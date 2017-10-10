مجلس القضاء: إزدواج الجنسية وراء عدم إستعادة المتهمين الهاربين

الإتحادية ترد دعوى وزير العدل لإلغاء قانون مجلس الدولة

بغداد ـ عبد اللطيف الموسوي

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى وزير العدل حيدر الزاملي لإلغاء قانون مجلس الدولة الذي أصدره مجلس النواب.وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى المدعي وزير العدل – إضافة لوظيفته بطلب إلغاء قانون مجلس الدولة، الذي أصدره مجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة 61/ أولاً) من الدستور)، وأوضح أن رد الدعوى جاء لعدم مخالفة القانون المذكور لأحكام الدستور. ويختص قانون مجلس الدولة بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة على ان تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، على مجلس الدولة وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) أينما وردت في التشريعات وتنقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة وتنقل محاكم الاول وإدارته ومنتسبيه وأمواله الى الثاني.وفي الشأن القضائي ايضاً، عزا جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى صعوبة استرجاع المتهمين بالفساد والارهاب المقيمين في الخارج الى ازدواجية الجنسية ، كاشفا عن تسلم اربعة متهمين فقط. وقال الجهاز في بيان امس إن (عدد نشرات المعلومات ومذكرات القبض التي أرسلت إلى مديرية الشرطة العربية والدولية – الانتربول – بلغ 1616 ضمنها 360 مذكرة تخص متهمين مدانين بقضايا فساد مالي وإداري، اما الملفات المرسلة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية فعددها 240 منها 94 ملفا يتعلق بقضايا فساد منذ العام 2003 وحتى الآن)، لافتاً الى أن(هناك شعبة في رئاسة الادعاء العام تقع على عاتقها مهام تنظيم ملفات استرداد بحق المتهمين الهاربين خارج العراق)، موضحاً أن(الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال هي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة). وافاد بأن (المتهمين الذين تم تسليمهم للعراق هم أربعة فقط)، عازيا الامر إلى أن (بعض المتهمين يحملون أكثر من جنسية ما يجعل الدول التي يلجأون اليها والتي يحملون جنسيتها تتمسك بهم تحت أي حجة، فضلا عن اعتبار بعض الدول لجرائم هدر المال العام والتقصير الصادر عن مسؤول جرائم قانون دولي).