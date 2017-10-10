الحشد يستعد لأداء دور محوري بمعارك غربي الأنبار

العثور على جثماني طيارين إستشهدا في الحويجة قبل عام

بغداد- محمد الصالحي

تستعد قيادة الحشد الشعبي لانطلاق تحرير غربي الانبار بعد اكتمال تطهير قضاء الحويجة بكركوك، مشيرة الى ان قوات الحشد الشعبي سيكون لها دور محوري في انهاء احتلال داعش.

وقال مصدر في قيادة الحشد لـ(الزمان) امس ان (معارك تحرير غربي الانبار وتطهير قضاءي راوه والقائم من تنظيم داعش وشيكة للغاية).واضاف ان (العمليات المشتركة تستعد لانطلاق العمليات ومسك الحدود الدولية مع سوريا لمنع تسلل الدواعش بشكل نهائي الى البلاد وانهاء الاعتداءات الارهابية).وتابع ان (معارك تحرير غربي الانبار سيكون للحشد الشعبي الدور المحوري فيها لدحر داعش). مبينا ان (بتحرير القائم وراوه تطوى والى الابد في العراق).وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ألوية الحشد الشعبي استهدفت مجموعة تابعة لداعش في المثلث الذي يربط الحدود السورية بصحراء الانبار محققة إصابات مباشرة في صفوفهم).

حصيلة خسائر

وأضاف ان (حصيلة خسائر داعش تدمير 13 عجلة وحرق خمس مضافات وكميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة التابعة لهم).ذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (القوة الصاروخية التابعة للحشد الشعبي تمكنت من قصف مواقع مهمة لداعش ما اسفر عن تدمير خمس مضافات للتنظيم).وأشار الى ان (العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن وجود الارهابيين في المكان المذكور). وقال مصدر امس ان (احد عناصر تنظيم داعش وهو انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً تمكن من التسلل الى منطقة الكسارة غرب مدينة هيت).وأضاف أن (القوات الأمنية والعشائر تمكنت من محاصرة الانتحاري وقتله وتفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه في منطقة الكسارة). وقال القيادي في حشد المحافظة عبد الله الجغيفي في تصريح امس ان (عبوة ناسفة من مخلفات داعش كانت موضوعة باحد الطرق الرئيسية لمنطقة الصكره بقضاء عنه غربي مدينة الرمادي، انفجرت اثناء قيام قوة من الحشد العشائري بتنفيذ واجب امني، ما ادى الى استشهاد احد منتسبي الحشد).واضاف ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها اغلقت مكان الحادث ونفذت حملة دهم وتفتيش لضمان عدم وجود عبوات ناسفة اخرى موضوعة في مكان اخر). الى ذلك قال رئيس المجلس المحلي لقضاء الخالدية علي داود الدليمي في تصريح امس ان (اللجان الامنية المختصة بعودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة قامت بتدقيق ملفات الاسر النازحة في مخيم المدينة السياحية في الحبانية شرقي مدينة الرمادي، واتضح ان نحو 300 اسرة عليها مؤشر امني).

مؤشرات أمنية

واضاف ان (هذه الاسر عليها مؤشرات امنية فيما يخص انتماء احد افراد الاسر لداعش بالاضافة الى وجود مؤشرات امنية اخرى تتعلق بدعم عدد من الاسر للعصابات الاجرامية). موضحا ان (اللجان الامنية المشكلة لهذا الغرض فرزت الاسماء المطلوبة من خلال الحاسبات الامنية والمعلومات الاستخباراتية). موضحا ان (مخيمات النازحين في المدينة السياحية في الحبانية تضم نازحين من مختلف مدن الانبار بما فيها المناطق الغربية التي مازالت بيد داعش). وفي كركوك قال مصدر في وزارة الدفاع امس (تم العثور على جثماني الشهيدين الطيارين العميد الطيار علي فليح حسن العبودي، والرائد الطيار محمد عبد الوهاب رزوقي الشيخلي في الحويجة).وأضاف، أن (الشهيدين كانا قد تحطمت طائرتهما من نوع ((essna Caravan 208 بتاريخ السادس عشر من شهر آذار 2016 في الحويجة، فيما قام داعش بإخفاء جثمانيهما). فيما قال مصدر امس ان (طائرات التحالف قصفت ثلاث مضافات لتنظيم داعش في المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وسط انباء مؤكدة عن وقوع اصابات في صفوف مسلحي التنظيم). واضاف ان (القصف جاء بعد هدوء استمر اربعة ايام متتالية). مبينا ان (المطيبيجة محاصرة من كل الجهات وعناصر داعش فيها في وضع مزري للغاية بعد تحرير الحويجة التي كانت ابرز مصادر الدعم لهم). وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء التاسع والتسعين في الحشد الشعبي تمكنت من صد تعرض لعناصر تنظيم داعش على جزيرة الصينية بصلاح الدين). وأضاف ان (قوات اللواء تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من القوة المهاجمة، فضلا عن احراق عجلة نوع (بيك أب) تحمل سلاحاً احادياً 12.5 ملم).