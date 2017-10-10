معصوم يشكر المعزّين والعطار يرى الطالباني يستحق تشييعاً أفضل

الشيوعي يدعو لحوار غير مشروط برعاية أممية ويحذّر من دعاة الحروب

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا الحزب الشيوعي العراقي الى البدء في حوار غير مشروط بين بغداد واربيل بمشاركة جميع القوى السياسية ورعاية الامم المتحدة لتفادي تداعيات الاستفتاء في اقليم كردستان التي جعلت البلاد يواجه وضعاً بالغ الصعوبة والتعقيد، يهدد امنها ومستقبلها في الصميم، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول من طرف القوى السياسية الوطنية وكل المخلصين والحريصين على تبديد المخاطر الماثلة. واثار الحزب تساؤلات بشأن ضبابية الموقف وعدم وضوح الرؤية، محذراً من الانسياق وراء دعاة الحروب.

إجراء إستفتاء

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان تلقته(الزمان) امس ان (الإصرار على إجراء الاستفتاء من جانب واحد برغم الرفض الذي جوبه به عراقيا وإقليميا وعربيا ودوليا، وبرغم المطالبات الملحة بتأجيله حينا وباستبعاد المناطق المتنازع عليها من إطاره حينا آخر، أدى إلى ردود فعل شديدة لم يكن يصعب توقعها). واضاف ان (ما زاد الأمور تعقيدا بعد إجراء الاستفتاء أن جهات معروفة، محلية وخارجية، عمدت إلى خلط الأوراق، وإثارة المشاعر، وإطلاق دعوات متطرفة ومهيّجة غايتها قطع طريق المعالجة العقلانية والواقعية للوضع الناشيء، والتي تكرس الاحتكام إلى الدستور وتحفظ ما ينص عليه من حقوق للمواطنين من سائر القوميات والطوائف، وبضمنهم مواطنو كردستان، وتضع في الاعتبار مطالبهم ومطامحهم المشروع).ولفت الى ان (الأحداث والوقائع المتتابعة خلال ذلك أظهرت أن هذه الأزمة الجديدة ليست معزولة عن الأزمة العامة التي تلقي بثقلها منذ سنوات على العراق، بل وليست إلا احدى نتائج ازمة نظام الحكم المبني على المحاصصة الطائفية والاثنية)، مضيفاً انه(ليس سرا ان العلاقة المأزومة أصلا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، هي واحد من تجليات مأزق الحكم المحاصصي المعتمد في البلاد، وان الحكومات الاتحادية المتعاقبة وحكومة الإقليم تتحمل مسؤولية هذه العلاقة. فهي التي أدارتها معا عبر المساومات والصفقات السرية، بعيدا عن أنظار الشعب ومصلحته وإرادته). واكد البيان ان الحزب يرى ان (صيغة الدولة الاتحادية لا تزال قادرة على تأمين الحلول المُرضية لجميع الأطراف، وعلى تطمين حقوق ومصالح الشعب الكردي والمكونات الإجتماعية الأخرى في كردستان وعموم العراق، اذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، وقدمت الأمم المتحدة الدعم الضروري)، مشدداً على وجوب (التحرك انطلاقا من المصلحة العامة الوطنية ومن مصالح وحقوق الشعب العراقي بجميع قومياته وأطيافه الأخرى)،لأجل الخروج من أزمة الاستفتاء وتجاوز تفاعلاتها وتداعياتها . ورأى ان التحرك يكون من خلال العمل على (استبعاد التصعيد بكل أشكاله، ولجم “الحربجية” ودعاة الكراهية القومية، والابتعاد تماما عن منطق العنف والقوة العسكرية او التلويح بهما، واعتماد منطق العقل ولغته، ودعوة حكومة الإقليم الى التعاون على ايجاد مخرج آمن ومقبول من الوضع الخطير القائم منذ الاستفتاء، والى الإسهام الجاد في ذلك عبر اتخاذ مواقف تتيح اجراء الحوار في اطار الدستور، ورفض المطالب غير المسؤولة لمن يدفعون في اتجاه فرض نوع من الحصار على الإقليم، وتجنب اتخاذ أي إجراء تشم منه رائحة العقاب الجماعي لشعب كردستان، والذي سيؤذي في النهاية الكادحين والفقراء قبل غيرهم، ومباشرة الحوار عاجلا دون شروط مسبقة، ليس فقط بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، وإنما بين الأطراف الوطنية العراقية جميعا، في إطار حوار وطني شامل وفق جدول عمل واضح، وبسقف زمني محدد)، مشدداً على(دعوة الأمم المتحدة للاسهام في تيسير انطلاق هذا الحوار، وتسهيل التوصل إلى اتفاقات بشأن المشاكل القائمة، وتوفير الضمانات لتنفيذها بموجب جداول زمنية معتمدة، واتخاذ خطوات سريعة لمعالجة عوامل التوتر والاحتقان في المناطق المتنازع عليها، خصوصا في كركوك وسهل نينوى، للتوصل إلى صيغ لإدارتها تضمن حقوق أطياف أهاليها جميعا ومشاركتهم فيها، الى حين استكمال تنفيذ المراحل التي تنص عليها المادة 140 من الدستور، وتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في مجال مساعدة النازحين، والاسراع في تمكينهم من العودة إلى مناطقهم، بجانب مواصلة التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش). من جهة اخرى، توجه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالشكر والامتنان لمن حضر مجلس العزاء الذي أقامته رئاسة الجمهورية في بغداد اول امس الاثنين بوفاة الرئيس السابق جلال الطالباني. وثمن معصوم في بيان تلقته(الزمان) امس (حضور كبار المسؤولين في الدولة والقيادات السياسية والأمنية والشخصيات الدينية والثقافية ورؤساء العشائر، ورؤساء وأعضاء البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات العاملة في العراق).

توحيد صفوف

مؤكدا أن (مشاركتهم في مجلس العزاء كان تعبيراً عن رغبة جميع العراقيين بتوحيد صفوفهم في مواجهة التحديات الراهنة والعمل على تجاوز الصعوبات التي تقف عائقا في ترسيخ الاستقرار والوئام في البلاد). ودعا الجميع إلى (الاقتداء بشخصية الراحل الرئيس الطالباني التي كانت نقطة لالتقاء جميع الفرقاء في حياته كما بعد رحيله). وابدى القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي جواد العطار اسفه لطريقة تشييع جثمان الرئيس الراحل جلال الطالباني، لافتاً الى ان الطالباني كان يستحق تشييعا افضل من الذي جرى. ونقل بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس تلقته (الزمان) عن العطار قوله ان(الطالباني يعد اول مواطن كردي يتولى منصب رئيس جمهورية العراق بعد سقوط النظام البائد وبرغم ان هذه الشخصية حملت تاريخ النضال السياسي والميداني الكردي الى جانب الملا مصطفى البارزاني في مقارعة الظلم والديكتاتورية لعقود طويلة، فانه كان مثالا للوطنية والمهنية في إدارة شؤون رئاسة الجمهورية في الحقبتين الرئاسيتين التي تولى المسؤولية خلالهما)، مشيراً الى ان (رجلاً بثقل الطالباني كان يفترض ان يشيع في بغداد بصورة مهيبة تليق به وبالعراق الجديد الذي وجد الأكراد فيه متنفسا ديمقراطيا لم يجدوه في التاريخ). وخلص العطار الى القول ان (للموت حرمة وكان الأحرى بعائلة الفقيد او مسؤولي الاقليم ابعاد الجنازة والتشييع عن اي اهداف او غايات سياسية عبر لف النعش بعلم غير العلم العراقي).