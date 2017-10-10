التجارة تفتح مجالات تعاون مشتركة مع دول الخليج العربي

تشكيل مجلس تنسيقي عراقي سعودي للتبادل الإقتصادي

بغداد ــ صباح الخالدي

اكد وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي ان المكانة الدولية التي يحظى بها العراق فتحت افاقا واسعة للتعاون مع الدول الاخرى ولاسيما دول المنطقة ومنها دول الخليج العربي والسعودية على وجه التحديد ، مشيرا الى ان العلاقات العراقية السعودية شهدت تحولا جيدا يجسد وجود ارادة لتفعيل وتطوير العلاقات بين البلدين. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الجميلي اكد خلال الاجتماع الاول للمجلس التنسيقي بين العراق والمملكة العربية السعودية المكانة الدولية التي يحظى بها العراق قد فتحت افاقا واسعة للتعاون مع الدول الاخرى ولاسيما دول المنطقة ومنها دول الخليج العربي والسعودية على وجه التحديد)، واضاف ان (العلاقات العراقية السعودية شهدت تحولا كبيرا تكلل بزيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الرياض وماتبعها من زيارات متبادلة بين الجانبين تمثلت بزيارة وزيري الخارجية والتجارة السعوديين لبغداد للمرة الاولى بعد قطيعة دامت اكثر من ربع قرن والتي اكدت بوجود ارادة لتفعيل وتطوير العلاقات بين البلدين)، واوضح الجميلي ان (مثل هذه العلاقات تمثل اهمية كبيرة للعراق في ظل صراع دولي واقليمي محتدم ومن ثم فان وجود منظومة من العلاقات مدعومة بمصالح مشتركة ينعكس ايجابيا على استقرار البلد واستقرار المنطقة عموما)، وتابع انه (بعد زيارة العبادي إلى الرياض كان هناك قرار بتشكيل مجلس تنسيقي بين الجانبين فتم تشكيل المجلس من الجانب العراقي ومن الجانب السعودي برئاسة ماجد القصيبي وزير التجارة وعضوية وزراء البيئة والمياه والزراعة والخارجية والطاقة والصناعة والثقافة والاعلام ومساعد وزير الدفاع ونائب وزير الداخلية ونائب وزير الدولة لشؤون الخليج الذي يوضح مدى الاهتمام السعودي بتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات)، ودعا الجميلي إلى (وضع رؤية عراقية لجميع القطاعات التنموية في مسألة التعاون وبيان الفرص المتاحة للاستثمار وتعزيز العلاقة بما يحقق مصلحة البلد).من جانبه اشار الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق إلى ان (تشكيل المجلس التنسيقي بهذا المستوى والعدد من التمثيل العالي يعكس ارادة الحكومة واهتمامها بتطوير العلاقة مع السعودية وفق المسؤوليات والاولويات ضمن جدول زمني محدد)، مشيرا الى (تقديم الكثير من الرؤى والمقترحات من الجهات العراقية لتطوير العلاقات وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية بين البلدين)، واضاف ان (الاستعدادات تتواصل من قبل العديد من الجهات العراقية لعقد المؤتمر الدولي للمانحين الذي ابدت دولة الكويت استعدادها لتضييف برعاية مشتركة من العبادي وامير دولة الكويت حيث ان من مرتكزات المؤتمر الحث على اعادة الاعمار والحصول على المنح الدولية ، والمرتكز الثاني السعي نحوتحقيق المصالحة الاجتماعية والجوانب الانسانية فيما سيكون المرتكز الثالث هوالاستثمار). كما وابدى اعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي عددا من الملاحظات والرؤى المهمة التي من شأنها تفعيل وزيادة التعاون بين البلدين). وعلى الصعيد نفسه دعا وكيل الوزارة وليد الحلوإلى (استثمار انعقاد دورة معرض بغداد الدولي في نهاية الشهر الجاري خاصة ان المشاركة السعودية ستكون بنحو60 شركة كبيرة تمثل مختلف قطاعات الاعمال في المملكة).وكان امر حكومي قد صدر بتشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي برئاسة الجميلي ويكون العلاق نائبا للرئيس ويضم في عضويته رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارات الخارجية والداخلية والنفط والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات ووكيل رئيس هيئة الحج والعمرة وممثل وزارة الثقافة والاثار والسياحة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات العراقي ورئيس المجلس الاقتصاي العراقي ورئيس مجلس الاعمال الوطني).