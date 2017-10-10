مالك الأشتر غريب في مصر لا يعرف مقامه إلا القلة

القاهرة- عدنان راشد القريشي

في محافظة القيلوبية وبالتحديد منطقة العجمي او ما تسمى بالمرج يقع وسط حديقة واسعة مقام يعبق باريج فجر الحضارة الاسلامية وسط رواق رائع صمم على الطراز الهندي يؤدي في نهايته الى حجرة مباركة تضم مرقد الصحابي الجليل مالك الاشتر الذي للاسف الشديد لا يعرف مكانته من رسول الله (ص) الا القليل من الناس.

وقد فوجئت بذلك فور وصولي الى المكان الـــــــذي يعد محطتي الــــــــثانية من جولتي في مصر، ولم اجد من يحدثني حتى خادم المرقد بدا خائفا من اجراء حوار معه ولعل السبب الرئيس هو ان الكثير من اهالي المدينة او المنطقة هم من الاخوان المسلمين.

عندما تدخل من الباب ستجد بعض الزخارف في وجهك كتبها البهرة الاسماعيليون. من بينها إذا أزعجتك ملمة أو كربة ورجوت تنفيسا فنادي يا علي.

وكاد المقام ان يندثر لولا عناية طائفة البهرة التي انفقت على المقام بكل قوة وجددته وجعلته من روائع الاماكن.

ولا يعلم سكان المرج في القاهرة عن صاحب هذا المقام سوى انه ولي من أولياء الله الصالحين يسمونه الشيخ العجمي وبدا البعض يعرف اسمه (الاشتر) بعد ان كتب على سور المقام من الخارج بعد التجديدات.

ويعلمون ان له شاناً كبيراً خاصة حينما يرون هنوداً وباكستانيين وخليجيين وشباباً مصريين يبدو عليهم انهم ليسوا من المرج ياتون لزيارته.

جماهير المسلمين

ينتمي مالك بن الحارث النخعي إلى قبيلة يمنية عريقة، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان من المخلصين في إيمانه وإسلامه.

كان مالك أول من بايع علي بن أبي طالب وتبعته جماهير المسلمين.

كان مالك الاشتر أيضا قائد الجناح الأيمن في معركة الجمل وابلى بها بلاء حسنا.

فقــــــــد قال عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام مالك و ما أدراك ما مالك بعد استشهاد الأشتر قال عليه السلام:

جزى الله مالك خيراً، كان عظيما مهابا، أكبر من الجبل، وأشد من الصخر، والله لقد تزلزل بموته عالم وأمة، وفرح بموته عالم وأمة، فلمثل مالك فلتبكي البواكي.