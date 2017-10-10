العراق يعيد تأهيل أنبوب نفط كركوك خارج سلطة إقليم كردستان

قوات البشمركة تصد هجوماً مموهاً لداعش بالقرب من كركوك

بغداد-كركوك – الزمان

اصدرت وزارة النفط العراقية الثلاثاء توجيهات للعمل على اعادة تأهيل انبوب رئيسي لتصدير النفط من حقول محافظة كركوك الغنية بالنفط، شمال العراق، الى ميناء جيهان التركي. في خطوة تتم مع الجانب التركي لمحاصرة اقليم كردستان بسبب الاستفتاء .

وتصل طاقة التصدير لهذا الخط الذي بني في ثمانينات القرن الماضي بموجب اتفاق بين العراق وتركيا الى 400 الف برميل يوميا. لكنه لم يعمل اطلاقا بكامل طاقته التصديرية التي انخفضت تدريجيا بسبب عمليات التفجير التي تعرض لها خلال الاعوام التي اعقبت اجتياحالعراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.

وجاء في بيان صادر عن وزارة النفط العراقية ان «وزير النفط جبار علي اللعيبي اوعز الى شركات (…) بوضع خطة عاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية اصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الانابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي».

والشركات الثلاث التي ستتولى تنفيذ العمل، نفط الشمال والمشاريع النفطية وخطوط الانابيب، تابعة لوزارة النفط، وفقا لمصدر رسمي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الخطة وضعت بعد تمكن القوات الامنية العراقية من استعادة مناطق واسعة من تنظيم الدولة الاسلامية، الذي كان تمكن من السيطرة على ثلث مساحة البلاد بعد هجمات شرسة عام 2014.

وكان العراق يصدر بين 250 الى 400 الف برميل يوميا الى تركيا عبر هذا الانبوب قبل سيطرة الجهاديين على مناطق مروره في شمال البلاد.

ويمتد هذه الانبوب على مسافة 970 كيلومترا، من حقول نفط في محافظة كركوك المتنازع عليها، باتجاه بيجي جنوبا ثم الى محافظة نينوى شمالا حيث السيطرة للقوات العراقية الحكومية، ثم الى ميناء جيهان التركي عبر منفذ فيشخابور في شمال العراق الواقع في اقليمكردستان.

وكان اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي قام ببناء خط مواز ناقل للنفط انطلاقا من شمال محافظة كركوك باتجاه ميناء جيهان عبر منفذ فيشخابور بطاقة تصل الى 600 الف برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. واستخدم هذا الخط لدى خروجه من اراضيكردستان الى تركيا نفس الخط الذي يجري حاليا العمل على تأهيله.

واكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية ان الانبوب الذي سيتم اعادة تأهيله هو «الخط الرئيسي لتصدير النفط ومن مصلحة العراق اعداة تأهيل شبكة الخطوط الرئيسية».

فيما اعلنت القوات الكردية (البشمركة) في كركوك بشمال العراق الثلاثاء انها صدت هجوما لتنظيم داعش بالقرب من منطقة الدبس التي تبعد 55 كلم شمال غرب المدينة.

من جهة اخرى، اعلنت قيادة القوة الجوية العراقية الثلاثاء العثور على رفات اثنين من ثلاثة طيارين سقطت طائرتهم العام الماضي في الحويجة الواقعة على بعد 230 كيلومترا شمال بغداد واستعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة الاسلامية الخميس.

وقال ضابط في قوات البشمركة ان «عناصر داعش شنوا هجوما على محور البشمركة»، موضحا ان المهاجمين «اقدموا على رفع الرايات البيضاء لكنهم اطلقوا النار على المقاتلين مما أدى الى استشهاد احد عناصر البشمركة». واضاف «قمنا من قتل ثمانية مسلحين واعتقلناثلاثة اخرين».

وكانت القوات العراقية الاتحادية وفصائل الحشد الشعبي تمكنت من استعادة مركز الحويجة واربع مدن حولها وعشرات القرى في العمليات العسكرية التي انطلقت منذ اسبوعين.

لكن لا تزال نحو ستين قرية واقعة في شمال شرق منطقة الحويجة تحت سيطرة الجهاديين قرب خطوط التماس مع قوات البشمركة.

وسلم مئات الجهاديين انفسهم في هذا المحور الذي يقع قرب حقلي باي حسن وايفانا النفطيين منذ انطلاق عمليات استعادة الحويجة.

وتتقدم القوات العراقية باتجاه شمال وشرق الحويجة للوصول الى خطوط التماس بينها وبين القوات الكردية التي تسيطر على مدينة كركوك.

من جهة اخرى، اعلنت القوة الجوية العراقية في بيان انه تم «العثور على جثامين الشهداء الطيارين الذين آستشهدوا آثر تحطم طائرتهم من نوع سيزنا كرفان بتاريخ في اذار/مارس 2016 في الحويجة».