إصطدام كون بكون دليل بروز

هل نظرية تعدد الأكوان مستمدة من نظريات الفيزياء أو من الفلسفة أم من شيئ آخر مختلف تماماً؟

ستيفن مارغريت باكلين

ترجمة: صهيب كمال محمود الكمال

ان مسألة تفسير تعدد الاكوان يثير اسئلة عالقة في مجال الفيزياء اذا كانت حقاً هذه المسألة صحيحة ام لا؟

ان فكرة تعدد الاكوان هي احتمالية مستندة على اساس نظري أُستُمدت من فكرة الاكوان المتماثلة اللامتناهية وان هذه الفكرة اخذت حيزاً كبيراً جدا من جانب الخيال العلمي وفي النظريات المحتملة المعقولة من جانب اخر.

على الرغم من ان العلماء ليس لديهم دليل واضح فيما يتعلق بوجود أكوان متعددة لكن هناك بعض من الامثلة النظرية التي توضح بأن نظرية تعدد الاكوان ربما تستطيع حل الغاز وحجج كثيرة في مجال الفيزياء وامثلة على هذه هي العوامل المتغيرة في كوننا والتي تتضمن القوة الكهرومغناطيسية بين الجزيئات وقيمة الاشياء .Cosmological Constant غيرالمتغيرة في الكون والتي تعرف بالثابت الكوني

ولماذا هذه العوامل المتغيرة تمتلك قيم والتي تتطلب وجودها وجود الحياة على المدى القصير؟

ومن المحتمل جدا ان العلماء طرحوا فكرة تعدد الاكوان بنتيحة واحدة وهي ان هناك مليارات من الاكوان في الفضاء الفسيح ولكن ذو قيم محتملة ومختلفة لتلك العوامل المتغيرة ولكن كوننا يتضمن قيم تمكن وجود الحياة داخلهُ.

لكن السؤال المهم هنا هو كيف تكون نظرية علمية يُستند عليها من غير اخضاعها للإختبار؟

ان العلماء دائما يوسعون من حدود المعرفة والتي تتضمن توالد الافكار في مجالات يكون فيها الدليل نادر وقليل. ومع ذلك فأن نظرية تعدد الاكوان تلقت نقدا من بعض العلماء والذين حذروا من التخمين المتزايد الذي يذهب كثيرا ما وراء البيانات التي نحصل عليها من مراقبة الكون الفسيح.

هل نظرية تعدد الاكوان تستند على اساس علمي؟

في احدى البحوث المنشورة في مجلة الطبيعة عام 2014 تطرق العالمان (جورج اليس) و(جو سلك) الى فكرة تعدد الاكوان وحذروا من الافكار المطروحة المتعلقة بهذه المسألة واعتبروها مسارا جديدا مقلق في نظريات الفيزياء. طرح بعض الباحثين ان مسألة قبول النظرية يعتمد على رصانة النظرية والقوة التفسيرية التعليلية التي تمتلكها . فهنا لا تحتاج النظرية الى الاختبار التجريبي للتأكد من صحتها . لا يزال الجدل القائم حول استناد النظرية الى الاساس العلمي فأن كانت تستند على الاسس العلمية فأن النظرية يجب ان تكون خاضعة للإختبار من حيث تأكيدها او بطلانها وان اختبارها هو فكرة مُعتمد عليها لقرون عديدة كتقليد سائد.

استنتج العالمان جورج اليس وجو سلك بأن مجال الفيزياء النظرية في خطر ويصبح كمجال غامض غريب واقع بين علوم الرياضيات او الفيزياء او الفلسفة بل حتى ربما لا يصل متطلبات اي علم من العلوم المذكورة. واضاف العالمان ان مصداقية وصحة العلوم على المحك. فأذا كان الفيزيائون النظرون حاولوا الابتعاد عن الافكار التي تتعلق بكيفية تشكل النظرية العلمية المنطقية:

Legitimate Scientific Theory

فأنهم في ذلك يدمرون مصداقية العلوم وبالتالي يتولد على اثرها عواقب وخيمة وفي الوقت نفسه تزداد وتيرة الجدل كما في مسائل التغير المناخي ونظرية التطور:

Climate Change and Evolution

“ان بعض نظريات تعدد الاكوان” كما يوضح العالمان جورج اليس وجو سلك “تفتقر الى المصداقية في جعلها مؤهلة كنظرية علمية. فعلى سبيل المثال فأن الشروحات التي تعتمد على النظرية الوترية التي لم يتم التأكيد عليها لا يمكن ان تكون خاضعة للإختبار وبالتالي تكون فقط تأملية او تكهنية بالشكل الاساس. وعليه فأن علماء الكون يجب ان ينتبهون الى تحذير عالم الرياضيات ديفيد هليبرت والذي قال بأن اللامحدودية او

مطلوبة لكي تتمم علم الريضيات وإن هذا الشيْ لا ينطبق على الكون المادي” Infinityالكمية اللامتناهية

.يمكن الفهم بأن العالمين الاثنين لا يثيرون مسألة تعدد الاكوان نفسها وإنما النظريات التي لا تستند الى المصداقية والتأكيد من البيانات المأخوذة. العالم اليس صرح للمجلة الفكلية بأن “ليس هناك عائق حول التخمين حول المفاهيم التي تتعلق بمسألة تعدد الاكوان لكن العوائق تظهر حينما يدعي احداً بأن مثل هكذا تخمينات قد تم تأكيدها واثبات مصداقيتها”.

نظريات مؤكدة حول مسألة تعدد الاكوان

ماذا لو ان نظرية تعدد الاكوان قد تم تأكيدها؟ طبقا الى( رانج رام جاري) مدير مشروع وعالم في مركز بلانك الامريكي للبيانات في مدينة كالجيك يقول أن نظرية تعدد الاكوان من المحتمل تأكيدها. فقد قام العالم جاري بنشر دراسة له عام 2015 في مجالة الفيزياء الفلكية والتي عرضت تلك الدراسة تفاصيل حول عوامل ومظاهر غريبة في بقايا الاشعاع الناتج من الانفجار الكوني العظيم

Big Bang

وان بقايا هذا الاشعاع تُعرف بإسم مجال الموجات الصغرى الكونية:

Cosmic Microwave Background CMB

ان المشاهد غير الطبيعية قد تم رصدها في تحليل البيانات المأخوذة من مقراب بلانك التي من الممكن ان تكون دليل حول “البروز” الذي يحدث حينما يصصدم كون بأخر. ان عالم الفلك جاري يعطي مثال حول هذه الظاهرة ويشبهها بفقاعة الصودا في قنينة .يوضح بأن كل فقاعة بمثابة كون . “حينما تكون الفقاعات نادرة فلا يوجد بينها اي تصادم وبالتالي لا يمكننا معرفة فيما اذا يوجد هناك اكوان اخرى. ولذلك فأن تعدد الاكوان هو فقط ضرب من الخيال”. فلو كان هناك احتمالية وجود اكوان اخرى فيجب ان نلاحظ تصادمها ورؤية تأثيرها في مجال الموجات الصغرى الكونية:

Cosmic microwave background CMB

وبعد الرصد المكثف فأن دليل لأثار التصادم يمكن تعقبه في دراسة العالم جاري لعام 2015 ومن المحتمل ايضا ان المظاهر الغير طبيعية التي تم رصدها ما هي الا منطقة غامضة “شاذة” من الصعب تحديد طبيعة تكوينها. وربما تكون هذه المظاهر الغير طبيعية نتيجة التلوث الهائل في محيط النجوم (المادة في وسط النجوم):

The Matter between Stars

وعليه أكد العام جاري بأن يجب ان تكون هناك دراسة اوسع في هذا المجال. وبالرغم من الجدل الذي يسود هذه المسألة فأن افكار العالم الفلكي جاري حول تصادم الاكوان من الممكن جعلها في دائرة الفرضيات المؤكدة حول تعدد الاكوان اوقد تكون تخمين خالص تماماً.

يتسائل العالم جاري فيما اذا كانت مسألة تعدد الاكوان هي سؤال فلسفي فليس علينا دراسة هذه المسألة. فعلى سبيل المثال فكرة الفقاعات المقترحة (الأكوان)، فأذا كانت بعيدة جدا عن بعضها والعلماء غير قادرين على الحصول على معلومات وثيقة لتأكيد وجودها فيجب علينا عدم دراستها كما يوضح جاري. “ان طبيعة العلم هو الحصول على بيانات يمكن مراقبتها او تأكيد فرضية معينة او تفسير بيانات في تلك الفرضية . وهنا نعمل على الحصول على حقيقة مطلقة بهذا الصدد. ونحن مهتمون جدا وراء سبب عمل الكون الذي نحن جزء منه بالطريقة التي هي عليه. في حالة عدم استطاعتنا الحصول على بيانات لنتمكن من الاجابة على الاسئلة العالقة فنحن ذاهبون الى طريق مختلف تمــــــــــــــاماً.”

الخط السفلي؟

من الظاهر ان اغلب العلماء يرون بأن العلوم الدقيقة يجب ان تتضمن فرضيات قابلة للتأكيد وفرضيات التي يمكن تأكيد مصداقيتها من عدمها. هذا المعيار لا يختلف عن مفاهيم تعدد الاكوان وبذلك العالم جاري يعرض نموذج نظرية تعدد الاكوان لإخضاعها للإختبار لإثبات صحتها من عدمها. فمن الطبيعي ان نرى بأن العلم يوسع حدود المعرفة لدينا. وبمعنى ان العلم له حد معين كما صرح للمجلة الفلكية عالم الفلك والفيزياء في جامعة كاليفورنيا الفيزيائي جيمس بالوك. ويعقب ايضاً ” بأن هناك دائما حد غامض لأقصى ما يصل اليه العلم والمعرفة والذي يمنع مسائل عديدة البت بها او الوصول الى نتيجة لفهمها. وفي نفس الوقت فأن هذه المساعي العلمية ليست عديمة الجدوى. بالعكس، فهنا يتركز جوهر المسألة : هو ان نكون صادقين في المسائل التي يستوعبها فهمنا ويستوعبها إدراكنا ومن المسائل التي لا يمكن ان نفهمها اطلاقاً.”