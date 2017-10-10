مارتينيز يقلق مانشستر يونايتد بشأن فيلايني

ضربة موجعة للريال بإصابة مؤثرة لخط دفاعه الأخير

{ مدن – وكالات: انضم لاعب جديد لقائمة إصابات ريال مدريد، خلال مدة التوقف الدولية الحالية، التي تشهد إقامة مباريات في إطار تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا. وقالت صحيفة آس الإسبانية، اول امس الاثنين، نقلًا عن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، إن حارس ريال مدريد، كيلور نافاس، يعاني إصابة في القدم، بعد المباراة الأخيرة للمنتخب أمام هندوراس، والتي أهلت كوستاريكا لمونديال روسيا. وعاد نافاس،، إلى العاصمة الإسبانية، مدريد، وقال لوسائل الإعلام فور وصوله: أعاني من كدمة في القدم. وسيغيب نافاس عن منتخب كوستاريكا، في المباراة الأخيرة من تصفيات المونديال، أمام بنما. وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الحارس الثاني في ريال مدريد، كيكو كاسيا، هو المرشح لبدء المباراة المقبلة للفريق أمام خيتافي، لحساب الجولة الثامنة من الليجا. على صعيد اخر أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أن لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، مروان فيلايني يعاني من أضراراً في الركبة بعد إصابته في مباراة البوسنة والهرسك. ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية تصريحًا لمدرب بلجيكا مارتينيز قال فيه: نحن جميعًا قلقون على مروان فيلايني، ونخشى أن يكون هناك أضرارًا في الرباط، وأكدت الشبكة البريطانية أن فيلايني يعاني فعلًا من إصابة في الرباط الصليبي. وكان المنتخب البلجيكي قد أعلن أن فيلايني لن يغيب عن الملاعب إلا أسبوعين فقط بعد إصابته يوم السبت الماضي أمام البوسنة والهرسك وخروجه من المباراة التي أقيمت بالجولة التاسعة من تصفيات المونديال وانتهت بفوز بلجيكا بنتيجة 4-3 . ومن المقرر أن يغيب فيلايني عن مباراة منتخب بلجيكا أمام قبرص، كما سيغيب أيضًا عن مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول يوم السبت المقبل في الدوري الإنكليزي. وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات للاعب الدولي البلجيكي عند عودته إلى مانشستر يونايتد لمعرفة تفاصيل إصابة بدقة أكبر وتحديد مدة غيابة ونوعية الإصابة التي تعرض لها.