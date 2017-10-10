قياديان في فتح و حماس  يتحدثان لـ (الزمان) عن تفاهمات بناء الأجهزة الأمنية وفتح المعابر

القاهرة -مصطفى عمارة

فى الوقت الذى عقد فيه وفدا حماس وفتح اول اجتماعاتهما بمقر المخابرات المصرية امس ، اكد مصدر بحركة حماس ان هناك قضيتين اساسيتين جرى مناقشتهما فى المباحثات وهما اعطاء حرية الحركة لاعضاء حركة حماس فى التحرك بالضفة الغربية ووقف الملاحقة الامنية والسماح لهم بعقد مؤتمرات جماهيرية بما يعنى انهاء الفصل بين الضفة والقطاع ،اما القضية الاخرى فهى قيام الرئيس الفلسطينى برفع العقوبات الموقعة على قطاع غزة وادماج موظفى القطاع فى السلطة، اما بالنسبة للمعابر فان الحركة على استعداد للتنازل عنها لحرس الرئاسة لتاكيد جديتها فى المصالحة ،فيما اكد اسماعيل رضوان القيادى بحركة حماس فى تصريحات خاصة للزمان انه تم الاتفاق فى التفاهمات الاخيرة بين حركتى فتح وحماس على تشكيل لجنه امنية برئاسة مصر تتولى اعادة بناء وتطوير الاجهزة الامنية، اما بالنسبه لسلاح المقاومة فهو غير مطروح للمناقشه فى الوقت الحالى او المستقبل مادام هناك احتلال.

اما بعد انتهاء الاحتلال فقال رضوان انه سوف تنضم جميع الفصائل الى الجيش الوطنى .

فى المقابل اكد جهاد الحرازين القيادى بحركة فتح فى تصريحات خاصة للزمان ان اجتماعات القاهرة ستركز على تمكين حكومة الوفاق من اداء دورها وسيطرتها على المعابر بشكل كامل اما بالنسبه لسلاح المقاومة ،فهناك بند فى اتفاق القاهرة ينص على ادماج العناصر الامنية التابعه لحماس فى الاجهزة الامنية الرسمية. واضاف نبيل شعث وزير الخارجية فى السلطة الفلسطينيةان كل الاشياء ستتم مناقشتها فى المفاوضات وانه يجب رد الاموال القادمه من الخارج وايداعها فى حساب مالى واحد تحت اشراف ادارة مالية موحدة. وفي القاهرة، اكد رئيس وفد فتح عزام الاحمد لصحافيين الثلاثاء ان النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي «مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع». وقالت حركة فتح في بيان تم توزيعه الاثنين ان وفدها الى حوار القاهرة «مسلح بتعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لانجاح الحوار».

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان الاثنين ان الحوار مع فتح سيتناول «مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة» الموقع العام 2011.

ويترأس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وفد الحركة الى اجتماعات القاهرة. ويضم الوفد كذلك رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.