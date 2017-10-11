سعي برلماني لإعداد لائحة بأسماء مسؤولين أكراد متهمين ببيع وتهريب النفط

كردستان: لا توجيهات بسحب البيشمركة من المناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

اعلنت النائبة عن كتلة مستقلون المنضوية بالتحالف الوطني سميرة الموسوي عن جمعها تواقيع 93 نائبا لمطالبة الحكومة الاتحادية بلائحة تضم اسماء جميع المسؤولين في اقليم كردستان المتورطين بعمليات بيع وتهريب النفط.وطالبت الموسوي الحكومة بـ(مخاطبة تركيا وامريكا والدول الاوربية ودول اخرى، من اجل تجميد اموال مسؤولي حكومة الاقليم المودعة في المصارف ومصادرتها وتحويلها الى خزينة الدولة العراقية)، مشيرة الى ان هذا الاجراء يتيح للحكومة (اداء واجباتها ازاء مواطني الاقليم في تلبية احتياجاتهم ومنها دفع رواتب الموظفين). بدورها، دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف النقابات العراقية ومنظمات المجتمع المدني الى الإضطلاع بدور مهم في الحفاظ على وحدة العراق وفضح المخطط الرامي لتمزيقه.وقالت في بيان امس أن (ما يتعرض له العراق من تهديد بتمزيقه من جانب مسعود البارزاني ومن يدعمه من جهات خارجية وداخلية يجب أن يقابله ضغط شعبي من قبل منظمات المجتمع المدني ونقابات الصحفيين والمحامين والعمال والفلاحين والأطباء والمهندسين وبقية النقابات المؤثرة في المجتمع)، لافتة الى أن (الكثير من المؤامرات يتم الإعداد لها وراء الكواليس في أربيل، ومن المؤسف أن زيارات المسؤولين للبارزاني تصب في مصلحته وتنقله من حالة الضعف الى حالة التماسك).وأضافت (إذا كان البعض يتهم الحكومة المركزية بمعاقبة الشعب الكردي فإن الشعب الكردي المغلوب على أمره معاقب من البارزاني وحزبه وعائلته منذ 13 عاماً ويتعرض للتجويع والحرمان من الرواتب، في حين يأخذ البارزاني الـ17 بالمئة من الموازنة ويضعها في حساباته وحسابات عائلته في بنوك أجنبية)، على حد قولها .

رفض الاستفتاء

وجدد حزب للعراق متحدون رفضه للاستفتاء.وقال بيان لمكتب الأمين العام للحزب أسامة النجيفي ان الأخير ترأس اجتماعا للمكتب السياسي للحزب وعرض مواقف الحزب وتحركاته بشأن أزمة الاستفتاء . ونقل البيان عن النجيفي قوله أن (موقف الحزب كان واضحا وصريحا منذ البداية ومعبر عنه في بيانات رسمية، فقد تحفظ على اجراء الاستفتاء في الاقليم بسبب مخالفته للدستور، ورفض اجراءه في كركوك والمناطق المتنازع عليها).ودعا النجيفي إلى (حل الأزمة بما يحافظ على وحدة العراق)، رافضاً جميع أشكال التهديد بالقوة العسكرية. في المقابل، دعت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير السياسيين من كلا الجانبين الى تبادل الزيارات لانهاء أزمة الاستفتاء.وقالت في بيان امس ان(زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى اربيل نقطة تحول ايجابية في العلاقة بين المركز والاقليم ضمن مبدأ الحوار الهادف الى صياغة الحلول للاشكالات كافة)، مضيفة ان الجبوري سعى في زيارته للبارزاني الى (ترطيب الاجواء بين المركز والاقليم بعد ما تصاعدت حدة التصريحات بين الطرفين) ورأت ان (هذه الزيارة كسرت الجمود الحاصل بين المركز والاقليم بمنأى عن نتائجها المتحققة).

مثل ايجابي

وطالبت القادة السياسيين في بغداد بإجراء زيارات مماثلة للاقليم كما دعت السياسيين الكرد الى الرد بالمثل الايجابي وزيارة بغداد من اجل انهاء الأزمة. في غضون ذلك، اكد رئيس هيئة المناطق الكردستانية الواقعة خارج ادارة الاقليم نصر الدين سندي عدم صدور أية توجيهات لإنسحاب قوات البيشمركة من المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم .واضاف في تصريح امس أن(عناصر البيشمركة دافعت عن هذه المناطق بدمائهم وقدمت نحو1700 شهيد و11 ألف جريح).وأضاف أن (اقليم كردستان فتح أبوابه للحوار من أجل حل المشاكل ولاجدوى من إتباع أي أسلوب آخر عدا الحوار). وأكد سندي (رغبة كردستان بإقامة أفضل العلاقات مع جميع الأطراف الداخلية والإقليمية).وفي شأن متصل، استبعد السفير العراقي لدى موسكو حيدر منصور العذاري حصول تصعيد عسكري.وقال العذاري في كلمة القاها خلال مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية روسيا سيغودنيا في موسكو(أسمع احياناً سؤالاً مفاده، هل يحصل صدام مسلح؟ لا، لن يحصل صدام مسلح، وبالنسبة للحكومة العراقية هذا الأمر مستبعد).وأضاف أن (البشمركة على وعي والجيش العراقي على وعي ولن يحدث أي شيء في هذا المجال).وأكد أن (حركة الطيران الداخلية مستمرة وحركة السيارات بين المدن العراقية مستمرة أيضا).وصادقت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في كردستان على النتيجة النهائية للاستفتاء. وقالت المفوضية في وثيقة نشرت باللغة الكردية وحملت تواقيع أعضاء مجلسها ان (النتيجة النهائية بلغت 72،92 بالمئة التصويت بـ نعم للاستقلال).