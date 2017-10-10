تنمية مستدامة لعام 2050 – مازن صاحب

بين حين واخر، يتكرر الحديث عن الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة العراقية ولم تنهض بأعبائها مختلف الحكومات تحت عناوين عامة لمفاسد السلطة، منها استراتيجية الامن الوطني واستراتيجية مكافحة الفساد ، واستراتيجيات التنمية الخمسية التي تصدرها وزارة التخطيط ، والرؤية الإصلاحية التي يأتي بها كل رئيس وزراء عند تشكيل حكومته ، كل هذه الاستراتيجيات ان صح تسميتها لم ترتق الى تطبيقات سياسات عامة في الدولة أكثر من كونها عرضا أكاديميا لمعضلة التزام الدولة بما وضعته من استراتيجيات للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية وانعكاساتها على معيشة المواطن، بعد انتكاسة هبوط أسعار النفط التي لم تعرض الدولة بدائل لها غير الاقتراض الخارجي والداخلي.

وهذه بشكل عام ملاحظة تتكرر في هكذا طروحات، سيما وان اغلب من يطرحها سبق له وان تسنم مناصب وظيفية مرموقة في الدولة لكنه لم يستطع نقل الأفكار الاستراتيجية من منطق الرؤية الى أسلوب التطبيق العملياتي على مستوى الدولة ثم الوزارة انتهاء بأصغر مفصل في الدولة لأسباب واضحة تتعلق بسياسات المحاصصة والفشل الحزبي في إدارة الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية، واليوم حين نتحدث عن ضعف التخطيط الاستراتيجي يمكن الإشارة الى بعض الأمور المتعلقة بالسياسيات العامة للدولة منها:

أولا: تعديل دستوري – قانوني، يضع مسارا للتنمية المستدامة حتى 2050 ، وفق خطط خمسية، تستبعد النفط تدريجيا عن التمويل لموازنة العامة وإيجاد البدائل الكفيلة باستحضار التمويل من القطاع الخاص الوطني والاجنبي في مشاريع محددة ، صناعية وزراعية، وفق جداول للجدوى والحاجة لها في ضوء رؤية التنمية المستدامة .

ثانيا: تشكيل مجلس وطني اعلى للتنمية المستدامة يشرف على تطبيق الخطط الخمسية خارج إطار المحاصصة او التنافس السياسي، وتكون الموازنة العامة للدولة أحد واجبات هذا المجلس.

ثالثا: تصميم خارطة وطنية تحدث سنويا وفق معادلة تقليل الفقر وتخفيض معدلات التضخم مقابل حوكمة تنفيذ الموازنة العامة، تعلن للناخب العراقي عن كفاءة الحكومة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

رابعا: يقوم مجلس النواب، حسب تكليفه الدستوري، بالمراقبة والمحاسبة عن نجاح او فشل الموازنة المالية للدولة في اعمال الوزارات سنويا، فيما يكلف ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ومكاتب المفتشين بإلزام الوزارة والجهات الاستثمارية بعدم الخروج عن الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة وفقا لالتزامات العراق بموجب الاتفاقات الدولية ذات العلاقة ومنها اتفاقات حقوق الانسان ومكافحة الفساد.

خامسا: تطرح الوزارات فصليا تحليل ( سوات) عن تطبيقات الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وتبحث عن الحلول المطلوبة للتحديات وتعظيم الفرص وإيجاد البدائل.

ونشر هذا التــــــقرير على مواقع إعلامــــــــــــية معروفة ، وطرحــــــــه للنقاش العام وفـــــقا لذات المعادلة الساعية لتقليل الفقر وتخفـــــــــــيض معدلات التضخم ، مقابل الأمــــــــوال التي صرفت من الموازنة العامة.