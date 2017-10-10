الهام شاهين تصر على التزين بالكلاب 

الاسكندرية- الزمان : ‎على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فستان في مهرجان الجونة بسبب رسومات الكلاب التي طبعت عليه، قررت الفنانة إلهام شاهين أن تضرب بهذه الانتقادات عرض الحائط وترتدي ما يحلو لها.

‎الفنانة المصرية ظهرت خلال حضورها فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي وهي ترتدي بلوزة زينت بمجوعة رسومات لكلاب أيضا، وكانت برفقة صديقتها الفنانة هالة صدقي. ‎وكان عدد كبير من الجمهور قد انتقد إطلالة إلهام شاهين في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، حيث ارتدت فستان عليه ورود وكلاب، فردت الفنانة على هذه الانتقادات بقولها إنها كانت تبحث عن فستان عليه حيوانات لأنها تحبهذه المخلوقات الراقية