رانيا.. رمز مجهول – عبد المحسن عباس الوائلي

الذي اقترح بأن يكون رمزا للجندي المجهول الف تحية وتقدير فأن المجهول اكثر من المعلوم فكثير من الناس رجالا ونساء لم تخدمهم الظروف لكي يظهروا في الاضواء سواء اكانوا رجال دين او سياسة او فن او جمال وفي كافة العلوم والفنون فلم تسلط عليهم الاضواء فيبقون في زوايا مظلمة قد يعرفهم اشخاص ويعجبون بهم ولكن الحظ لم ينهض بهم وهذا يوم الخميس قبل الظهر 28/ ايلول/ 2017 التقيت بفتاة طلبت منها ان ترشدني لمكتب لتنضيد مقالتي فوجدت في هذه الفتاة ثقافة عالية لم ارها في مثيلاتها من الفتيات. مما جعلني انسى ما كنت ابحث عنه ووقفت معها طويلا تحت اشعة الشمس المحرقة وكأني اجلس في مكان مبرد نسيت كل شيء اسحرتني بأسلوبها وحديثها المصحوب بابتسامة لاتفارق حديثها واصبحت في حيرة من امري اصمت واستمع لحديثها الذي اسحرني وعيونها التي اخترقت كل شيء ولا ادري انظر لعينيها ام ابتسامتها ام وجهها الابيض وما سر هذا الانفتاح السريع وكيف كشفت لها عن الامي وامالي ومخاوفي وانا استمع لصوتها الموسيقي واطلت الحديث معها فقلت لها انك اديبة كمي زيادة وبنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن) ولكن هنالك ظروفا خدمت اناساًِ وخذلت اخرين واننا الان في عصر الازمات لا حصر لها من باب الاختصار حاول البعض تبويبها تحت عناوين تجمع انواعها وتعجز عن حصر فصائلها.

قالوا ان العالم يعاني ازمات اجتماعية ازمات ثقافية ازمات اقتصادية ازمات سياسية فموارد العالم في تناقص واعداد البشر في تصاعد جنوني اجور الايدي العاملة ترتفع باستمرار واسعار المواد الاولية تسابق بعضها البعض على درجات سلم الغلاء في العالم بلاد جائعة وبلاد تحرق المواد الغذائية لتحافظ على مستوى اسعارها هنالك مصانع تستغني عن الايدي العاملة تحت ضغط التضخم المرهق لها واخرى تغلق ابوابها تماما العالم يعاني لذلك ازمة بطالة وتعطل في كثير من انحائه. شباب اليوم قلق ضائع والاسرة غير متماسكة او قد فقدت نهائيا صفتها الاسرية الاساسية او مواصفاتها التقليدية فقد الاب هيبته وسلطانه الاستهتار واللامبالاة وانعدام الشعور بالانتماء اصبحت كلها المميزات الواضحة في سلوك الابناء والجرائم اصبحت خيالية في ارقامها والوانها ووسائلها ذلك لان الانحراف بات النتيجة الطبيعية او رد الفعل المعتاد لشعور شباب اليوم بالخوف وقلق الناس في كل مكان رغم الفراغ الذي اصبح مشكلة المشاكل في العالم الان ليست لديهم اية قابلية للقراءة او الاطلاع ان كل شيء يسير بايقاع رهيب الاندفاع فقلما تجد احدا منكبا على كتاب او بحث عميق يحتاج الى وقت الناس الان يكتفون بقراءة العناوين فقط فالكلمة لا مكان لها لانه لا وقت لها انتهى مع هذا العصر زمن خلق الحضارة وابداع الاعمال التي تعيش وتخلد اصحابها بل وشعوبها وجيلها اصبح كل شيء تجاريا الثقافة اصبحت للاستهلاك المحلي لم نعد نسمع عن اختراع جديد سوى ما يدمر به الانسان اخاه الانسان ان العالم الان وباختصار يغلي في اتون الازمات التي لاحصر لم يكن يعرفها الانسان (زمان) ولم يكن يسمح لها بأن تعكر وتصفو سعادته واستقراره بأي حال من الاحوال لو فرض وكانت قد حاولت فرض نفسها على حياته والسبب بسيط هو ان انسان زمان كان محصنا من هذه الازمات تحصن ضدها بالاخلاق فلم يعرف عدوى او وباء الازمات كانت الدنيا بخير لان الانسان كانت عنده اخلاق وعندما ماتت الاخلاق مات الضمير وانعدمت الثقة وحل الخوف محل الاطمئنان ففي اعتقادي ان الازمات التي يعانيها الانسان في هذا العصر هي وجوه مختلفة لأزمة واحدة اساسية هي ازمة الاخلاق.

فاذا اراد الانسان علاجا لازماته كلها فليبحث عن علاج واحد فقط هي ازمة الاخلاق وان الانسان يجد زاده وغذاءه الذهني والعقلي والعاطفي في التجارب الناجحة من خلال الكلمة المتأنية موضوعا ومادة فيما يقرأه ويستمتع به من فنون ومظاهر حضارية اخرى وتسابقت الايدي الانسانية في البناء بدل الهدم في سبيل ازدهار الحضارة الانسانية وتقدمها على الطريق الذي بدأه الاجداد واخيرا لعرف العالم الاطمئنان والسلام الذي يبحث عنهما اليوم دون جدوى لانه يبحث عن شيء في غير مكانه فالسلام يعيش دائما حيث يعيش الحب والاخاء والتضحية والعدل وكلها لبنات من هيكل الاخلاق تمنيت يا رانيا ان يفهمك العالم كما فهمتك فأنت نواة الخير والامل والسلام انت المستقبل الزاهر ورمز للتقدم الباهر المهم انني عرفتك وكتبت عنك فأنت معي وستبقين معي ما بقيت فسلام من اعماق قلبي وتحية لها بداية ممتعة وستبقى بلا نهاية فأنت رانيا العمر فسلمت عينك وطاب صباحك ومساؤك رانيا انت الحياة انت الربيع انت الابداع انت العمر السعيد عرفتك وليتني لم اعرفك شغلتي بالي كثيرا وسابقى عائشا معك طوال حياتي.