 الحكم بسجن أردني حاول قتل مقدم برنامج ساخر

عمان – الزمان

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية امس بالسجن ثمانية أعوام على أردني بعد إدانته بمحاولة قتل جاره العراقي أحد كوادر البرنامج الأسبوعي «البشير شو» الذي يسخر من التنظيمات الإرهابية،..

وأصدرت المحكمة حكما بـ»بالأشغال الشاقة المؤقتة لثماني سنوات» على المتهم الثلاثيني لـ»محاولته قتل جاره الذي يعمل كأحد كوادر برنامج البشير شو الساخر والذي يبث من على قناة دويتشه فيلله الألمانية بسبب سخرية البرنامج من التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة». ودانت المحكمة المتهم بـ»جناية القيام بأعمال من شأنها إحداث فتنة». وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم «تولدت لديه النية بقتل جاره من الجنسية العراقية … حيث أثار الحقد والضغينة في نفسه عندما كان يشاهد البرنامج الذي يسخر من التنظيمات والجماعات الإرهابية». وتابع البيان الاتهامي، أن المتهم انتظر جاره أمام بيته حاملا سكين و»عند اقترابه منه بادره بعدة طعنات بالسكين على أنحاء متفرقه من جسمه وصدره ورقبته وبطنه قاصدا قتله»، لكن الضحية نجا من الموت. و»البشير شو» برنامج عراقي سياسي ساخر يصور في عمان ويقدمه الإعلامي العراقي أحمد البشير ويبث كل جمعة مساء وعلى مدى ساعة وهو برنامج يخرج عن التقاليد السائدة في البرامج التلفزيونية ويتناول المشاكل اليومية العراقية وينتقد كل ما هو سلبي بنكهة فكاهية هزلية وجريئة.