أنـا الحـسين – خالد الخزرجي

أنا قصة وتاريخ وبطولة .. أنا كبرياء وشجاعة وكرامة … أنا أليوم ألذي تزفني ألملائكة ..ترفعني فوق أجنحتها ألى رب كريم ..

.. أليوم مع من سقط من أهل بيتي .. تُفتح لنا أبواب ألجنان للقاء أبي وجدي وألاحبة.. أليوم مسحتْ دموعها ألسماء وتزينت بضيائنا ..

أليوم أشكو ألى ألله من دعاني لنصرته وغدر بي ..

أنا ألحسين بن علي .. أيها ألاعراب .. تركتموني في ساحة ألوغى ألقى ألمجرمين أنا وأهلي لوحدنا .. وكنتم وألقتلة تعتقدون أننا سنركع للموت وتنحني هاماتنا أمام جبروت ألطغاة … وسيوف ألغدر ..

أنتم جبناء مارقون .. فأنا ألحسين أيها ألرعاع ..

أنا ألحسين وجدي خير خلق ألله .. أنا من قلت للسيوف خذوني ليستقيم دين ألامين .. أنا ألحسين .. أنا من بقيت خالدا تسبح روحي وتفوح ضياء وذكرى بين كل كواكب ألسماء وجنانها … وتسكن ألارض في نفوس ألمسلمين تعيش معهم في وجدانهم بأفئدتهم

أنا ألحسين .. أنا من قلت للموت مرحباً .. وكل مكان في جسدي لطعنات ألرماح وألسيوف مستقبلا.. أنا ألحسين ألذي كتب ألتاريخ بدمه قساوة ألطغاة وأجرامهم …

أنا ألحسين بن فاطمة أيها ألطغاة .. أنا من سالت دموع ألمسلمين كلهم في مشارق ألارض ومغاربها وتوشحت ألنساء ألسواد حزنا علينا ..

أنا ألحسين أيها ألمسلمون .. أنا حزين عليكم ..حزين على تفرقكم .. حزين لأنكم أنجررتم وراء من يريد قتلكم وسلب أموالكم .. أتبعتم من يريد بكم ألجهل وألبدع وألخرافات … أنا حزين ..

أنا ألحسين ..أقولها لكم أن محمد صلى ألله عليه وسلم .. وكل أهل بيته وصحبه كلهم متألمون لأنكم أضعتم ألامانة ..ألأمانة ألتي أوصى بها نبيكم .. في حجة ألوداع عندما قال لكم (( أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم )) فهل تمسكتم بها .. أدخلكم ألشيطان في حباله حتى قتلتم بعضكم بعضا، وأحللتم دماء أخوانكم ألمسلمين وسرقتم أموالهم .. ولله أشهد أن ألقليل منكم فعل هذا … فماذا جنيتم ؟؟

بلادكم أستُبيحت وخيراتكم سرقها ألمستعمرون وألطامعون … وجثثكم ملأت ألشوارع .. وفاقة ألعيش بأسواطها تجلد ظهور ألفقراء .. وتركتم كل شبر في أوطانكم لشذاذ أفاق لصوص يعبثون بها كيفما يشاؤن … لاتعلو أصواتكم بكلماتي ألتي تحديت فيها ألموت …وقلت هيهات منا ألذلة … لأنكم تعيشون وتسبحون في قاع ألذلة وتكذبون على أنفسكم ….

أنا ألحسين ..لاأريد منكم ضربا لصدوركم ولا جلدا لظهوركم حزنا عليٌ .. فأن كنتم تحبونني حقا توحدوا ..كونوا لأخوتكم درعا وسيفا .. كونوا لأوطانكم أسودا صناديد لحمايتها .. أطردوا ألفاسدين واللصوص … أعينوا ألفقراء .. أبتعدوا عن ألكذب وألنفاق وألخداع .. بيعوا بصدق ..وأشتروا بصدق .. ولا تشهدوا ألزور .. وأعطوا كل ذي حق حقه ..

حافظوا على أعراض ألناس .. قولوا ألحق حتى على أنفسكم .. هذه وصيتي لكم .. عودوا الى زمن مضى عندما كنتم خير أمة أُخرجت للناس ..