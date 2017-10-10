مسؤولية من ؟

الحد من الإنتحار

الانتحار بالأمس كان مشهدا تمثيليا نراه وحسب من خلال شاشة التلفاز . اما اليوم أضحى واقعا ملموسا ، نعيشه كل يوم وكأن حصد الأرواح جراء تدهور الأوضاع الأمنية ليس بالأمر الكافي، فصار الانتحار خبر عاديا يتلقاه الكثير منا مثله مثل النشرة الإخبارية الاعتيادية ! خاصة للفئة العمرية الشابة ومن كلا الجنسين .

فقد سبق وان كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن زيادة في معدلات الانتحار خلال عام 2013 عن السنة التي سبقتها بنسبة 60 بالمئة باستثناء كردستان .حيث تؤكد الأبحاث والدراسات العلمية بأن الشخص المقبل على الانتحار يعاني من اليأس و الإحباط وابتعاده عن الانتماء الديني ، شعور بالفشل وفقدان أسباب العيش فضلا عن انهزامه أمام صعاب الحياة التي تمثلت لدينا بالفقر تفشي البطالة والإهمال الحكومي وسوء الأوضاع الأمنية ، ولعل جميع هذه الأسباب او البعض منها حتى قد دفعت بالكثير من الشباب والفتيات لقتل أنفسهم بمختلف الطرق . ناهيك عن العلاقات الاجتماعية ، و الأعراف والتقاليد العشائرية التي قد تعد من الأسباب الرئيسية لذلك . ولكن هنا قد يطرق بذهن احدهم بعض الأسئلة :

كيف بالإمكان ان نوقف شابا ما عن نسف رأسه برصاصة الرحمة ؟ وكيف نعدل عن رأي بنت مراهقة لاختيارها الكلور كوسيلة لتنهي به حياتها ؟ وما دورنا نحن كأفراد في المجتمع للحد من هذا الامر ؟

فقرة اخيرة

اذ ان الفوضى التي حلت على البلد في الفترة الأخيرة جعلت منا أشخاصا مسؤولين عن أنفسنا ، لا ننتظر من الجهات الحكومية المعنية شيئا ولسنا بباحثين عن منظمة إنسانية ما ( التي صار الكثير منها شغله الشاغل الشهرة وهوس تصوير )اذ أصبح الكثير من المنظمات الإنسانية تفتقر للجوهر الإنساني !

اذن هل حقا كما يقول البعض ان الفرد المقبل على الانتحار يسعى للفت الانتباه وحسب ؟! ام اسباب اخرى ؟ يا سادة يا كرام نحن نعيش في مجتمع عرف بعادته الرصينة والمتكافئ اسريا الا انه صار يميل لتفكك الاسري يوم بعد يوم ليتمسك بعادات و أفكار خاطئة . الأمر الذي جعل الكثير منا يتساءل عن حقيقة الأسرة المتكافئة ؟ وبهذا انا لا اقول أسباب الانتحار العائلة العراقية ، و لكن في زمن قد يهرب فيه الاخ من اخيه لشدة فقر الأخير ! في زمن يهرب فيه الأب ليعيش حياته كما يشاء تارك وراءه عائلة كاملة وابنا مريضا لأنه يريد ان يتزوج للمرة الثانية او الثالثة ! نحن في زمن فيه ام قد تركت اطفالها يجوبون الشوارع نهارا ويستجدون في الطرقات لأنها تريد العيش على حساب طفولتهم ! والكثير من القصص التي نسمعها كل يوم ، وبعد كل هذا ترى هل حقا ليس لنا دخل في انتحار شاب ما او فتاة ما ؟ وليس بهذا الكلام تشجيع على الانتحار او تبرير لمأساة تقع في كل يوم و لكن كما قال الشاعر :”

نعيب زماننا والعيب فينا

ما لزماننا عيب سوانا

اذ ان رغم الإحصائيات و الدراسات التي تربط بين الانتحار و الاضطرابات النفسية ( مثل الاكتئاب و الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة و الكحول ) نجد ان الكثير منا يتحرج بالذهاب للمختص النفسي لاستشارة الطبيب واخذ النصح او حتى العلاج اللازم لأحد ذويه سواء الابن او الزوجة او الاخ و حتى ابنته !

ترك الاحقاد

وقبل كل هذا ترى هل راعينا بعضنا البعض ؟ هل تركنا الأحقاد جانبا وتفقدنا أحوال بعضنا في المناسبات المتعارف عليها على الأقل ؟ وماذا عن صلة الأرحام ؟ ماذا عن الأصدقاء ومعارفنا الطيبين ؟ متى كانت اخر مرة قد اتصلت فيها بأحدهم لتتفقد أحواله ؟ فلربما سؤال واحد قد يحول دون إنهاء حياة شاب ما وذلك بإيجاده سبب العيش بحديثه معك.

ولعل كلمة طيبة تقال لفتاة ما تجعلها تبوح لك بما تريد بدلا من ان تموت حرقا جراء الضغط النفسي بسب الأعراف والتقاليد .

ولعل بعض الدقائق تخصصها لتعزيز الجانب الديني لابنك يجعله يغير رأيه ويتمسك بحبه لله بدلا من شنق نفسه ، ففي مجتمع قد سبق وان همش من قبل الجهات الحكومية والفاسدين فيها أليس الأجدر بنا الأخذ بأيدي بعضنا البعض ؟ بدلا عن تعداد حالات الانتحار وان نزفر الحسرات ! فنحن اليوم بحاجة للوقوف امام أنفسنا ، وأمام ضمائرنا قبل أي شيئا اخر . ولعلنا بذلك قد نوقف مشهد الانتحار المتكرر في كل يوم .

يسرى علي – بغداد