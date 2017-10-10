تأهل مصر للمونديال يفتح ملف الحدود بين الرياضة والسياسة

كوبر العبقري لم يعد منحوساً والفراعنة يطلقون جيلاً جديداً

{ القاهرة – وكالات: بعد مباراة مثيرة ومشوقة فاز المنتخب المصري على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف، لتتأهل مصر الى نهائيات روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما عن المونديال، ليفتح من جديد ملف الحدود بين السياسة والرياضة. الفرحة عمت الشارع المصري بكافة أطيافه بعد تأهل الفراعنة لمونديال روسيا، فتناسى الجميع الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 6 أعوام، وتوحدوا خلف المنتخب الذي يذكي بداخلهم مشاعر الوطنية والوحدة.

سعادة غائبة

المشهد في صباح اليوم التالي في شوارع مصر كان مختلفًا حسبما وصف العديد من المغردين، فالناس تبتسم في الشوارع وهناك سعادة خفية تسري بينهم، حيث اختفى الاحتقان، حتى أن بعضهم غير من تحية الصباح لتصبح صلاح الخير.

ما فرقته السياسة

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بادر فور انتهاء المبارة إلى تهنئة المنتخب الوطني بتأهله إلى نهائيات كأس العالم. ورغم المصاعب الاقتصادية التي يعانيها المصريون، والحزن الذي تجلبه ذكرى وفاة 75 وجرح المئات من مشجعي النادي الأهلي عام 2012 والتي ترد إلى الأذهان كلما اجتمع مشجعون في ستاد بمصر، طالب كثيرون على شبكات التواصل الاجتماعي بفصل السياسة عن الرياضة. آخرون طالبوا بترك مشاعر الفرحة التي غابت عن المجتمع المصري لمدة ليست بالقليلة، تنساب بين الناس، بل وألقوا باللوم على من يحاول التقليل من مشاعر فرحة المصريين أو التقليل من شأن الفوز الرياضي الكبير. ويبدو أنه من الصعب للغاية فصل السياسي عن الرياضي لأسباب اقتصادية، طالما تتحكم السياسة بمصادر التمويل.

كوبر العبقري

لن ينسى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر يوم 23 مايو/آيار 2001 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية، بعد خسارته لقب دوري أبطال أوربا للعام الثاني على التوالي مع فريق فالنسيا الإسباني على يد بايرن ميونيخ الألماني.

في تلك الليلة، خرجت صحف أوربا ولقبت هيكتور كوبر بالعبقري المنحوس فهو المدرب الذي صنع جيلاً ذهبيًا مع فالنسيا وقاده لنهائي دوري أبطال أوربا مرتين قبل أن يخسر اللقب. وزاد من إيمان خبراء وصحافة أوربا بأن كوبر لديه حالة من النحس غير الطبيعي بأنه خسر لقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان في الجولة الأخيرة ولكن شاءت الأقدار أن يتخلى كوبر أخيرًا عن لقبه ويبتسم له الحظ في تجربته رقم 14 في مشوار التدريب الذي بدأه عام 1993 بعد عام واحد من اعتزاله اللعب وتعليق حذائه. وقاد كوبر منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2018، المقرر إقامته في روسيا، بعد الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، مساء على ملعب برج العرب، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية. ربما لم يتوقع كوبر هذا النجاح وقد وصل إلى الستين عامًا وخفت نجمه وبريقه التدريبي في أوربا لدرجة أنه لم يكن مرتبطًا بأي فريق منذ رحيله عن قيادة الوصل الإماراتي عام 2014 .

ولم تكن المؤشرات تدل على نجاح كوبر مع منتخب مصر فهو مدرب في الأساس يعاني من عقدة ضياع الألقاب في الخطوة الأخيرة بجانب أنه لم يعد مطلوبًا في أوربا، ورحل بعد مشوار قصيرمع الوصل بخلاف أن منتخب مصر ذاق الأمرين بعد اعتزال جيل البطولات وفشل في التأهل للأمم الإفريقية عامي 2012 و2013 و2015 وخسر بالستة أمام غانا في تصفيات مونديال 2014 . ورغم كل هذه المؤشرات إلا أن كوبر أعاد هيبة منتخب مصر سريعًا ومنح الشخصية الفنية للفراعنة بعد معاناة طويلة فقد خاض 29 مباراة دولية على مدار 31 شهرًا تقريبًا حقق خلالها الفراعنة الفوز في 19 مباراة بنسبة تتخطى 65% للانتصارات وسقط في فخ التعادل 4 مرات وخسر 6 مباريات فقط. ويعد هذا المعدل رائعًا بالنسبة لكوبر نفسه أيضًا فالهزائم الست تلقاها كوبر مع راسينج سانتاندير الإسباني في 5 شهور فقط ونفس الأمر مع ريال بيتيس.

أخيرًا، لم يعد كوبر منحوسًا بعد أن وجد ضالته في الجيل الحالي لمنتخب مصر بقيادة النجم الموهوب محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية الجديدة الذي لعب دور البطولة مع زملائه عصام الحضري حارس المرمى وأحمد فتحي من زمن البطولات وأيضاً جيله الذي قدم نجاحات رائعة من قبل بوجود محمد النني وصالح جمعة وأحمد حجازي وعمر جابر وأحمد الشناوي وعمرو جمال وأحمد حسن كوكا.

كوبر ينتظر زيادة راتبه

وينتظر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، زيادة راتبه خلال المـــــدة المقبلة، بعد الوصول إلى مونديال روسيا 2018، وفقًا للعقد المبرم مع اتحاد الكرة.

ويحصل الخـــــواجة الأرجنتيني على راتب، في الوقــــــت الحالي يقدر بحوالي 77 ألف دولار شهريًا، إلا أن هناك اتفاق على زيادته بنسبة 25 بالمئة، بعد الوصول إلى كأس العام.

ومن المنتظر، أن يصرف مجلس الجبلاية، مكافأة التأهل إلى الخواجة الأرجنتيني والتي تقدر بـ 500 ألف دولار.

ونجح أحفاد الفراعنة في التأهل إلى مونديال روسيا، بعد الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، ضمن المباراة التي جمتعهما، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.