مليونا دولار لمن يصنع طائرة لشخص واحد 

كاليفورنيا – الزمان

انها الطائة الحلم المستنبطة من احلام الغابرين ، ويبدو ان حلم «ليوناردو دا فينشي» في صنع آلة طيران شخصية ما زال يراود البعض. حيث ترعى شركة بوينغ لصناعة الطائرات مسابقة «جوفلاي» التي تتحدى الكبار في جميع أنحاء العالم لبناء آلة طيران تتسع لشخص واحد ليفوز بمبلغ مليوني دولار «نحو 7.4 ملايين درهم». وقال «غريغ هيسلوب» كبير المسؤولين الفنيين في «بوينغ» في فيديو يوتيوب: يمكن أن يكون اختراع حزام نفاث، أو طائرة بدون طيار، أو حتى «دراجة نارية في السماء» طالما أنها قادرة على الإقلاع عمودياً وتحمل شخصاً واحداً لمدة 20 ميلاً. وفي تصريح لصحيفة بزنس انسايدر قال غوين لايتر رئيس المسابقة: إن مهمتهم تتمثل في جعل الناس تطير، لكنها بمعنى آخر حكاية عن مستقبل النقل.

وأضاف: نحن على حافة تحول مشروع في الطريقة التي نسافر فيها من مكان إلى آخر، ولم يكن هناك نشاط أو إثارة في هذا الفضاء كما هو الآن.

وأشار لايتر إلى أن المنافسة ستكون على ثلاث مراحل: الأولى في مايو 2018 سوف تمنح 10 جوائز قيمة كل منها 20 ألف دولار على أساس الأوراق التي تحمل أفضل المواصفات الفنية والرسومات.

المرحلة الثانية في مارس 2019 سوف تمنح أربع جوائز قيمة كل منها 50 ألف دولار للنماذج التي تتضمن أفضل قدرات الإقلاع والهبوط العمودي للطائرة.

وستتوج المنافسة في معرض في أكتوبر 2019 وسيشهد تسمية الفائز بالجائزة الكبرى.