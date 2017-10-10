رئيس كاتالونيا يقترح تعليق اعلان الاستقلال لاعطاء فرصة للحوار

برشلونة- مدريد – الزمان

أعلن رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون الثلاثاء انه يقبل «تفويض الشعب» لكي تصبح المنطقة «جمهورية مستقلة» لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لاعلان الاستقلال لكي يفسح المجال امام الحوار. وقال بوتشيمون في خطاب القاه امام برلمان كاتالونيا وكان موضع ترقب شديد في اسبانيا والعالم «انا اقبل تفويض الشعب لكي تصبح كاتالونيا جمهورية مستقلة» لكنه طلب من البرلمان «تعليق اعلان الاستقلال من اجل بدء الحوار في الاسابيع المقبلة».

ووجهت اسبانيا في وقت سابق الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة لرئيس كاتالونيا لثنيه عن اعلان الاستقلال فيما حذر الاوروبيون من جهتهم من انه سيتم استبعاد الإقليم تلقائيا من الاتحاد الاوروبي في حال انفصل عن اسبانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاسبانية انييو منديز دي فيغو للصحافيين «اطلب من بوتشيمون الا يقوم باي خطوة لا يمكن الرجوع عنها والا يسلك اي طريق لا يمكن العودة عنه، والا يدلي باي اعلان احادي الجانب للاستقلال».

من جهته، حث رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الرئيس الكاتالوني على تجنب اتخاذ أي قرار قد يجعل «الحوار مستحيلا».

وكانت اسبانيا تحبس انفاسها قبل جلسة البرلمان الكاتالوني نظرا لاهمية الاقليم، خاصة وأن سكانه البالغ تعدادهم 7,5 مليون نسمة منقسمون بشدة على مسألة استقلال كاتالونيا — منبع قوة اسبانيا الاقتصادية والتي أثار سعيها إلى الانفصال القلق بشأن الاستقرار في الاتحاد الأوروبي برمته.

وقد حث قادة سياسيون في كل من كاتالونيا واسبانيا وأوروبا بوتشيمون على التراجع والتخفيف من وطأة أكبر اضطراب تعيشه البلاد منذ تحولها إلى الديموقراطية في سبعينات القرن الماضي. وأما رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي فتعهد باستخدام كل سلطته القانونية لمنع الاستقلال فيما رفض حتى استبعاد وضع الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت سلطة مدريد المباشرة في تحرك غير مسبوق يخشى كثيرون من أنه قد يثير اضطرابات.

وصوت نحو 90 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الاستقلال إلا أن الرقابة على عملية الاقتراع كانت ضعيفة فيما قاطعها الكثير من الكاتالونيين بينما شهدت حملة قمع عنيفة من قبل الشرطة الاسبانية.