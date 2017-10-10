تبعية الهواتف النقالة – طارق حرب

قرار المجلس الوزاري للامن الوطني يوم 2017/10/9 والذي قضى بإخضاع شركات الهاتف النقال لسيطرة الحكومة الاتحادية جاء تطبيقا لاحكام الدستور وقواعد القانون ذلك ان المادة (110) من الدستور التي حددت الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وفي الفقرة سادسا منها قضت بإعتبار سياسات الترددات البثية من اختصاص الحكومة الاتحادية الحصرية اي ان هذه السلطة والاختصاص والصلاحية تكون للحكومة الاتحادية فقط لا يشاركها فيها ايةّ سلطة اخرى من الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم كما ان خضوع شبكات الهاتف النقال للسلطة الاتحادية في بغداد لوحدها دون مشاركة اية سلطة اخرى مقررة ليس في الدستور فقط وانما مقررة بالقانون ايضا وهذا ما أكده القانون رقم (65) لسنة 2004 فهذا القانون والذي اصدره الحاكم المدني الامريكي برايمر والمنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بعددها 3982 والصادرة في حزيران 2004 حيث اصدر برايمر هذا القانون في شهر اذار 2004 عندما كان يمارس السلطات الثلاث بما فيها السلطة التشريعية حيث صدر على شكل أمر خاص بالمفوضية العراقية للاتصالات والاعلام والذي تولى الدستور تبديل اسمها الى اسم هيئة بدلا من مفوضية كما هو وارد في المادة (103) من الدستور وهذا القانون نافذ لحد الان بحكم المادة (130) من الدستور التي قضت باستمرار نفاذ التشريعات السابقة ومن هذه التشريعات القانون (65) لسنة 2004 والذي يبسط سلطة الحكومة الاتحادية على مسائل الترددات البثية كالفضائيات والاذاعات وشبكات الاتصالات للهاتف النقال كما هو وارد في القسمين الثالث والخامس من هذا القانون التي تقرر ان هذه الهيئة في بغداد والتي من الهيئات الاتحادية وتتبع الحكومة الاتحادية وليست هيئة اقليمية تتبع الاقليم هي المسؤولة عن ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق وجميع العراق بما فيه الاقليم والمحافظات وهذه الهيئة قرر القانون المذكور في القسم الخامس تدير هذه العمليات في جميع العراق من حيث استخدام طيف التردد الاشعاعي الذي تستخدمه شبكات الهاتف النقال لابل ان هذا القانون الذي اصدره برايمر الحاكم الامريكي وعندما كانت القوات الامريكية يوجب على هذه القوات استحصال موافقة الهيئة المذكورة والحكومة الاتحادية عندَ استخدام القوات الامريكية للبث الترددي.

كما هو وارد في الفقرة (م) من القسم الخامس وقد قرر هذا القانون عقوبات على من يخالف احكامه تصل الى تعليق العمليات وتوقيفها وانهاء العمل بالترخيص الممنوح او سحبه كما هو وارد بالقسم التاسع من هذا القانون وحسنا فعلت الحكومة والمجلس الوزاري باخضاع شركات الهاتف النقال بدون استثناء لسلطة بغداد وعدم استمرار المخالفة الدستورية والقانونية بخضوع بعض شركات الهاتف النقال الى سلطة الاقليم او بقائها كسلطة لا تخضع لحكم الدستور والقانون اذ لا بد من الرجوع للدستور والقانون في مثل هذا الموضوع الخطير خاصة بالقضايا الامنية.