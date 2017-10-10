العمل تتفق مع منظمتين لمساندة أطفال المناطق المحرّرة

توقّف طلبات الشمول براتبي الحماية والمعين المتفرغ لنفاد الأموال

بغداد – داليا احمد

عزت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سبب توقف طلبات الشمول براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ الى نفاد الاموال، فيما اتفقت هيئة الطفولة التابعة للوزارة مع منظمتي اليونسيف والهلال الاحمر على مواجهة التحديات في المناطق المحررة واعادة تأهيل الاطفال. وقال المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها ورعايتها لشريحة الفقراء والمحتاجين وفق الضوابط والقوانين)، مشيرا الى (شمول نحو 328 الف اسرة جديدة براتب الاعانة الاجتماعية رغم الظرف الاقتصادي الصعب فضلا عن وجود نحو مليون شمول قديم)، واضاف ان (الوزارة عملت وبجهد حثيث من الوزير محمد شياع السوداني على زيادة مبالغ راتب الاعانة وفق قانون رقم 11 لسنة 2014 ولسبب نفاد الاموال المخصصة ضمن موازنة العام الجاري فإنها تعلن عن توقف الشمول براتب الاعانة الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ حتى العام المقبل لحين توفر التخصيصات المالية)، مطالبا الذين يقدمون طلبات شمول للعوائل المتعففة والفقيرة بـ(راتب الاعانة الاجتماعية او شمول براتب المعين المتفرغ فيما يخص هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بـ(ضرورة توخي الدقة وفهم طبيعة وآليات الشمول التي تتبعها اجراءات فنية مثل الاتصال بصاحب الطلب في حال حدوث الموافقة ومن ثم اخذ بيانات عنوانه لزيارته من قبل الباحث الاجتماعي وارسال معلومات استمارة البحث الى وزارة التخطيط للبت في الشمول من عدمه في حالة توفر مبالغ كافية قبل ان نشر اي معلومة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي)، مشيرا الى ان (السوداني كان قد شمل عددا من الاسماء التي يقدمونها ويوهمون الناس بأن معاملاتهم انجزت والحقيقة انهم قاموا بإجراء تقديم الطلب فقط لذلك نهيب بهؤلاء ان يكونوا على قدر من المسؤولية وطرح الامور بحقائقها).

آلية عمل

فيما تفقد نائب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة محسن طعمة قسمي الحماية الاجتماعية للرجل والمرأة في محافظة بابل. وقال منعم ان (طعمة زار قسمي الحماية في بابل للاطلاع والوقوف على آلية عمل الموظفين)، واضاف انه (وجه بالاسراع في حسم ايقاف رواتب الاعانات الاجتماعية والنظر بتلك الاعتراضات من اجل انجازها لقرب احتساب الدفعة الخامسة كما شدد على متابعة اجراءات استرداد الاموال من المتجاوزين من خلال الآلية الموحدة والمعتمدة لذلك). وبحثت هيئة رعاية الطفولة مع منظمتي الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف و الصليب الاحمر الدولية مساندة الاطفال في المناطق المحررة. واكدت مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة عبير مهدي الجلبي خلال الاجتماع (ضرورة حماية ورعاية الاطفال وخاصة في المناطق التي تحررت من سيطرت داعش بما فيهم الاطفال مجهولو النسب والمفصولون عن ذويهم من خلال التعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية)، مشيرة الى (مناقشة الدور الذي ينبغي ان تؤديه الهيئة في ظل التحديات التي تواجه الطفولة في العراق وما يشهده الوضع الحالي للمناطق المحررة الذي يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع الطفولة في البلاد)، واوضحت الجلبي انه (تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من الخطوات الهادفة الى اعادة تأهيل الاطفال وتقديم الدعم والمساندة لهم).