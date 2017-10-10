حماركم أصبح مسؤولاً – لؤي الشقاقي

قصة حقيقية حصلت في احدى البلدان العربية عندما تناهى الى سمع الاستاذ “س″من صديق له بأن دكتور “ص”قد شتمه في غيابه بحكيه لنكته ملمحاً بها عليه وكانت جارحة جداً وبذيئة فما كان من”س″ الا ان ذهب لعميد الجامعة وحكى له ماحصل وطلب ان يحضر”ص” لكي يواجهه فرفض العميد الطلب خوفاً من ان يتعرض الدكتور لأهانة لكون “س″معروف بشدته وهيبته وهذا كان ادعى لعدم استدعاء ص الرعديد الذي هربا اصلاً عندما عرف بأن”س” في الجامعة ولأصرار العميد وتوسلاته على تركه رضخ “س″ولكنه اشترط ان يطرد “ص”من رئاسة القسم وينقل خارج الجامعة وان يسمع مجلس الكلية منه هذة النكتة وينقلوها للدكتور رداً على نكتته ونكته بنكته والبادئ اظلم فوافقوا على كل المطالب “ساذكر القصة باللجهة البغداية كما وصلتني حتى لاتفقد محتواها”

(في يوم من الايام كان احد الفلاحين البسطاء يمشي في المدينة مصطحباً حماره حاشاكم وصادف مروره بجانب مدرسة فوقف الفلاح وحماره يتنوعون “ينظرون” للبناية فرأه حارس المدرسة وسأل الفلاح “حجي شعندك هنا محتاج شي”

اجابه “اتنوع على البنيان” اتفرج على البناء وسأله “بالله متكلي هذا شنو”

اجابه الحارس “عمي هاي مدرسة حتى المطي يطلع منه يفتهم حيشاك”

ففغر الفلاح فاهه مستغرباً وتساءل “لا بروح جدك صكد تحجي حتى المطي يطلع منها يفتهم”

فلمعت عين الحارس طمعاً في صيد مرتقب يسيل له اللعاب فقد عرف انه لم يفهم انه يقصد الطفل البليد وليس نص كلمة الحمار “اي نعم حجي حتى المطي يتعلم بيها ويطلع يفتهم”

فقال له الفلاح “بروح ابوك صدك تحجي , اني هذا حماري متعبني كلش ميفهم عليه ودايمن يحرن” اي يرفض اطاع الاوامر

فقال له الحارس “سهله جيبه ادخله للمدرسة واخليه يطلع فله , بس بشرط ها تتركه سنة بيها”

فقال الفلاح “ماشي عمي بس اكيد يطلع يفتهم”

فاجاب “اكلك يطلع فله” يقصد ممتاز

فتم الاتفاق وتركه الفلاح حماره ومضى , وبعد عام وفي الموعد المحدد اتى الفلاح ينشد حماره المتعلم فوجد الحارس وبعد السلام سأله عن حماره فقال له “المطي مالتك اتعلم وصار فلك ,بس لو تتركه سنة لخ رح يصير فد شي عال العال ويفهمك بدون متحجي” فطمع الفلاح ووافق على كلام الحارس وتركه لعام اخر وذهب العام واتى الفلاح ينشد حماره المتعلم ووجد الحارس وبعد السلام سأله “بويه وين حماري ليوين وصل بالدراسة” فأنكر الحارس معرفته بما يقول الفلاح وقال “عمي يامطي الجاي تحجي عنه” فقال “المطي مالتي تركته يمك يتعلم هنا بالمدرسة صارله سنتين يمك” فقال “هاا اي اي عرفته عمي المطي مالتك توفق وصار احوال” ففرح الفلاح “اي ياعمي بشرك الله بالخير” فاجاب الحارس “حجي الله بالخير عليك المطي مالتك تعلم وصار احوال كمل مدرسة ودخل كلية وصار دكتور وفتح عيادة بباب الشرجي” لكون الدكتور”ص” في ذاك الوقت كانت لديه عيادة في منطقة الباب)

هذه كانت قصة الحمار المسكين اما الحمير الاخرى فكانت اكثر حظاً من حمار الفلاح فقد اصبحت مسؤولة وتتحكم بمصير بشر وشعوب ودول باكملها واصبحوا رموزاً وطنية وخطوطاً ملونة بلون الدماء وبلون اعلام مختلفة.

مع شديد الاعتذار لما ورد في القصة من كلمات والفاظ ولكل حامل للقب علمي واكاديمي في دولنا العربية فناقل الكفر ليس بكافروكل الاحترام والتقدير لكل المهن والشهادات والالقاب العلمية لكن من لايحترم وطنه ولا الناس من باب اولى ان لايحترمه احد وواجب على الناس ازدرائه وانتقاده.