناوارات عسكرية على حدود العراق قرب بوابة معبر الخابور).

مشدداً على ان (التدابير التي اتخذناها لا تستهدف سكان شمال العراق لكن ادارة الاقليم حطمت المكتسبات التي حققتها وسيبقى شعب شمال العراق جيراننا).

وأعلن يلدريم عن (عزم تركيا والعراق وايران على عقد اجتماع ثلاثي في وقت قريب لبحث التدابير المستقبلية حيالة ادارة شمال العراق ).

من دون ان يكشف عن زمان ومكان هذا الاجتماع.وفي طهران، و صف رئيس السلطة القضائية في ايران صادق آملي لاريجاني الاستفتاء بأنه نار جديدة أججتها اسرائيل لإلهاء المنطقة. وشدد أن طهران لن توافق على مسار التقسيم مطلقا.

نار جديدة

وقال لاريجاني أن (الاستفتاء في كردستان نار جديدة أججتها الدول الاستكبارية وخاصة الكيان الصهيوني لإشغال المنطقة).

لافتا الى أن (سياسة تقسيم الدول الاسلامية سياسة قديمة يتبعها الكيان الصهيوني، والهدف من تنفيذ هذه السياسة هو إضعاف الحكومات الإسلامية وإثارة الصراعات وإلهاء الشعوب المسلمة لمدة طويلة).

مبدياً أسفه لـ(إتباع إقليم كردستان العراق هكذا سياسة).

وتابع أن (من وجهة نظرنا ان حكومة العراق حكومة واحدة وعلى مسؤولي الإقليم ان يلتفتوا الى انهم لن ينجحوا في مسار التقسيم).معرباً عن أمله في أن (يتقبل هؤلاء المسؤولون نصيحة الدول وخاصة جيران العراق، ويدركوا ان موقف دول الجوار جاد تماما، وهي لن توافق على الوضع مطلقا). ودعا السفير الألماني لدى بغداد سيريل نان أربيل وبغداد إلى الابتعاد عن التشنجات، بحسب بيان لرئاسة الإقليم ، كشف عن استقبال رئيس الإقليم مسعود البارزاني للسفير الألماني الذي نقل الى البارزاني موقف بلاده تجاه الأوضاع السياسية وانعكاسات عملية الاستفتاء وأهمية دور كردستان بالنسبة لألمانيا”.

وأكد السفير ضرورة (ابتعاد أربيل وبغداد عن التشنجات)، مبديا (استعداد بلاده لمساعدة الطرفين في حل المشاكل بينهما).

من جانبه، جدد البارزاني استعداد الإقليم للحوار بدون شروط وبافكار مفتوحة.