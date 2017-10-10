رئيس بلاك ووتر يترشّح لعضوية الكونغرس الأمريكي

موسكو: تدفق داعش من العراق إلى سوريا وواشنطن تخفّض الغارات

لندن – موسكو – الزمان

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف عن تخفيض التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشكل حاد غاراته على مواقع تنظيم داعش في العراق، مع بدء عملية الجيش السوري لتحرير دير الزور من التنظيم. وقال كوناشينكوف امس(في أيلول، مع بدء عملية القوات السورية بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية لتحرير محافظة دير الزور من داعش، خفض التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشكل حاد غاراته إلى بضع مرات في اليوم من كثافة الغارات على داعش في العراق، بتوجيهه ضربات أقل بخمس مرات مما هو في سوريا) . وأضاف(نوثق يوميا محاولات نقل التعزيزات للمقاتلين إلى منطقة الميادين السورية ، والذين من بينهم مرتزقة أجانب متسللون إلى الأراضي السورية من الجانب العراقي)، مؤكداً أنه (يجري حاليا تحرير منطقة كبيرة يستولي عليها داعش في الميادين).واوضح كوناشينكوف أن (القوات الجوية الروسية تنفذ ما يصل إلى 150 غارة يوميا على تشكيلات داعش الذين يحاولون التسلل إلى بلدة الميادين).

على صعيد اخر يعتزم رئيس شركة بلاك ووتر الامريكية للحمايات الأمنية الخاصة إريك برنس الترشح لعضوية مجلس النواب الامريكي. وقال محرر الشؤون الأمريكية في صحيفة الإندبندنت البريطانية أندرو بانكومب في تقرير نشر امس إن برنس الذي يعد واحدا من أكثر الأمريكيين إثارة للجدل، قد حصل على تشجيع ودعم من ستيف بانون وهو مستشار سابق للرئيس الأمريكي للترشح لعضوية الكونغرس الأمريكي. ولفت أن برنس هو مؤسس مجموعة بلاك ووتر التي يفترض أن تكون شركة أمن تعاقدت معها حكومة الرئيس السابق جورج بوش بشكل ضخم لحماية مصالحها في خارج البلاد.وتابع بانكومب في موضوعه الذي جاء بعنوان (إريك برنس: مؤسس مجموعة بلاك ووتر، المتهمة بقتل مدنيين عراقيين، ينوي الترشح لعضوية الكونغرس) امس أن (برنس حصل على دعم كبير للترشح على عضوية الكونغرس أمام السيناتور جون باروسو عضو الكونغرس عن ولاية وايومينغ الذي يشغل حاليا منصبا قياديا في زعامة الحزب الجمهوري صاحب الأغلبية في الكونغرس)، مشيراً إلى أن (بانون الذي أقاله ترامب من منصبه الصيف الماضي يسعى حاليا لتقويض البنية التقليدية لقيادة الحزب الجمهوري واستبدالها بقيادة جديدة خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل).ويرى بانكومب إن (جهود بانون أصبحت أكثر قوة وبروزا بعدما نجح الشهر الماضي في الدفع بأحد الوجوه الشعبوية التي يدعمها، وأزاح عضو الكونغرس عن ولاية ألاباما الذي كان يحصل على الدعم من القيادة التقليدية للحزب الجمهوري والرئيس ترامب شخصيا)، مؤكداً أن (برينس قضى عطلة نهاية الأسبوع الماضية مع أفراد اسرته في ولاية وايومينغ وناقش معهم ملف ترشحه لعضوية الكونغرس، إذ أنه بحاجة لإثبات إقامته في الولاية للتمكن من خوض الانتخابات لكنه يقيم في ولاية فيرجينيا رغم أن أسرته تمتلك مزرعة ضخمة في وايومينغ).

وتعد بلاك ووتر التي منعها العراق من مزاولة أعمالها في البلاد الأكثر شهرة في العراق، حيث تتولى حراسة مواقع أميركية حساسة أهمها السفارة الأميركية.ويعرف موظفو هذه الشركة ببطشهم، وهم مكروهون من العراقيين، ويشتهرون بأنهم يفتحون النار من دون تمييز على السيارات والمارة الذين يقتربون من ارتالهم.وارتكبت عناصر بلاك ووتر ما عرف بمذبحة ساحة النسور في بغداد، منتصف أيلول 2007 عندما أقدموا على فتح النار على سيارات مدنية تقل عائلات عراقية بساحة النسور ما أدى إلى استشهاد وجرح 41 مدنياً بينهم أطفال.