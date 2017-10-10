الفقر والأمان

كلمتان تدلان على معنى واحد هو الوطن تجمعان بين الاحتياج والعوز واللجوء والهجرة والغربة وراحة البال والسكينة والضمير الذي لاندري الى اين يصل بنا والى متى نتخفى وراء الوطنية والكلام المفبرك يجب ان تعالج بعض الحالات التي اضافت الينا الماسي والاحزان قد يقول البعض انا اعتدنا على تلك المراحل المؤلمة في حياتنا وانا اقول نحن نفتقد الى اهم شيء من مقومات الحياة وهو الامن والامان وابسط حق ممكن ان يجعل منا منتجين مع الاسف المواطن العراقي مضطهد مقارنة بمواطن قد نقول عربيا وليس اجنبيا هنا نقول الفقر مع فقد الامان يولد الانتحار للبعض وامراضا وحالات نفسية والظروف المعيشية بحد ذاتها مسالة اخرى كلها تخلق من المواطن انسانا بدون رحمة حتى مع اقرب الناس له متحجر القلب يعامل الاخرين معاملة مادية فقط وهو محطم من الداخل والخارج وخاصة الشاب العراقي لايعرف الى اين يتوجه ونحو ماذا قلنا المستقبل مجهولا فقط يرى السنوات تسرق من بين يديه واحلامه تتحطم ويذهب لامور خطرة وكما قال الامام علي عليه السلام:

(لو كان الفقر رجلا لقتلته)

اخلاص الوزان