العقوبات الإقتصادية – حسين علي الحمداني

العقوبات الاقتصادية لا يتأثر بها السياسي والحاكم بقدر ما يتأثر بها المواطن الكادح الذي لا يستطيع أن يعيش في ظروف صعبة كالتي كنا نعيشها في سنوات الحصار فيما كانت الطبقة الحاكمة تنعم بكل ما لذ وطاب ولا تبالي بالشعب العراقي.

يومها بدأنا نكره أمريكا أكثر لأنها فرضت علينا حصارا مقيتا لسنوات طويلة وكان بإمكانها أن تسقط صدام عام 1991 وترفع الحصار عن الشعب العراقي منذ ذلك العام وليس بعد 12 سنة كان فيها الشعب العراقي الضحية ألأكبر ولازالت تأثيرات الحصار موجودة في العراق.

اليوم نجد من يروج لفرض حصار كامل على الأكراد،نحن كشعب نرفض هذا ألأسلوب من العقاب الجماعي الذي كما قلنا ضحيته الأولى المواطن وليس مسعود وعائلته والمقربون إليه الذين لا يعرفون كم سعر رغيف الخبز وقنينة الغاز وسعر البنزين وتكاليف المريض لأنهم يعيشون في واد والناس في واد آخر.

إذا كان ثمة إجراء يجب أن يتخذ هو تطبيق القانون بقوة على المطلوب عقابهم وإن المجتمع الدولي مع العراق في مجموعة القوانين التي شرعها البرلمان في قضية استفتاء كردستان،العالم يعترف ببطلان هذا الإستفتاء،لهذا أجد إن تحرك العراق يجب أن يركز على القيادة الكردية وليس على الشعب الذي بنسبة عالية منه أجبر على المشاركة في التصويت بنعم،وهنالك مدن كردية كانت نسبة مشاركتها قليلة وتصويتها بنعم أقل بكثير مما أعلن مثل حلبجة والسليمانية.

لهذا فإن مسالة جعل العقوبات الاقتصادية سلاح ربما يراهن البعض عليه من أجل الضغط على مسعود البارزاني للتراجع أو لتأجيج الثورة ضده من قبل الأكراد هذا لا يمكن المراهنة عليه لأن التاريخ القريب يثبت فشله لأن الشعب العراقي 12 سنة حصار راهنت قوى الغرب على زوال صدام بتأثير داخلي لكنه لم يحصل وبقي صدام وتطلبت إزالته حربا بقيادة أمريكا.

من هنا نجد من الضروري جدا أن لا تراهن حكومات بغداد وأنقرة وطهران على العقوبات الاقتصادية بقدر ما إنها يجب أن تفكر مليا إن الشعب سيدفع ثمنا كبيرا جدا ويبقى مسعود البارزاني حاكما مطلقا دون أن تمسه نيران الحصار وحظر الطيران وقلة الموارد لأنه أمن نفسه وعائلته جيدا سواء داخل الإقليم أو خارجه.

ديالى