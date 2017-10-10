لا تذكروا أعمار بنات حواء – ظافر قاسم آل نوفة

كم تمنيت إن أتقن لعبة (النعامة) أو أتقمص دورها ولو لبعض من الثواني أو الدقائق إن لزم الأمر، حيث إخفاء الرأس في المواقف الصعبة تجدي ثمرها خصوصا وان كان الطرف الثاني بنات حواء، وارجو إن لا تذهبوا بعيدا في تصوركم عن لفظة بنات حواء .

لنفتح نافذة واسعة لدخولنا في الموضوع مباشرة، حيث كنا في جلسة عائلية جمعت كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار وتخللها الكثير من الكلام والنقاش وتعالت في كثير من الأحيان الضحكات حتى أيقظت من كان نائما من الأطفال في الغرفة المجاورة .

فجأة تسلل مني سؤال خلسة من دون إي تخويل أو فيزا مرور حيث سالت إحدى قريباتي عن عمرها واعلم بأنها تكبرني من السنين بضعا ولديها من الأبناء قد طرقوا باب الشباب وتوغل القسم منهم بعيدا، المهم لم تكن الإجابة عن السؤال ميسرة وبدأ وجه قريبتي يتلون باللون الأحمر والارتباك جعلها تحول نظراتها يمينا وشمالا ولا أكون مبالغا إن قلت بان الارتعاش بدا جليا على إطرافها العلوية . في هذه اللحظة عم الصمت والسكينة على جميع الجالسين الكبار لان الصغار ما زالوا لا يعيرون لهذه الأسئلة اهتمامهم واعتقد بان نظرات العتاب منصبة نحوي، هنا تمنيت إن أكون أشبه بالنعامة وأدس راسي في التراب كما كنا نشاهدها في أفلام الكارتون .

ولكي استطع صد وابل النظرات المهاجمة علي وجهت نظراتي نحو جهاز التلفاز وبدأت اقلب القنوات القابعة فيه ومستعينا بعلبة السكائر وإخراج أحداها لكي تخفف عني هذا الإحراج . علما إني لم أكن شاتما أو سابا لقريبتي ولها من الاحترام والتقدير أعظمه، ولكن هذا السؤال يعد أكثر جرما من غيره لدى بنات حواء اللواتي تعودن على إخفاء أعمارهن وكأن ملك الآجال يعتمد على المواليد المحددة في بطاقة الأحوال المدنية .

وبدأت أتيقن بصحة المقولة (إذا أردت إن تغضب النساء فاذكر أعمارهن).

ديالى