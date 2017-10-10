أردوغان يتحاشى ترامب في تصعيد اللهجة مع واشنطن ويعلن مقاطعة السفير الاميركي

الاعلام التركي:أمريكا عدوة وليست حليفة

بلغراد- انقرة- توركان اسماعيل – الزمان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء مقاطعة القادة الاتراك الاجتماعات مع السفير الاميركي في انقرة، في خطوة تحمل تصعيدا لأسوأ خلاف بين البلدين الحليفين في حلف شمال الاطلسي.وحرص اردوغان على عدم تناول الرئيس الامريكي في الهجمة الكلامية. وكان ترامب قال الشهر الماضي ان اردوغان صديقي ويستحق اعلى الدرجات بعد لقائه الاول . وقال اردوغان خلال زيارة الى بلغراد إن بلاده لم تعد تعتبر السفير الأميركي جون باس «ممثلا للولايات المتحدة في تركيا»، بعد أن أوقفت القنصليات الاميركية في بلاده اصدار التاشيرات لغير المهاجرين.حتى الان، كان اردوغان حريصا على عدم الاشارة لترامب في الأزمة،ملقيا باللوم فقط على السفير باس. وقال اردوغان إنه إذا ما جاءت الاوامر بتعليق اصدار التاشيرات مباشرة من باس، فعلى الادارة الاميركية «ألا تبقيه هنا لدقيقة واحدة إضافية». وتابع «هم بحاجة أن يسألوه، كيف تضر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، من اعطاك السلطة؟» لفعل ذلك.

وبدأ الخلاف بين البلدين الاسبوع الماضي حين اوقفت السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الاميركية للاشتباه بارتباطه بمحاولة الانقلاب العام الفائت. وردت واشنطن بتعليق خدمات منح التاشيرات لغير المهاجرين في ممثلياتها في تركيا، ما دفع تركيا للرد بالمثل. وقال اردوغان «لم نعد نعتبره ممثلا للولايات المتحدة في تركيا»، في إشارة إلى باس.

وأضاف الرئيس التركي”لم نوافق ولا نوافق أن يقوم هذا السفير بزيارات وداعية للوزراء، رئيس البرلمان ومعي شخصيا». ويغادر باس انقرة في الايام المقبلة اثر تعيينه سفيرا في كابول. ودخل رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم هو الاخر على خط الازمة رافضا انتقادات واشنطن لتوقيف موظفي القنصلية الاتراك، قائلا إن أنقرة لا تحتاج إلى موافقة أميركية للقيام بذلك. وانقلبت الصحافة التركية على الولايات المتحدة، فوصفت صحيفة «يني شفق» اليومية بالخط العريض على صفحتها الأولى الولايات المتحدة بأنها «عدوة وليست حليفة».

وقال اردوغان إن توقيف الموظف التركي استند إلى أدلة عثرت عليها الشرطة تظهر أن «ثمة ما يدور في قنصلية (الولايات المتحدة في) اسطنبول».

وزعم مسؤولون اتراك مرارا ان للولايات المتحدة يدا في محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016، والتي تتهم انقرة جماعة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف خلفها.

ونفت واشنطن هذه الاتهامات التي وصفتها بانها نابعة من نظرية مؤامرة هزلية، فيما نفى غولن نفسه اي صلة بمحاولة الانقلاب.

وقال اردوغان «ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر في شيء واحد: كيف تسلل هؤلاء العملاء للقنصلية؟».

وتابع «إذا لم تقم (الولايات المتحدة بوضعهم هناك)، فمن الذي وضعهم هناك؟ ليس هناك دولة تسمح لمثل هؤلاء العملاء بتشكيل خطر» عليها.

ورفضت السفارة الاميركية الاتهامات ضد الموظف في قنصليتها معتبرة أن «لا أساس لها».

والاثنين، استدعى القضاء التركي موظفا تركيا ثانيا في القنصلية الاميركية في اسطنبول، حسب ما افادت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وتشير تقارير إلى اختباء الموظف في القنصلية، واعتقلت السلطات زوجته وابنه الاثنين، قبل ان تعتقل ابنته الثلاثاء.

وكان مسؤولون اتراك اعربوا عن املهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين انقرة وواشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب.