الزراعة تناقش مع شركات فرنسية تنفيذ مشاريع تطوير القطاع

بغداد ــ داليا احمد

ناقشت وزارة الزراعة خطة الحكومة وفرص الاستثمار المتاحة للشركات الفرنسية لتطوير استثمارتها والبدء بمشاريع جديدة في المجال الزراعي. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي ناقش مع رؤساء الشركات الفرنسية في باريس افاق التعاون المشترك بين البلدين), واضاف ان (الاجتماع بحث عددا من الملفات منها خطة الحكومة وفرص الاستثمار المتاحة للشركات لتطوير استثماراتها والبدء بمشاريع جديدة في المجال الزراعي والمجالات الحيوية الاخرى). من جانبهم ابدى رؤساء الشركات الفرنسية (رغبتهم بالعمل في العراق والمساهمة في اعماره وفق اختصاصات شركاتهم وفتح فرص الاستثمار وسوق العمل في العراق). فيما اعدت دائرة الغابات والتصحر في الوزارة ورشة عمل لاعداد مشروع الكاربون العضوي لإنعاش خصوبة التربة والحد من ظاهرة التصحر في العراق. ونقل البيان عن الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي القول ان (المشروع يعد مهما لإنعاش خصوبة التربة لارتباطه بظاهرة التصحر كونه احد الوسائل الدالة على مكافحة التصحر حيث تم تقديم الدراسة إلى سكرتارية الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر لغرض النظر بدعم المشروع والتواصل التقني والعلمي لتعزيز كفاءة وقدرات العاملين في مجال التطبيق والتنفيذ في هذا المشروع).

ظاهرة التصحر

مشيرا الى ان (ظاهرة التصحر تعد عالمية والعراق مشمول بها بسبب الاحتباس الحراري والتكنولوجيا الحديثة وإفرازاتها), مبينا ان (الوزارة أخذت على عاتقها مكافحة الظاهرة من خلال الدائرة لإعادة إحياء الغطاء النباتي المقاوم للجفاف وإنشاء واحات متحملة للبيئة القاسية من خلال زراعتها بنباتات مقاومة للملوحة والجفاف مثل الزيتون والفستق الحلبي والنخيل فضلا عن خزن مياه الإمطار للاستفادة منها وقت شح المياه والجفاف), وتابع القيسي ان (الوزارة تسعى إلى الحد والقضاء على ظاهرة التصحر وإعادة الغطاء النباتي للبلد،والتنسيق مع الدول المجاورة للعراق فضلا عن المشاركة في المحافل الدولية ومنها المؤتمر الدولي في الصين للحد من الظاهرة), وعن احراز القطاع الزراعي الجوائز الثلاث الاولى بمسابقة المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي اوضح القيسي ان (البحوث العلمية الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى كانت جميعها من القطاع الزراعي في المسابقة العلمية للمجلس الوطني العراقي), مؤكدا ان (الحكومة تولي اهتماماً واسعاً للحركة العلمية والبحثية الحاصلة في البلد من أجل خدمة ودعم الاقتصاد الوطني), داعيا الى (التركيز على مقومات الاقتصاد الوطني المتمثلة بالمجالين الزراعي والصناعي).