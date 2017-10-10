مجلس الوزراء يخصص 3 مليارات دينار لمشاريع توزيع الكهرباء

خبير لـ (الزمان ):قرار حل إدارة مطار النجف يحسّن الأداء والخبرات

بغداد- شيماء عادل

وصف الخبير الاقتصادي مناف الصائغ قرار مجلس محافظة النجف بشأن حل ادارة مطار المحافظة وعرضها للاستثمار بانه يسهم في تحسين الاداء وادخال خبرات جيدة في هذا المجال . وقال الصائغ لـ(الزمان) امس ان ( قرار مجلس المحافظة تعد خطوة جيدة بغض النظر عن التخوف من ان يستغل لاغراض حزبية او لمصالح اخرى الا ان قرار تصفية اعمال المطار وعرضها للاستثمار بادرة جيدة كون مطاراتنا تحتاج الى رفدها بالخبرات العالمية وجعل مطارات المحافظات تضاهي مستوى المطارات الاقليمية على الاقل )، واضاف ان (العراق ومنذ عام 1987 انقطع عن العالم الخارجي واليوم نرى وجود طائرات كثيرة وشركات دخلت في المنافسة وبالمقابل نجد ادارة المطارات غير قادرة على منافسة تلك الشركات بسبب فقدانها للخبرة وتراجع ادائها اضافة الى عدم امتلاك الخبرات بالشكل الذي يمكنهم من الوصول الى مستوى الخبراء واستيعاب المنافسة في مجال الطيران المدني ). مؤكدا ان (ذلك خطوة جيدة وايجابية لواستغلت في الصالح العام سوف يسهم في تطوير المطار وسيكون المطارات في البلد والعمل على رفد هذا المجال بالخبرات العالمية وايصالها الى مصاف المطارات العالمية ولذلك لا بد من اختيار شركات رصينة وعالمية متخصصة في مجال الطيران ). على صعيد متصل صوت مجلس المحافظة على حل إدارة المطار وإمهالها 90 يوما لتصريف أعمالها، معلنا المطار فرصة استثمارية. وقال مصدر من المجلس في تصريح امس إن (المجلس صوت على حل مجلس إدارة مطار المحافظة) وأضاف أن (المجلس صوت أيضا على إعلان المطار فرصة استثمارية على أن تكون نسبة 10 بالمئة تشغيلية فقط والاستعانة بشركة استشارية)، وتابع أن (المجلس أمهل الإدارة الحالية للمطار مدة 90 يوما لتصريف أعمالها). وكانت ادارة المطار قد ردت على تصريح النائب صادق اللبان بشأن ضغط الادارة على اعضاء مجلس المحافظة لغرض عدم تغييرها، فيما دعت القضاء الى الاسراع بحسم الدعوى المقامة ضده. وقال بيان امس ان (ما يفاجئنا في كل مرة هو الظهور الاعلامي للبان وبعد فترات من السبات ليهاجم في كل مرة مطار النجف مستغلا بذلك اي ظرف سياسي طارئ على الشارع النجفي)، واضاف ان (النائب استخدم خطابا استفزازيا لاعضاء مجلس المحافظة وهدد بالسخط الجماهيري)، مشيرا الى انه (تناسى في كل مرة ان النجف اقدس واعظم من ان تدار بخطابات المصلحة الشخصية و بعيدة عن المصلحة العامة)حسب البيان .

احتياطي طوارئ

واعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراءعن تخصيص 3 مليارات دينار لمشاريع التوزيع في وزارة الكهرباء .وقالت الامانة في بيان امس ان (مجلس الوزراء قرر وزارة المالية بتخصيص ثلاثة مليارات دينار من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2017 الى الكهرباء لغرض تغطية احتياجاتها من المستلزمات الضرورية لمشاريع التوزيع من شركات وزارة الصناعة والمعادن)، واضاف ان (القرار يأتي لضمان توفير الطاقة الكهربائية لكافة المواطنين بشكل مستمر).

وعلى الصعيد نفسه صادق مجلس الامانة العامة في مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات بشأن وضع الية جديدة لعمله في متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عنه.واوضح البيان ان (ذلك جاء في جلسة المجلس الثالثة عشر التي ترأسها معاون الأمين العام رحمن عيسى حسن، بحضور مستشار الأمانة العامة والملاك القيادي وتضمنت الالية الجديدة متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمانة العامة بشكل اسبوعي ، وتصنيفها الى منجزة وقيد الإنجاز ومتلكئة مع بيان أسباب التلكؤ في تنفيذها ، على ان يتم تزويد الأمين العام لمجلس الوزراء بموقف التوجيهات المتلكئة ان وجدت لغرض تذليل العقبات والتوجيه بشأنها).

واضاف البيان ان (الاجتماع شهد استعراضاً موجزاً لتطبيق نظام الأتمتة بشكل تجريبي بين الدائرة القانونية والبريد المركزي كمرحلة أولى، ومعالجة المشكلات التي تظهر اثناء عملية تطبيقه ، فضلاً عن إمكانية رفد بعض الأمور اللوجستية لتجهيز الدوائر بعدد من الاجهزة المرتبطة بعمليات الأتمتة).

امان منظومات

واوضح البيان ان (مجلس الأمانة العامة شدد على ضرورة رفع مستويات الأمان لمنظومات البرامج تحسباً من أي خروقات قد تحصل وخلق مستودعات الكترونية ورقية بديلة تضمن سلامة الوثائق والاوليات).

فيما أعلنت مديرية توزيع كهرباء محافظة البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، عن ازالة ورفع 717 حالة تجاوز مختلفة على الشبكة الكهربائية ضمن الحملة الوطنية الكبرى لرفع التجاوزات التي انطلقت منتصف شهر الماضي.وقال مسؤول مبيعات الطاقة مزاحم خلف في بيان أمس ان (ملاكات المديرية مستمرة بالحملة الوطنية الكبرى لرفع التجاوزات، التي اشتركت فيها أربع فرق وبواقع 16 مجموعة).مشيراً الى ان (الحملة تضمنت ازالة التجاوز المنزلي بسحب خط واحد وسحب اكثر من خط، فضلا عن أصناف التجاوز التجاري والصناعي والزراعي والحكومي المخالفة للتعليمات).

وأضاف إن (التجاوزات التي تم رفعها شملت مناطق الأمن الدخلي، ومنطقة بيت وافي، ومركز حمدان، ومناوي لجم، والمعقل).واشار الى( تنظيم 326 اشتراكا جديدا للمواطنين، حيث كانت 50 أشتراكا أصوليا) أشتراك على نظام المتجاوزين، وأخذ 162 تعهد خطي بعدم تكرار التجاوز وبعكسه سيعرض المخالف نفسه إلى المساءلة القانونية).