دراسات عن أعلام من الحلة في الفكر والثقافة والأدب – 1

خرائب بابل تدفع سوسة إلى حقل البحث الآثاري

نجاح هادي كبة

بغداد

مقدمة

هذا كتاب يتناول أعمال مفكرين ومثقفين وأدباء من الحلة وريثة بابل، وما أبدعوه في مجالات الفكر والثقافة والأدب، والحلة اليوم كماضيها المشرق الرافديني والإسلامي برز فيها الكثير من الأعلام، يصعب على الباحث ان يلمّ بهؤلاء الأعلام جميعاً، وقد وقع الاختيار على ما تناولت منهم في هذا الكتاب، كان السبب في اختيارهم معرفتي الثقافية بهم، واطلاعي على إنجازاتهم، وتوافر مصادر البحث عنهم، وكان مقياسي في اختيارهم معرفياً من دون أي مقياس آخر.

لقد جاءت مادة الكتاب بحسب تخصص المبدع، لذلك فالكتاب يتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالأدب والتاريخ والتربية…الخ.

إنَّ عرض ما أبدعه هؤلاء الأعلام من فكر وثقافة وأدب يضيف إلى الحلة وريثة بابل تاريخاً مهماً لهذه المدينة التي حازت على تاريخ مشرق وصارت علامة دالة على تطور الفكر العراقي قديماً وحديثاً في أنحاء العالم كله.

ان هؤلاء الأعلام الذين تناولتهم في هذا الكتاب يشهد بمعرفتهم كل مثقف لذلك حاولت أن أظهر ما أبدعوه في مجال تخصصهم قدر الإمكان ،وفاءً لهم وما قدموه للعراق والوطن العربي والإسلامي والعالم من فكر نيّر وثقافة موسوعية يزيد حلّة بني مزيد وجلجامش أصالة، ولكي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان أجيالنا بحاجة الى التعريف بتاريخها وسير أعلامها ليكونوا قدوة لهم في السير في حياتهم لكي يُبنى جيلنا على أسس قويمة ولا يحس أبناؤه بالفراغ أو الخواء النفسي، ان تجربة هؤلاء الأعلام الفكرية الذين تناولتهم في هذا الكتاب يثمنها كل مثقف في بلدنا، لقد أعطى هؤلاء الأعلام ثمرة جهدهم وضحّوا من أجل العلم بالشيء الكثير، فحقهم علينا ان نسجل بمداد أقلامنا أعمالهم وإنجازاتهم.

لابد من الإشارة إلى اني اتبعت الترتيب الهجائي في تسلسل هؤلاء الأعلام في كتابي هذا والله من وراء القصد.

مدخل

الحلة وريثة بابل

اتخذت بابل عاصمة الدولة البابلية أيام حمورابي، سادس ملوك الدولة البابلية سنة 2100 ق.م وأخضع لنفوذه بلاد ما بين النهرين جميعها، بعد ان عمّرها ووسّعها وجعلها أحدوثة زمانه حتى دعيت البلاد كلها باسمها.

عاش حمورابي موفور الكرامة وحكم البلاد (43) سنة، وهو الذي وحّد الشرائع ونظمها وهذّب القوانين وشرّعها، وشيّد المعابد وأسس المدارس وحفر الأنهر وشقّ الترع وخلد ذكره في أمهات الكتب، وبدأت بواكير الصناعة تنتظم في أيامه.(عوض،2005م، ص : 9، رقم 2)

لقد نشأ في هذه البقعة (أرض بابل) حضارات قديمة بابلية

وكلدانية وسومرية وعلى مرَّ السنين تكوّن شعب ينتمي إلى أصول بابلية

وكلدانية وسومرية أطلق عليه العرب اسم “النبط” ذلك لمعرفته بانباط الماء أي استخراجه لكثرة فلاحتهم وسموّا أرضه “بالسواد” لخضرته بالنخل والزرع، وتعرف قديماً باسم “سورستان” وإليها ينسب السريانيون وهم النبط وان لغتهم السريانية…أخذ هذا الشعب يمتزح بالفاتحين العرب، ويتعلم منهم، ويدخل في دينهم. (كركوش، 1430هـ، ج1، ص: 3)

يبدو ان الامتزاج بين العرب والأقوام الأخرى لم يبدأ بالفتوحات العربية الإسلامية

بدليل (ان اللغة الأكدية السامية العربية هي التي سادت في العراق كله وقد حلت

بالفعل محل اللغة السومرية في أنحاء البلاد جميعها بعد السيطرة الأكدية على سومر

وأكد). (المطبعي، 1979م، ص56).

لابد من الإشارة إلى أثر نبوخذنصر في بناء حضارة بابل الذي

عاش ما بين (605-562 ق.م) فقد (بلغت بابل عظمتها المادية وروعتها وتجلّى العهد الذي انعكس في كثير من التراث البابلي فيما بعد، في أثناء حكم نبوخذنصر “من طريق” كتابات نبوخذنصر المعمارية ومن السجلات الإدارية والشرعية والحرفية في أيام حكمه ، كانت مدينة بابل في أيام نبوخذنصر تمتد على جانبي نهر الفرات. وكان ما يمكن أن ندعوه (المدينة القديمة) الجزء الواقع على الضفة الشرقية. وكانت أوسع ما من (المدينة الجديدة) المقابلة لها. ويقع قريباً من الضفة الشرقية في مركز المدينة (ايتمانانكي)(دار شرفة السماء والأرض) الزقورة العظيمة ذات الطبقات السبع أي برج المعبد القديم الذي أعيد بناؤه في هذا الوقت…يرتفع هذا البرج العظيم أميالاً كثيرة حوله،(ساكز،2010م،ص253-254).

إنّ حضارة بابل تمثلت في مظاهر الحياة كلها من حضارة قانونية وزراعية وصناعية وثقافية ودينية واجتماعية واقتصادية…الخ فصارت رمزاً للعراق كله.

حين تقدم الزمن ببابل أسست مدينة الحلة العام (495هـ) على

يد الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد الأسدي (ت:501هـ) (في الجامعين وبنى فيها الدور والقصور حتى صارت من أحسن مدن العراق وأجملها، وشهدت أيامه ازدهار الحلة اقتصادياً وفكرياً، فكان محباً للعلم والعلماء والأدباء مكرماً لهم. وبالغ في اهتمامه بالفقهاء مجزلاً العطايا وقد ذكرت المصادر بانه اقتنى كتباً نفيسة زاد عددها على الألف والخمسمئة كتاب (وناس، 2006م، ص 6-7).

فكان أول من عمّر الحلة ونزلها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي، وكانت منازل آبائه الدور من النيل، فلما قوي أمره

واشتد أزره وكثرت أمواله لانشغال الملوك السلاجقة…بينهم من الحروب انتقل إلى الجامعين موضع في غرب الفرات ليبعد عن الطالب وذلك في المحرم سنة (495هـ) وكانت أجَمة قصب تأوي إليها السباع فنزل بها بأهله وعساكره وبنى فيها المساكن الجليلة والدور الفاخرة، وتأنق أصحابه بمثل ذلك فصارت ملجأ، وقد قصدها التجار وصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها مدة حياة سيف الدولة. (كركوش، ج1، 1430هـ، ص31).

فتكونت الامارة المزيدية مجاورة لحاضرة الدولة العباسية وقد خرجت عن طواعيتها، واستقلت وضمّت إليها المناطق المحصورة من البصرة جنوباً إلى هيت والجزيرة شمالاً وبلغت أوج عظمتها أيام سيف الدولة صدقة بن منصور الأمير الرابع للامارة مؤسس الحلة السيفية. (عوض، 2005م، رقم ” 2 “،ص14)

لقد ازدهر الشعر خلال حكم الدولة المزيدية ازدهاراً كبيراً، وهذا يعود الى جملة أسباب منها كرم هذه الأسرة وحبها للشعر والأدب، إذ كانوا يكتبون الشعر ويفهمونه ويتأثرون به إضافة إلى شجاعتهم الأدبية، لذلك كان الشعراء يقصدون أمراء هذه الدولة ويقرؤون أشعارهم عليهم طمعاً في كرمهم وهباتهم وجوائزهم ومن أبرز الشعراء الوافدين إلى الحلة : الاخيطل النميري ومهيار الديلمي والشريف المرتضى وابن نباته السعدي وابن الهبارية والأبيوردي والضرير البندنيجي والأمير حيص بيص وغيرهم (المرزوك،2008م،ص: 58).

الحلة اليوم تعيد مجدها فقد ظهر فيها علماء وفقهاء وشعراء وأدباء

كثيرون وما تناولته منهم إلاّ القليل تحكمت فيه عوامل nذكرتها سابقاً- ففي الحلة اليوم مجالس أدبية عديدة وحركة رياضية وقد دخلتها بواكير النهضة الحديثة فدخلها القطار العام 1912م والسيارة العام 1912م ودور السينما العام 1936م ومحطة توليد الكهرباء ومضخة الماء ومكائن الطحن والجرش ودخل الثلج العام 1881م والمذياع العام 1935م والهاتف العام 1861م والتلفزيون العام 1956م والفديو.(عوض،2005م،رقم4، ص 257-266) بتصرف.

لذلك تعد الحلة من أمهات المدن العراقية إذ كان فيها مركز الحوزة

العلمية ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أبرز الأسر العلمية الحلية التي

عرفت واشتهرت بعلمائها العظام الأفذاذ خلال تلك القرون الخوالي

وأبرزها آل طاووس، وآل نما، وآل سعيد، وآل المطهر، وآل مُعيه وبنو الأعرج،

وآل العميدي. (الشمري، 1434هـ، ص9).

لذلك كان البناء النفسي والاجتماعي للفرد الحلي يشعره بالزهو كونه عراقياً وحليّاً على ما سطرته مدينته الحلة وريثة بابل من الثقافة والحضارة عبر الماضي والحاضر.

أحمد سوسة المؤرخ والأثاري والخططي

حياته ونشأته :

هو نسيم بن موسى من آل سوسة، ولد في الحلة محلة الجباوين يوم

(10) حزيران سنة 1900، من أسرة آل سوسة اليهودية، ثم تغيّر اسمه إلى (أحمد) بعد اعتناقه الديانة الإسلامية على يد علماء الازهر سنة 1936م، نشأ أحمد نشأة مترفة في الحلة، إذ كلف والده بالذهاب إلى الحلة لرعاية مصالح آل دانيال وهي من الأسر اليهودية، وعند بلوغه سنة الدراسة دخل مدرسة الاسكول الاسرائيلية التي فتحت في ذلك العام فكان سوسه أحد طلاب دفعتها الأولى (عوض، 2010، ص:58).

بعد أن أكمل دراسته الأولية، ثم أكمل الاعدادية الملحقة بالجامعة الأمريكية في بيروت 1923م، ورحل إلى الولايات المتحدة الأميريكية ودرس الهندسة في كلية (كلورادو) وتخرج فيها 1927م، وواصل العلم فدرس في جامعة (جونس هوبكنس) وجامعة (جورج واشنطن) فحصل منهما على شهادة أستاذ علوم ودكتوراه في فلسفة الأديان ومقارنتها سنة 1929م وبذلك فأنه افنى زهرة شبابه في دراسات هندسية واجتماعية وقانونية وفلسفية كانت عوناً له بدراسة حضارة العراق من خلال المكتشفات الآثارية (المطبعي، 2007م، ص14).

لقد اشهر إسلامه في (جمعية الهداية الإسلامية) في القاهرة في آب، 1936م، وأقام له العلماء المصريون حفلات عدة تكريماً بهذه المناسبة، نشرت وقائعها في مجلة الهداية الإسلامية في القاهرة ودفعه اعتناقه الإسلام إلى ان يؤلف كتاباً تحت عنوان (في طريقي إلى الإسلام) شرح فيه لماذا اعتنق الإسلام؟ والفروق الجوهرية بين الإسلام والمسيحية واليهودية وطبع في القاهرة بجزئه الأول سنة 1937م وطبع الجزء الثاني في النجف 1938م وقد أقام له أفاضل الحوزة العلمية في النجف حفلات تكريماً له ومنها الحفلة التي ألقى فيها العلامة عبد الرضا الشيخ راضي كلمة وأشاد فيها بإسلام سوسة، وقال فيها : (يقول القائل إنك

اهتديت فأسلمت، وأنا أقول انك كدحت إلى ربك كدحاً فلاقيته فجزاك الله عن نفسك

خيراً). (المطبعي، 2007م، ص:14).

انتخب عضواً في مؤسسة (فاي بيتا كابا) العلمية الأمريكية المعروفة، ومنحته جامعة واشنطن العام (1929) جائزة (ويديل) التي تمنح سنويا لكاتب أحسن مقال من شأنه أن يسهم في دعم السلم بين دول العالم.

ويعد الدكتور أحمد سوسة واحداً من أقدم المهندسين العراقيين الذين تخرجوا في الجامعات الغربية (عن الانترنت).

الوظائف التي تقلَّدها :

بعد عودته إلى العراق عين مهندساً في دائرة الري العراقية العام 1930م ثم تقلّب في وظائف فنية عدة في هذه الدائرة مدة 18 سنة، حتى عين العام 1941 معاوناً لرئيس الهيأة التي ألفت لدراسة مشاريع الري الكبرى العراقية وفي العام 1947م عين مديراً عاماً للمساحة ثم مديراً عاماً في ديوان وزارة الزراعة العام 1954م، ثم أعيد مديراً عاماً للمساحة وبقي في هذا المنصب حتى العام 1957م.

عند تأسيس مجلس الأعمار العام 1951م عيّن مساعدا شخصيا في الأمور الفنية لنائب رئيس مجلس الإعمار إضافة لوظيفته الأصلية، وكان من أوائل أعضاء المجمع العلمي العراقي منذ تأسيسه العام 1946م وبقي عضوا عاملا فيه حتى وفاته وخلال عامي 1939م و1940 ترأس البعثتين اللتين أوفدتهما الحكومة العراقية إلى المملكة العربية السعودية لدراسة مشاريع الري في الخرج والإشراف على تنفيذها، وكان الدكتور أحمد سوسة أحد مؤسسي جمعية المهندسين العراقية العام 1938. (عن الانترنت).

مؤلفاته :

تربو مؤلفاته على (50) خمسين كتاباً فنياً وأطلساً، وله مقالات عدة، تتوزع بحوثه على الري والهندسة والزراعة والجغرافية والتاريخ والحضارة، منها:

المؤتمر الدولي لتجمع حقوق الدول 1930م. الحياة العائلية في أمريكا 1930م. نظام الامتيازات في الدولة العثمانية الذي صدر باللغة الانكليزية العام 1933. في طريقي إلى الإسلام بجزئين 1936م. المصادر عن ري العراق 1942م. الري في وادي الرافدين (كتب عدة) 1944، 1945، 1946م. سدة الهندية بالإنكليزية العام 1945م. مأساة النهر المجهول 1947م. ري سامراء في عهد الخلافة العباسية العام 1948م. أطلس العراق الحديث 1953م وأطالس عدة أخرى. دليل خارطة بغداد، طبع سنة 1958م. فجر الدراسات عن ري العراق 1962. فيضانات بغداد في التاريخ (أجزاء عدة) 1963-1966م. صفحات من ذكريات الماضي-رؤية 1964م. العرب واليهود في التاريخ-أربع طبعات 1972-1975م. بين عدن والأردن. مشروع الحبانية وتطوراته. حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور 1979م. حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين 1980م.

وله كتب محققة وكتب بالاشتراك وخرائط عديدة وتقارير وتقاريظ عديدة منشورة في الدوريات العربية.

من أسباب اتجاهه للبحث الآثاري:

تأثر وأعجب في حداثته بالآثاري الشهير (روبرت كولواي) الألماني الذي عمل في حقل التحريات الأثرية في خرائب بابل، وكان يتردد عليه ويشاهده غارقاً بين القطع الأثرية المكدسة في مقر إقامته في (كويرش) ويقوم بتصنيفها وترتيبها وحفظها في صناديق خاصة، وقد انعكست صورته والآثار في عقل سوسة الباطني وهو مازال في الثانية عشرة من عمره أو ما يزال يتساءل (متى يأتي زمن) يتحول فيه ذلك الخزين الباطني عن حضارة

أجداده العراقيين إلى واقع يحقق فيه الخيال ويقلبه إلى تجسيد. ثم هو حدث صار يتعرف

على مشاريع الري القديمة في وادي الفرات الأسفل، فولّد كل ذلك في خياله ميلا

ورغبة للتعرف على ذلك التراث الحضاري الذي هو أساساً من نتاج مشاريع الري والزراعة القديمة في أرضنا، وأثناء تجواله تعرف على المهندس العالمي (ويليام ويلكوكس) الذي إليه يرجع تصميم (سدة الهندية) وبنائها وتدفق مائها سنة 1913م. وقد أفاد خبير السدود العالمي أحمد سوسة (المطبعي، 2007م، ص14).