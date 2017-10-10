الحكومة تصادق على تدريب فرنسا لقوات مكافحة الإرهاب

بغداد – قصي منذر

صادق مجلس الوزراء على التعاقد مع فرنسا لتدريب قوات جهاز مكافحة الارهاب كما ناقش عددا من الملفات المدرجة على جدول الاعمال . وقال بيان امس ان (المجلس برئاسة حيدر العبادي صادق على التعاقد مع فرنسا لتدريب قوات جهاز مكافحة الارهاب)، مشيرا الى (مناقشة عدد من القرارات والملفات المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ الاجراءات المناسبة في تنفيذها). وكشف العبادي عن ان داعش يعيش حالة رعب ونهاية العام الجاري ستكون نهايته في البلاد. وحذر العبادي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي من (اجندات تحاول اثارة النعرات العنصرية)، لافتا الى ان (داعش يعيش حالة رعب في المناطق وكما وعدنا ان نهاية العام الجاري ستكون نهايته في البلاد)، واضاف ان (شركات الهاتف النقال اكدت خضوعها للسلطة الاتحادية كما ادعو قوات البيشمركة الى عدم التصادم مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها)، مبينا ان (قيادات العالم اعلنت عن دعمها للعراق في اجراءات بسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ولاسيما ان ادارة الامن في تلك المناطق تكون من صلاحية الحكومة المركزية)، مؤكدا (لن نناقش الاستفتاء مع احد ولا التفاوض قبل الغائه واي حوار يجب ان يركز على وحدة العراق)، واوضح العبادي انه (لا توجد قطيعة مع اقليم كردستان)، مشيرا الى ان (الكونفدرالية اجراء يتطلب تعديل الدستور وموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب)، مشيرا الى ان (النفط ملك للشعب وليس لمسؤول او جهة معينة)، وتابع ان (فرنسا شددت على اهمية الحفاظ على وحدة وسيادة العراق)، كاشفا عن (تقديم تسهيلات امام الشركات الفرنسية الراغبة بالاستثمار والعمل في العراق).

وبشأن مكافحة الفساد دعا العبادي الى (تعاون مفاصل الدولة وتوخي الدقة بمعالجة ذلك).