قاسم سليماني:الازمة بين بغداد وأربيل نتاج غياب طالباني 

بيروت- الزمان

أرجع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، سبب الأزمة الحالية بين بغداد وأربيل إلى «الفراغ» الذي تركه الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني. في اشارة الى غياب طالباني في المرض اربع سنوات . ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سليماني قوله، الثلاثاء، في برقية تعزية صدرت عنه لمناسبة وفاة طالباني، إن رحيل «المجاهد الدؤوب الرئيس العراقي الفقيد جلال طالباني لم يتلقاه الشعب العراقي المسلم لوحده ببالغ الأسى والألم والحزن وإنما جميع شعوب المنطقة أيضا»، فيما اعتبر أن «أزمة كردستان العراق اليوم ناجمة عن الفراغ الذي تركته الشخصية الحكيمة» للرئيس العراقي السابق. وأضاف سليماني، أن «هذه الشخصية المجاهدة» ناضلت أكثر من 60 عاما في سبيل حرية الشعب العراقي سواء أكانوا عربا أم كردا أم تركمانا أم شيعة وسنة، أومسيحيين أو ايزيديين»، منوها بأن «هذه المصيبة ستكون قاسية على الشعب العراقي في كردستان العراق أكثر من أية فئة عراقية أخرى». وتابع بالقول: «إن هذه الشخصية كانت تهتم دائما باستقلال ووحدة العراق وكان يثق بتأمين حقوق جميع القوميات والأديان في الدستور وذلك ضمن إطار عراق واحد موحد». وأكد قائد فيلق القدس أن «طالباني كان بمثابة الحاجز الأساس أمام إلغاء العلاقة الإستراتيجية بين الشعبين العراقي والإيراني في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق”.