النزاهة تضبط صكوكاً لمشاريع وهمية في صلاح الدين

بغداد – محمد الصالحي

القى جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى اللوم على ازدواج الجنسية لعدم تمكنه من استرجاع المتهمين بالفساد والارهاب في الخارج، مشيرا الى ان عدد المتهمين الذين تم استلامهم بلغ اربعة فقط، فيما كشفت هيئة النزاهة عن ضبط المجموعة الثانية من الصكوك المسحوبة على مصرف الرشيد فرع سامراء لحساب ديوان محافظة صلاح الدين الخاصة بمشاريع غير منفذة، صرفت خلافاً للضوابط والتعليمات. وقال الجهاز في بيان امس ان (عدد نشرات المعلومات ومذكرات القبض التي أرسلت إلى مديرية الشرطة العربية والدولية الانتربول بلغ 1616 ضمنها 360 مذكرة تخص متهمين مدانين بقضايا فساد مالي وإداري). مبينا اما عدد (الملفات المرسلة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية فعددها 240 منها 94 ملفا يتعلق بقضايا فساد منذ العام 2003 وحتى الآن).واضاف أن (هناك شعبة في رئاسة الادعاء العام تقع على عاتقها مهام تنظيم ملفات استرداد المتهمين الهاربين خارج العراق). لافتاً إلى أن (الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال هي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة).وتابع أن (المتهمين الذين تم تسليمهم للعراق هم أربعة فقط). عازيا سبب ذلك إلى أن (بعض المتهمين يحملون أكثر من جنسية ما يجعل الدول التي يلجأون اليها والتي يحملون جنسيتها تتمسك بهم تحت أي ذريعة، فضلا عن اعتبار بعض الدول جرائم هدر المال العام والتقصير الصادر عن مسؤول جرائم قانون دولي).يذكر ان عدد من الوزراء السابقين تمكنوا من الافلات من القضاء والسفر الى خارج العراق بعد اتهامهم بالفساد المالي والاداري، اضافة الى عددا من الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الاموال واخراجها الى خارج العراق وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقه (الزمان) امس ان (دائرةُ التحقيقات في الهيئة أكدت ضبطها سبعة صكوكٍ بلغ مجموع مبالغها مليار دينارٍ تُمثِّـلُ المجموعة الثانية للصكوك المسحوبة على مصرف الرشيد فرع سامراء لحساب ديوان محافظة صلاح الدين إبان احتلال مدينة تكريت من قبل داعش عام 2014). واضاف ان (تلك الصكوك كانت مخصصة لمشاريع غير منفذة، وأن عملية صرفها كانت خلافاً للضوابط والتعليمات).يشار الى ان هيئة النزاهة قد أعلنت في آب الماضي عن ضبط ضبط 25 صكاً بقرابة أربعين مليار دينارٍ سُحِبَت مبالغها بدل أخرى قديمةٍ لمشاريع غير مُنفَّذةٍ في صلاح الدين.