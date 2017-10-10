زعيم التيار يحذّر من مشاريع قضم العراق

الأعرجي: لايشرفني العمل مع السياسيين الصدريين وأحذّر من الحاشية

النجف – سعدون الجابري

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس من مساع لـ(قضم) العراق بوصفه (لقمة سائغة)، فيما حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الصدر من حاشيته، وقال انه لا يتشرف بالعمل مع السياسيين الصدريين.وقال الصدر في معرض رده على سؤال ورد اليه بشأن رؤيته لمستقبل العراق على المديين المنظور والبعيد إن (الكل يعتبر العراق لقمة سائغة يريد قضمها إلا إذا صحى الشعب من هجوعه وهذا المأمول منه على كل حال). وجاء في السؤال لأحد أتباعه (في ظل التغيرات التي يشهدها العراق من قرب القضاء عسكريا على وجود تنظيم داعش التكفيري وفي ظل المساجلات الحاصلة بين الفرق والأطراف الظاهرة على الساحة السياسية والعسكرية العراقية وكذلك في ضوء التغيرات الإقليمية والدولية ومنهج تغيير السياسات التي بدأت بعض دول الجوار السعي إليه كيف يرى سماحتكم مستقبل العراق على المدى المنظور والمدى البعيد؟ وبماذا تنصحون الشعب العراقي؟).من جهة اخرى، حذر الاعرجي، الصدر من حاشيته مؤكدا انه لن يترشح للانتخابات المقبلة. وقال الاعرجي في مقابلة تلفزيونية امس (لازلت محباً للسيد مقتدى الصدر وممكن ان اتعاون معه بأي شيء باستثناء العمل السياسي)، واصفاً افراد حاشيته بـ(إخوة يوسف).وتابع ان الصدر (كلفني عدم الاتصال بهم وهذا هو سبب الخلاف بيني وبينهم)، منوها الى ان (البعض منهم بعيد جدا عن كل مفاهيم الدين).وقال انه (ليست لدي نية لتأسيس حزب او ماشابه ذلك، ولا انوي الترشيح مجددا، ولن امارس العمل السياسي الا في الاعلام، وأتشرف بالعمل مع السيد الصدر، ولكني لا اتشرف بالعمل مع السياسيين الصدريين).وأوضح ان أصل الهجمة عليه بدأت من ايران وقال ان(هناك جيوشاً الكترونية هجمت ضدي من ضمنهم الأحزاب الشيعية ليس لاسقاط شخصي وانما لاسقاط التيار الصدري)، مضيفا انه( لو كان الصدر مقتنع بأداء السياسيين الصدريين لما آتى بنظرية الشلع قلع وقد وصلنا الى نظرية بان نطلب من الشعب العراقي دعم التيار).واضاف ان (خروجي من المنصب أفادني كثيرا بمعرفة ناسي فلم يزرني اي شخص من الاحرار بعد مغادرتي المنصب، واستبعد ان تكون هناك توصية من القيادة العليا بعدم زيارتي)، مؤكدا ان الصدر (كان يتصل بي ويطمئن، الا ان الاخرين في الاحرار لم أر أحداً منهم).ونفى الاعرجي ان(تكون له علاقة بالنائب السابق عن الاحرار جواد الشهيلي)، وقال ان علاقته به منقطعة منذ مدة طويلة، واعرب عن اعتقاده ببراءه الشهيلي، واضاف(القضاء قال كلمته لكني لم اطلع على أوراقه).وبشأن الاتهامات التي وجهت له واحتجازه في منطقة الحنانة التي يقطنها الصدر في النجف قال (لم يكن هناك محكمة بالحنانة والواضح ان يحتجز الاعرجي ومن له قضية معي يأتي ولكن لم تكن هناك قضية، ولكن الحاشية اثرت بشكل كبير على عدم خروج بيان بتبرأتي من التيار الصدري). وعن علاقة الصدر بإيران قال ان (العلاقة بينهما متذبذبة وغير جيدة وزيارة السيد مقتدى الصدر الأخيرة للسعودية اثرت بشكل كبير على هذه العلاقة).وبشأن استفتاء كردستان، قال ان ( أصل الاستفتاء بيناه هو حق للكرد بتقرير المصير، لكن توقيته واجراءاته مخالفان للدستور، وعندما أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بايقاف الاستفتاء لعدم شرعيته كان عليهم الالتزام به كونها أعلى سلطة بالبلد)، واضاف ( كان على البرلمان والحكومة الاتحادية عدم اتخاذ أي اجراء بعد الاستفتاء، وجعل المحكمة الاتحادية هي التي تصدر قراراً بشأن مخالفة الإقليم للتعليمات والقرارات الصادرة منها).ورأى ان (المسؤولين والأطراف السياسية في كردستان ليس لديهم أي مشكلة جراء إجراءات غلق المطارات والحدود بل هذا الاجراء أضر بالشعب الكردي فقط، وكان الأجدر منع الاطراف السياسية الكردية التي صوتت للاستفتاء من دخول بغداد). وعن الاحداث التي رافقت مراسم تشييع رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني قال( كذب من قال انه انسحب من مراسم التشييع، فلم ينسحب أي شخص ابدا، وجميعهم بقوا في مراسم تشييع الجنازة، اما عن وضع العلم الكردستاني على النعش فإن من وضعه قد أساء لشخص الفقيد).

وبشأن كيفية قضاء يومه قال الاعرجي (انا لست بعيدا عن السياسة وامضي ثلاث ساعات رياضة وساعتين للقراءة، وهناك من يزورني ونتكلم في هموم البلد).