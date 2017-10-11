الرصافة توجّه مؤسساتها بإعتماد نظام الحوكمة

العلوية للولادة تستأصل ورماً وزنه 6 كيلو غرامات من مبيض إمرأة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي اهمية اعتماد نظام الحوكمة الالكترونية في عمل المؤسسات والابتعاد عن النظام الورقي , فيما نجح فريق طبي في مستشفى العلوية التعليمي للولادة في استئصال ورم وزنه 6 كليوغرامات من مبيض امرأة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن تأكيد الساعدي خلال اجتماع مجلس الادارة (أهمية تطبيق هذا النظام في المؤسسات الصحية كونه يوفر الوقت والجهد في العمل), واضاف البيان ان (الساعدي اطلع ايضا على الزيارات الميدانية التي قامت بها الفرق لمتابعة معوقات العمل ورصد السلبيات من اجل تجاوزها كما ناقش الموقف الدوائي في المؤسسات الصحية والتأكيد على ان يكون الخزين الصفري هو 30 بالمئة وعدم السماح في حصول أي شح دوائي فضلا عن مناقشة العديد من المواضيع التي تخدم الواقع الصحي والخدمي في المؤسسات الصحية). فيما نجح فريق طبي جراحي بمستشفى العلوية التعليمي للولادة في أجراء عملية جراحية معقدة لامرأة أربعينية مصابة بورم في المبيض وزنه 6 كيلو غرامات . وقال مدير المستشفى الفت محمد علي النقاش ان (فريقا طبيا نجح باستئصال ورم وزنه 6 كيلو غرامات من مبيض امرأة في العقد الرابع من عمرها). من جهته قال اختصاص جراحة الأورام في المستشفى علي صخر إن (المريضة راجعت وحدة الأورام النسائية في المستشفى وكانت تعاني من آلام وتضخم في البطن حيث أجريت لها الفحوصات السريرية والمختبرية والسونار والمفراس اتضح وجود ورم في المبيض بحجم20 في 22 سنتمترا), واضاف ان (الفريق الطبي اجرى العملية وتم رفع الورم مع المبيض بشكل كامل وكذلك رفع الرحم وقنوات فالوب وأيضا العقد اللمفاوية في منطقة الحوض وحول الشريان الابهر), لافتا الى (اخذ عينات من سائل البطن لأجراء الفحص الخلوي كما تم اخذ عينات من الأنسجة الداخلية للبطن لغرض تقويم مرحلة المريضة). وشهدت صالات ولادة مستشفى فاطمة الزهراء للنسائية والأطفال في بغداد ولادة نحو الفي طفل خلال شهر ايلول الماضي. وقال مدير المستشفى عباس عويد الحسيني ان (تلك الولادات تنوعت اذ كان عدد الولادات الطبيعية 1199 بينما الولادات القيصرية 908 من ضمنها 35 ولادة طفل توأم ثنائية), مبينـاً ان (هذه الأرقام هي حسب إحصائيات رسمية شهرية صادرة من قسم الإحصاء في المستشفى). واضاف الحسيني ان (المستشفى استقبل خلال الشهر الماضي 8854 مراجعا توزعوا بين 6336 مراجعا في العيادات الاستشارية النسائية والأطفال و1169 مراجعاً في الاستشارية الخافرة و1349 مراجعا بقسم الطوارئ). وتستمر الفرق الصحية في العيادة المتنقلة التابعة لقطاع البلديات الثاني وضمن جولاتها بزيارة المناطق النائية اذ شملت الجولة منطقة الطرق والجسور في العماري لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية حيث تم اجراء الفحوصات العينية للمواطنين واعطائهم العلاج اللازم الى جانب توزيع الفولدرات والرسائل التثقيفية التي تتعلق با?مراض ا?نتقالية وسبل الوقاية منها وتوزيع حبوب تعقيم المياه تعزيزا للصحة . الى ذلك قدم مركز صدر القناة للإطراف الصناعية والمساند الطبية الخدمات لنحو الف مريض خلال شهر . وقال مدير المركز احمد قاسم ان (هذه الإعداد توزعت بين فحص المرضى المراجعين في العيادة الاستشارية والبالغ عددهم 654 مراجعا وفحص مرضى شعبة المساند الطبية البالغ عددهم 161 مراجعا في حين تم تصنيع 375 مسندا بلاستيكيا إضافة إلى تصنيع 7 مساند معدنية أما شعبة المساند فقد صنعت 587 مسنداً طبياً بين تعلية للمساند ودبانات وأحزمة ومشدات وكذلك تصليح 91 مسنداً بين بلاستيكي ومعدني), واضاف انه (تم تصنيع 36 طرفا فوق وتحت الركبة بينما تم تصنيع 7 أطراف فوق وتحت المرفق وتصليح 87 طرفا صناعيا وفحص 211 مريضا), وتابع ان (عدد المراجعين في وحدة العلاج الطبيعي 153 مريضا فضلاعن فحص ومعالجة 5 مريضا مصاب بتشوهات العمود الفقري و 25 مريضا مصاب بالشلل الدماغي).